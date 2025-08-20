업비트 추가 상장에 140% 폭등한 에이피아이쓰리(API3) – 변동성 주의 필요

에이피아이쓰리(API3)가 8월 19일 업비트 원화·테더 마켓 상장 소식으로 단숨에 100% 이상 급등하며 투자자의 관심을 끌었다. 다만 업비트 상장 코인의 특성상 단기 급락 가능성이 높아 장기적 성장 잠재력은 있으나 단기 변동성에 유의할 필요가 있다.

최종 업데이트: 8월 21, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

웹3.0 시장을 위한 탈중앙화 API 프로토콜 에이피아이쓰리(API3)가 19일 업비트 원화마켓에 상장하며 시세가 급등해 투자자의 관심을 집중시켰다. 2020년 12월 출시한 에이피아이쓰리 코인은 2021년 암호화폐 불장에서 최고가 10.31달러를 기록한 후 줄곧 하락 추세를 이어왔다. 비교적 조용한 움직임을 유지하던 API3 코인은 업비트 추가 상장으로 코인마켓캡, 코인게코 등 암호화폐 시황 중개 사이트에서 인기 코인 순위에 오르는 등 가상자산 시장의 약세 속에서 집중 관심을 받았다.

에이피아이쓰리 상승 이유 – 업비트 상장빔

업비트는 어제(19일) 에이피아이쓰리 코인을 원화(KRW) 마켓과 테더(USDT) 마켓에 추가 상장한다고 공지했다. 업비트는 2022년 4월부터 비트코인(BTC) 마켓에서 에이피아이쓰리 코인 거래를 지원했지만 가시성과 유동성이 높은 원화마켓에 상장하며 국내 투자자의 집중 관심 속 업비트 상장빔을 기록했다.

에이피아이쓰리 코인의 입출금은 이더리움 네트워크만 지원하며 업비트가 밝힌 추가 상장 전일 BTC 마켓 종가는 0.00000741 BTC, 약 1,197원이었다. 업비트 원화마켓에서 API3 코인 거래가 시작하자마자 시세가 최고 2,900원까지 급등했다. 전일 종가 기준 140% 이상 오른 셈이다.

이후 20일 오전에 최저 1,744원까지 하락한 에이피아이쓰리 시세는 반등에 성공한 듯 기사 작성 시점 기준 1,998원에 거래되고 있으며 전일 대비 가격 변동률은 3.83%를 기록했다.

그동안 업비트에 상장하며 시세가 폭등한 사례가 상당히 많아 ‘업비트 상장빔’이라는 표현까지 나왔다. 8월에 상장한 스토리 코인(IP), CYBER부터 7월에 상장한 옵티미즘(OP), 에테나(ENA), 무뎅(MOODENG) 등 여러 알트코인이 업비트에 상장해 거래량이 급증하고 시세가 급등했다.

대부분의 프로젝트가 상장 랠리를 이어가지는 못하고 급락했지만 업비트 상장 전 가격보다 높은 수준을 유지 중인 프로젝트도 복수 존재한다.

에이피아이쓰리(API3) 프로젝트 소개

에이피아이쓰리(API3)는 블록체인 기술에서 주요 난제 중 하나인 “오라클 문제”에 대응한다. 오라클 문제란 블록체인이 자체적으로 외부(오프체인) 데이터에 접근하거나 검증할 수 없어 외부 오라클에 의존해야 하는 근본적 한계 중 하나이다.

이 문제는 스마트 컨트랙트에 공급하는 데이터에 대한 신뢰도, 정확성, 조작 가능성 등의 리스크를 유발한다. 대표적 오라클 솔루션으로 체인링크(LINK), 피스 네트워크(PYTH) 등이 있다.

API3는 퍼스트-파티 오라클과 투명한 탈중앙화 API, DAO 기반 생태계 운영을 통해 스마트 컨트랙트에 현실 세계 데이터를 중간 매개자 없이 신뢰할 수 있는 방식으로 공급할 수 있도록 지원한다.

현재 API3는 40개 이상의 EVM 호환 블록체인에서 이용되고 있으며 안전하고 검증 가능한 데이터를 디파이 및 다른 웹3 앱에 공급하고 있다.

API3 전망 – 단기 하락 가능성 주의 필요

API3 코인이 업비트 상장 호재로 100% 넘게 상승하며 주요 저항선을 돌파했다. 체인링크 등 블록체인의 오라클 문제에 대한 솔루션을 향한 관심이 커 탈중앙화 API를 구현하는 API3 역시 장기적으로 채택 확대에 따른 성장을 기대할 만하다.

다만, 앞서 언급한 바와 같이 업비트에 상장한 코인은 일시적으로 거래량이 급증하고 시세가 급등하나 곧 급락하는 경우가 상당히 많다. 따라서 API3 코인 투자자라면 단기 하락 가능성 및 높은 시세 변동에 대비할 필요가 있다.

거래소 상장 코인은 시세 급등 양상이 나타나지만 그 전에 초기 참여한 투자자의 차익 실현에 따라 매도 압력도 크게 발생해 높은 시세 변동성이 나타난다. 이에 대응할 수 있는 전략 중 하나는 거래소에 상장하기 전 상태인 프로젝트에 미리 진입하는 것이며, 프리세일 코인의 경우 최초 상장 전 투자 기회를 제공한다.

유망한 프리세일 코인의 경우 주요 거래소 상장과 함께 큰 모멘텀을 얻을 수 있지만 잠재력을 판별하기 쉽다. 관심 있는 투자자는 크립토뉴스가 엄선한 프리세일 코인 가이드를 통해 유망 프로젝트 순위 및 잠재력 판단 방법 등을 확인할 수 있다.