아스터 코인, 바이낸스 창업자 200만 달러 매입 소식에 38% 급등

바이낸스 창업자 창펑 자오가 개인 자금으로 200만 달러 상당의 아스터 코인을 매입했다고 밝히자, 투자자들의 매수세가 몰리며 아스터 코인 시세가 최대 38% 급등했다.

바이낸스 창업자 창펑 자오(CZ)가 11월 2일에 개인 자금으로 200만 달러 상당의 아스터 코인(ASTER)을 매입했다고 밝히자 아스터 코인 시세가 38% 급등했다. 창펑 자오의 매입을 프로젝트에 대한 강한 지지로 받아들인 투자자의 매수 수요가 몰리며 아스터 코인 가격에 영향을 미쳤다.

아스터 코인은 APX 등 기존 토큰과 인수합병하며 2025년 9월 토큰을 출시한 암호화폐 파생상품 트레이딩 플랫폼이다. 아스터는 하이브리드형 DEX 플랫폼에서 여러 체인 자산에 대한 무기한 선물 거래와 현물 거래 서비스를 제공하며 히든 주문, 고레버리지 거래 등을 지원한다.

창펑 자오, 200만 달러 상당 ASTER 매입 인증, 시세 38% 급등

자오는 X 개인 계정에서 토큰당 시세 0.91달러(약 1,299원)에 매수했다고 공개하며 200만 ASTER 토큰을 보유한 지갑 거래 화면을 공유했다. 창펑자오가 토큰을 매수했다고 직접 밝히는 일은 드문 편이어서 시장의 관심을 한 몸에 받았다.

창펑 자오는 8년 전 바이낸스의 토큰생성이벤트 당시 BNB를 매입한 것과 비교하며 ASTER를 단기 매매보다 장기적 관점에서 매입했다고 암시했다.

창펑 자오의 발표 직후 몇 분만에 ASTER 시세가 30% 이상 상승했다. 아스터 코인의 거래를 지원하는 국내 거래소 빗썸에서는 트위터 글 직전 약 1,375원에 거래되었던 아스터 코인이 최고 1,908원까지 약 38.7% 급등했다. 기사 작성 시점 기준 빗썸 아스터 코인 시세는 1,590원으로 전일 대비 11% 하락했으며 해외 시세 1.06달러보다 다소 높아 김치 프리미엄이 존재했다.

출처: 빗썸 거래소 스크린샷

그러나 일부 전문가는 이번 아스터 코인 상승이 내러티브 기반으로 발생해 기반 펀더멘털의 변화보다 창펑 자오의 매입에 따른 투자자의 심리 변화를 반영했다고 지적하며 ASTER의 토큰 공급 구조, 치열한 경쟁 등의 리스크가 존재한다고 경고했다.

아스터 팀은 최근 S3 및 에어드랍 구조 관련 업데이트도 발표했다. 새로운 업그레이드에 따라 아스터는 S2, S3에서 바이백한 모든 토큰 중 절반은 소각해 공급량을 줄이며 나머지는 장기 보유자를 위한 미래 에어드랍에 배분한다. 이번 업그레이드는 공급 구조를 개선하고 가격 안정성을 강화할 것으로 기대된다.

암호화폐 애널리스트 AB 콰이 둥(AB Kuai Dong)은 창펑 자오가 온체인으로 직접 토큰 매입을 공개한 일이 상당히 드문 사례로 향후 다른 BNB 체인 프로젝트로 지원을 확대할 가능성을 제기했다. 창펑 자오는 암호화폐 업계에서 가장 영향력이 큰 인물 중 하나로 그의 적극적 지원은 BNB 생태계에 대한 투자 심리 개선 및 신뢰도 강화에 기여할 수 있다.

BNB 생태계가 혁신적 유틸리티 토큰으로 강한 모멘텀을 보여주고 창펑 자오 등 주요 인사가 적극적으로 지지하는 가운데 다른 생태계에서도 신선한 컨셉이나 유틸리티를 제안하는 프로젝트들이 관심받고 있다.

