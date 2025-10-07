‘업토버’ 시작과 함께 비트코인 12만6천 달러 돌파, 안전자산 선호 부각

비트코인이 ‘업토버’의 시작과 함께 12만6천 달러를 돌파하며 사상 최고가를 경신했다.

비트코인이 오늘 새벽 12만 6,000달러 위로 상승해 신기록을 달성했다. ‘업토버’로 불리는 10월이 시작하며 강세장에 대한 기대심리가 높아지고 미국 셧다운에 의한 정치 교착 상태 및 경제적 불확실성이 이어지며 투자자들이 피난처 자산을 찾아 비트코인으로 이동한 영향으로 풀이된다.

비트코인은 지난 1년 동안 두 배 가까이 올랐으며 이번 이정표는 상승 추세가 이어지고 있다고 보여주었다.

세계 최대 암호화폐 비트코인은 일요일에 역사상 처음으로 12만 5,000달러를 돌파한 후 12만 6,080달러까지 도달했다.

이후 소폭 후퇴한 비트코인은 기사 작성 시점 기준 12만 4,384달러에 거래되고 있으며 24시간 전 대비 0.34% 상승했다. 이더리움은 같은 기간 2.64% 상승해 4,695달러에 거래되고 있으며 바이낸스 코인(BNB)은 6.46% 상승해 1,297달러에 거래되어 신고가를 연이어 경신하고 있어 업토버의 위력을 보여주고 있다.

미국 셧다운으로 60억 달러 가상자산 시장으로 이동

분석가들은 여러 요인이 수요를 주도하고 있다고 지적했다. 비트코인 펀드로 유입하는 기관 투자금이 급증했으며 도널드 트럼프 행정부에서 가상자산 우호적 정책을 추진해 투심 개선에 기여했고 미국 달러 약세는 투자자들이 포트폴리오를 다각화하도록 부추겼다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타낸 달러 인덱스는 월요일에 98.18로 전일 대비 일정했지만 올해 10% 가까이 하락했다.

미국 셧다운이 2주째에 접어들며 가상자산 시장으로의 이동은 강화되었다. 정치적 교착 상태로 주요 경제 데이터 발표까지 지연되며 투자자들은 피난처를 찾아 60억 달러를 암호화폐 시장으로 옮겼다.

금값도 온스당 4,000달러를 넘으며 비트코인이 “디지털 금”이라는 내러티브를 강화했다.

업토버 시작: 비트코인 ETF 32억4천만 달러 유입, 거래소 잔고 6년 최저치

현물 비트코인 ETF가 이번 비트코인 상승 랠리에서 핵심 역할을 담당했다. 블랙록과 피델리티의 비트코인 ETF는 지난주 32억 4,000만 달러의 순유입을 기록했으며 출시 후 두 번째로 높은 수치였다. 한편 중앙화된 가상자산 거래소(CEX)의 비트코인 잔고는 6년 최저치인 283만 BTC에 불과해 공급량 부족이 매수 압력을 강화했다.

비트겟 수석 애널리스트 라이언 리(Ryan Lee)는 비트코인이 단기적으로 상승 추세를 이어갈 수 있다고 예측했다. 그는 ETF 모멘텀 강화에 따라 비트코인이 13만 달러를 시험할 수 있다고 주장했다.

리는 또한 이더리움(ETH)이 비트코인 강세 및 예정된 기술적 업그레이드에 힘입어 4,800달러에서 5,000달러까지 반등할 수 있다고도 덧붙였다.

업계에서는 이번 업토버 초반 랠리가 암호화폐 시장의 회복력을 보여주는 동시에 전통 금융 시장과의 통합이 성숙 단계에 접어들고 있는 증거라고 보았다. 리는 “이번 랠리는 (가상자산) 분야의 회복력과 전통 금융 포트폴리오의 암호화폐 편입 가속화를 보여준다”라고 말하며 기관 투자자 참여 및 혁신이 장기 성장의 핵심 동력이라고 말했다.

비트코인 잔고 다년간 최저치, 상승 모멘텀 강화

다른 전문가들은 비트코인 움직임의 주기성을 강조했다. 바이유코인(BuyUcoin) 최고경영자 시밤 타크랄(Shivam Thakral)은 자본 로테이션의 패턴이 전형적이었다고 말하며 “코인 불장 초기에 비트코인이 상승하는 움직임은 평범하다. 투자자들은 비트코인이 더 안전하고 안정적이라고 느껴 먼저 구매하는 경향이 있다.”라고 설명했다.

그는 또한 차익 실현이 시작하며 알트코인이 수혜를 볼 것이라고 주장하며 “알트코인 시즌은 죽지 않고 단지 중단되었을 뿐이다. 비트코인 움직임이 둔화되고 투자자들이 차익을 실현하기 시작하면 이더리움, 솔라나, 체인링크 등 주요 알트코인부터 강세를 보일 수 있다. 시장이 알트코인을 포기한 것이 아니라 일시적 인기보다 실제 가치를 중시하고 더 똑똑해졌을 뿐이다.”라고 설명했다.

다년간 최저치를 기록한 거래소 비트코인 잔고 및 계속 이어지는 기관 투자금 유입을 고려하면 여러 요인이 비트코인의 추가 상승 전망을 뒷받침하고 있다. 비트코인 지지선은 11만 7,300달러에 있으며 모멘텀을 유지한다면 비트코인이 몇 주 안에 14만 달러를 시험하며 신고가를 기록할 수 있다.