아르카 제프 도먼, 코인베이스 CEO의 실적 발표 ‘예측 시장 발언’ 비판

코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱이 실적 발표 중 예측 시장에서 베팅 대상이 된 단어들을 의도적으로 언급해 논란이 일었다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 11월 3, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

디지털 자산 기업 아르카(Arca) 최고투자책임자 제프 도먼(Jeff Dorman)이 코인베이스 CEO의 실적 발표 당시 예측 시장 언급을 비판했다. 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 3분기 코인베이스 실적 발표에서 예측 시장 베팅 관련 단어를 의도적으로 발언했다는 논란에 휩싸였다.

핵심 요약: 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱이 회사 실적 발표에서 예측 시장 베팅 용어를 언급한 사건을 두고 아르카 최고 투자책임자 제프 도먼이 비판했다.

언급된 단어들은 “비트코인”, “웹3” 등의 암호화폐 용어로, 이용자들이 폴리마켓 같은 예측 시장에서 암스트롱의 실적 발표에서 언급될 가능성에 베팅했다.

이번 사건은 시장 건전성에 대한 논쟁을 재점화했다.

도먼은 암스트롱의 발언이 “업계를 조롱”했으며 암호화폐 산업에서 신뢰를 구축하려는 노력을 약화시킨다고 주장했다.

코인베이스 CEO, 예측 시장 베팅 인지한 상태에서 주요 단어 실적 발표에서 언급

지난 목요일 암스트롱은 실적 발표 마지막에 “코인베이스가 다음 실적 발표에서 어떤 단어를 언급할지 베팅하는 예측 시장이 있다고 인지”하고 있다고 인정했다.

그는 이후 “비트코인, 이더리움, 블록체인, 스테이킹, 웹3” 등의 단어를 언급했다. 이는 모두 폴리마켓, 칼시 등의 블록체인 기반 예측 시장에서 그가 언급할 수 있다는 베팅 대상 단어였다.

그의 발언으로 일부 참여자는 수익을 거두었다.

블룸버그는 실적 발표 키워드와 관련한 베팅 금액이 8만 4,000달러를 넘었다고 보고했다.

해당 사건은 빠른 속도로 소셜 미디어에 확산되었으며 암스트롱의 행위가 단순한 장난이었는지 의도적인 조작이었는지에 관한 논쟁을 점화했다.

도먼은 “(암호화폐) 업계 최대 기업의 CEO가 시장을 공개적으로 조작한 행위가 귀엽거나 영리하다고 생각했다면 머리 검사를 받아야 한다”라고 X에 언급했다. 아르카 같은 기업이 암호화폐를 진지한 기관급 자산군으로 내세우기 위해 노력하는 가운데 도먼은 이러한 행위가 신뢰성을 훼손시킨다고 덧붙였다.

I’m tired of dumping on Clownbase, but you need your head examined if you think it’s cute or clever or savvy that the CEO of the biggest company in this industry openly manipulated a market.



It’s not fun working tirelessly for 8 years trying to educate institutional investors on… https://t.co/7XCJ8tYhMb — Jeff Dorman (@jdorman81) October 31, 2025

해당 베팅을 주관한 플랫폼 중 한 곳인 폴리마켓은 익살스럽게 반응하며 암스트롱의 행위를 “사악한 일”이라고 표현했다.

이번 사태는 규제가 느슨한 “언급 기반 예측 시장”이 공개인사가 베팅 결과를 인지할 때 얼마나 쉽게 조작할 수 있는지 보여주었다.

코인베이스는 뒤이어 전 직원이 회사 관련 예측 시장에 참여하지 못하도록 금지했다고 밝혔다.

코인베이스는 폴리마켓과 칼시 두 기업 모두에 투자했다. 암스트롱은 실적 발표 당시 코인베이스의 새로운 플랫폼 “에브리띵 익스체인지(Everything Exchange)”도 홍보했다. 향후 에브리띵 익스체인지는 예측 시장을 지원할 것으로 전망된다.

암스트롱은 업계의 비판에 대해 “재밌었다. 팀원 한 명이 채팅창에 링크 하나 공유하면서 즉흥적으로 일어난 일이다”라고 설명했다.

lol this was fun – happened spontaneously when someone on our team dropped a link in the chat https://t.co/tQiV3B9jUj — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 31, 2025

코인베이스, 트럼프 대통령의 “부패 공장” 연관성 부인

크리스 머피(Chris Murphy) 미 상원의원은 코인베이스가 도널드 트럼프 대통령의 “부패 공장”의 일부라고 주장했으며 코인베이스는 이를 부인했다.

머피 의원은 코인베이스가 트럼프 대통령의 취임 당시 거액을 후원한 사실과 백악관의 새로운 연회장 프로젝트 기부, 페어셰이크(Fairshake) 슈퍼팩(super PAC, 특별 정치위원회)를 통한 정치 자금 등을 언급했다.

이에 대응해 코인베이스 최고 정책 책임자 파야르 시르자드(Faryar Shirzad)는 해당 주장을 “터무니없다”라고 일축하며 머피 의원이 “기본 사실”을 무시했다고 주장했다.

시르자드는 페어셰이크가 초당적 정치활동위원회로 공화당과 민주당을 모두 지원했으며 머피의 동료 상원의원 동료도 일부 후원했다고 강조했다.

그는 기업의 대통령 취임식 기부는 수십년 간 이어진 관행으로 정치후원법에 따라 모두 공개하고 있다고 추가했다.

연회장 기부 관련 우려에 대해 시르자드는 코인베이스의 기여는 비영리법인 트러스트 포 더 내셔널 몰(Trust for the National Mall)의 기업 활동의 일부로 애플, 구글, 리플 등의 기업과 함께 하고 있다고 설명했다.

백악관은 연회장 건설 비용 3억 달러를 모두 민간 기부로 확보했다고 확인했다.