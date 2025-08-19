바이낸스, 사이버 코인 신규 상장…국내외 거래소 관심 집중

날마다 새로운 소식으로 가득한 코인판에서 최근 사이버 코인(CYBER)이 주목 받고 있다. 이는 분산형 소셜 네트워크 인프라로, 지난주 8월 12일 업비트에 상장되어 국내외 관심을 받을 수 있었다.

CYBER 코인은 업비트 상장 직후 1.88달러에서 4달러까지 단숨에 2배 상승했으며, 일주일이 지난 현재 거래량 2조 2,191억 원을 달성하며 알트코인 시장 전체에서도 상당한 성과를 기록하고 있다. 가격은 현재 2.5달러 정도로 조정된 상태다.

또한 세계 최대 거래소 바이낸스가 CYBER/USDC 상장 소식을 알려 관심은 더욱 고조되고 있다. 바이낸스는 최근 CYBER, MAV, SKL을 현물 시장에 상장한다고 발표했고, 상장일은 8월 19일로 상당한 상장 효과가 기대되고 있다.

바이낸스는 2023년 8월 CYBER/BTC, CYBER/USDT, CYBER/BNB 페어를 신규 상장한 적이 있고, 이번 CYBER/USDC 페어 상장으로 인해 토큰에 대한 관심과 접근성이 더 높아질 것으로 기대된다.

사이버 코인 소개

사이버는 이더리움을 기반으로 삼은 레이어2 소셜 네트워크 인프라로, 웹3 애플리케이션이 소셜 네트워크 기능을 도입할 수 있도록 돕는다. 이는 개발자들이 저렴한 비용으로 소셜 디앱 환경을 쉽게 구축할 수 있도록 지원하고, 사용자 또한 코인 지갑을 통해 여러 디앱을 쉽게 이용할 수 있게 된다.

또한 플랫폼은 AI 모델 및 애널리틱스를 통합하여, 사용자가 AI 에이전트, 애널리틱스, 챗 기반 소셜 기능을 접할 수 있도록 지원한다.

기존 소셜 플랫폼이 정보를 중앙화 방식으로 보존하는 것과 달리, 사이버는 모든 데이터를 탈중앙화 방식으로 기록한다. 이를 테면 사용자 정보에서 게시물, 댓글, 팔로우 정보 같은 것들이 분산형으로 기록되는 것이다. 덕분에 높은 투명성과 표현의 자유가 강화되고, 사용자는 데이터 통제권을 확보할 수 있게 된다.

사이버는 궁극적으로 다양한 블록체인에서 소셜 디앱들을 연결하는 통합 플랫폼이 되는 것을 목표로 삼는다.

CYBER 코인은 생태계 네이티브 토큰으로 수수료 결제, 거버넌스 참여, 스테이킹, AI/소셜 통합 용도로 사용된다. 이 코인은 현재 업비트와 바이낸스, 바이비트 등 다양한 거래소에서 접할 수 있다.

거래봇 서비스도 지원

바이낸스에 따르면, CYBER/USDC 거래에 대한 거래봇 서비스도 제공될 예정이라고 한다. 덕분에 사용자는 급격한 시장 상황에 빠르게 적응하며 좋은 효율을 노릴 수 있을 것이다. 물론 이번 상장 소식이 무조건 성공을 보장하는 것은 아닌 만큼, 신중할 필요도 있다.

알트코인은 기본적으로 변동성이 큰 편이며, 수시로 변하는 정세와 경제 상황에 따라 가격이 급하게 오르고 내릴 수 있다. 이런 변동성은 유틸리티가 뛰어난 프로젝트에도 여전히 적용된다. 따라서 프로젝트 펀더멘털에 집중하여 조사를 수행하고, 장기 확신이 있을 경우에만 신중하게 진입하는 것을 권장한다.

