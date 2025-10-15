금융정보분석원, 2년만에 고팍스 임원 변경 신청 심사 재개

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 10월 16, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

국내 금융당국이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 고팍스 대주주 임원 변경 신청에 대한 심사를 재개하면서 바이낸스의 국내 재진입이 가시화되고 있다.

기사 요점: 금융 정보 분석원은 바이낸스가 대주주로 있는 고팍스의 임원 변경 신청서 심사를 재개했으며 빠르면 올해 내로 결과가 발표될 것으로 기대된다.

고팍스의 임원 변경 신청서 검토는 실질적으로 바이낸스의 대주주 적격성을 평가하는 과정이라는 분석이다.

바이낸스가 미국 정부와 43억달러 규모의 합의금을 내면서 규제적 리스크가 해소된 것이 국내에도 영향을 미친 것이라는 진단이다.

뉴시스 보도에 따르면 금융 정보 분석원(FIU)은 현재 바이낸스가 대주주로 있는 고팍스의 임원 변경 신청서를 검토를 원활히 진행 중인 것으로 알려졌다. 업계에서는 승인 시점이 빠르면 올해 말이 될 것으로 보고 있다.

바이낸스의 한국 진출, 임원 변경 수리 여부에 달려

FIU는 고팍스의 임원 변경 신청서를 검토 중이다. 이는 실질적으로 바이낸스가 고팍스의 대주주 적격성을 평가하는 과정으로 해석된다. 국내 법상 암호화폐 거래소의 대주주 적격성을 별도로 평가하는 제도가 존재하지 않기 때문이다.

앞서 바이낸스는 2023년 2월 고팍스 지분 67%를 인수하며 최대 주주 지위를 확보했지만 같은 해 3월 고팍스와 바이낸스가 공동으로 제출한 임원 변경 신청서는 자금세탁방지(AML) 우려로 인해 심사가 중단된 바 있다.

이번 재검토는 바이낸스가 미국 당국과 43억 달러 규모의 합의를 마무리하면서 AML 관련 우려가 완화된 점이 영향을 미친 것으로 분석된다. 과거 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 법무부가 제기한 미등록 운영 및 AML 위반 혐의가 임원 변경 수리 지연의 주요 요인이었으나 최근 이러한 규제 리스크가 해소되면서 국내 심사가 다시 속도를 내는 분위기다.

4/

Whereas Gopax is one of the central exchanges severely damaged by @FTX_Official's collapse, @Binance used IRI to invest in #Gopax.



With #Binance's investment, @GOPAX_kr will resume the customer withdrawal of deposited assets, including interests. pic.twitter.com/IVPx57Y20l — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) February 7, 2023

고팍스는 원화를 암호화폐로 교환할 수 있는 국내 몇 안 되는 코인 거래소 중 하나로 고객신원확인(KYC)과 AML 기준을 엄격히 준수해야 한다.

이 플랫폼은 2023년 초 디파이(DeFi) 파트너였던 제네시스 글로벌 캐피탈이 고파이(GOFi) 상품과 연계된 출금을 동결하면서 심각한 유동성 위기에 직면한 바 있다.

제네시스가 챕터11(미국 파산법 11조) 보호를 신청한 이후 약 4,700만 달러(약 566억 원)에 달하는 사용자 자금이 묶인 상태였다.

바이낸스의 고팍스 인수는 당시 고객 신뢰 회복과 피해 이용자 보상을 위한 구조 조정 성격의 거래로 평가됐다.

더벨에 의하면 규제적 진입 장벽이 장기화되면서 바이낸스는 고팍스 지분 일부를 국내 클라우드 기업 메가존에 매각하는 방안을 검토했지만 이는 결국 2024년 말 무산된 것으로 전해졌다.

국내 코인 거래소, 대여 서비스 중지 명령

한편 지난 8월 국내 금융당국은 가상자산 시장에서의 위험한 대출 관행을 막기 위해 명확한 규제 체계가 마련될 때까지 모든 암호화폐 대여 서비스를 일시 중단하라고 국내 거래소들에 명령했다.

이번 조치는 암호화폐 규제 체계 정비를 통해 제도권 편입을 추진하려는 정부의 광범위한 정책 기조 속에서 시행됐다. 당국은 기업의 코인 투자 제한 완화와 함께 국내 첫 암호화폐 현물 ETF 승인도 준비 중인 것으로 알려졌다.

이재명 정부 역시 디지털 금융 분야에서 보다 개방적인 입장을 예고하며 원화 기반 스테이블코인 발행을 위한 제도적 틀을 마련하고 있다.

한편 국내 최대 거래소 업비트의 운영사 두나무는 최근 기업 투자자를 대상으로 하는 신규 커스터디(디지털 자산 보관) 서비스를 선보였다. 이는 강화된 규제 환경 속에서 안전한 자산 보관 솔루션에 대한 수요가 늘어나는 가운데 출시된 것이다.

두나무 측은 “모든 디지털 자산을 완전 오프라인 상태의 콜드 월렛에 보관해 사이버 공격이나 외부 유출로부터 철저히 보호한다”고 밝혔다.