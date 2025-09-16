[도지코인 뉴스] 기술 지표 호조 ··· 목표가 1달러 기대감

도지코인 가격은 24시간 만에 7% 하락하며 0.2643달러까지 밀려났다.

이번 급락은 지난 7일 동안 14%, 2주 동안 21%나 상승했던 랠리 직후 발생한 하향조정이다.

다른 밈코인 시장 전반이 하락세를 보였지만 도지코인의 차트는 여전히 강세 흐름 속에서 주요 저항선을 시험할 준비를 하고 있다.

또한 도지코인은 여전히 시장에서 가장 주목받는 밈코인 중 하나로 연말 사상 최고치 경신 가능성도 남아 있다.

도지코인 기술 지표 호조 ··· 목표가 1달러 이상 제시

도지코인 1일 차트를 보면 지난 1월 말 마지막으로 기록한 0.33달러 선에 근접하고 있다.

이 저항선을 넘어선다면 12개월 고점인 0.466달러까지 상승할 수 있다는 전망이다.

다만 단기 지표는 추가 하락 가능성을 내비치고 있다.

상대 강도 지수(RSI, 노란색)는 13일 고점 75를 찍었다가 현재 60 아래로 내려왔으며 추가 하락세가 발생할 수 있다.

주말에 정점을 기록한 이동 평균선 수렴 확산(MACD, 주황색·파란색) 막대 역시 상승 흐름이 둔화되고 있다.

13일 도지코인이 0.30달러에 근접했던 점을 고려하면 일부 숏 포지션 투자자들은 이미 차익 실현에 나선 것으로 보인다.

웨일 알러트 데이터에 따르면 주말 랠리 동안 일부 고래 투자자들이 보유 물량을 매도하며 차익 실현에 나섰다.

하지만 이번 하향조정이 마무리되면 내일(17일)로 예정된 FOMC 회의에서 시장이 기다려온 금리 인하가 발표될 가능성이 높으며 이는 도지코인이 광범위한 시장 흐름과 함께 다시 급등하는 계기가 될 수 있다.

또한 투자자 알리 마르티네즈가 최근 TD 순차 지표가 ‘매수 신호’를 보냈다고 말하는 등 여러 전문가들이 도지코인의 강세 전망을 제시하고 있다.

따라서 도지코인 가격은 이달 말까지 0.33달러 선을 재시험한 뒤 오는 10월 말에는 0.40달러 부근까지 반등할 가능성이 제시된다.

또한 현재 검토 중인 도지코인 ETF가 연내 승인된다면 기존 ATH인 0.736달러를 넘어 1달러 돌파를 시도할 수 있다.

‘맥시 도지’ 프리세일 가속화 ··· 220만달러 돌파

도지코인에 확신을 갖지 못한 트레이더들을 위한 새로운 대안 프로젝트들이 등장하고 있으며 일부는 향후 몇 주 안에 시장 평균을 웃도는 수익을 낼 잠재력을 보이고 있다.

그 대표적인 사례가 현재 프리세일을 통해 투자자들의 관심을 모으고 있는 ERC-20 기반 신규 토큰인 맥시 도지(MAXI)다.

맥시 도지는 지난달 시작된 프리세일에서 이미 220만 달러를 모금했으며 종료되기 전까지 모금액은 더 크게 늘어날 가능성이 높다.

맥시 도지는 단순한 도지코인 테마 밈코인을 넘어 암호화폐 트레이딩 커뮤니티를 지향한다는 점에서 차별화된다.

보유자와 팔로워들은 디스코드와 텔레그램 채널에서 거래 대회 등에 참여할 수 있으며 우승자는 MAXI 토큰으로 보상을 받아 생태계 참여를 더욱 촉진한다.

또한총 MAXI 토큰 공급량 1,502억 4,000만 개 중 25%는 ‘맥시 펀드’로 배정되어 파트너십 체결과 프로모션에 활용되며 이를 통해 프로젝트 인지도 확산과 가격 상승을 도모할 계획이다.

투자자들은 현재 맥시 도지 웹사이트에서 MAXI 토큰을 개당 0.0002575달러에 구매할 수 있다.

이 가격은 1일 16시간 후 인상될 예정이며 프리세일이 종료될 때까지 단계적으로 상승하기 때문에 신규 투자자들은 서둘러 참여하는 것이 유리하다.