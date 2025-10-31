미중 회담 호재에 트럼프 밈코인 6% 급등

미중 회담이 성공적으로 마무리되며 시장의 긴장감이 완화되자 트럼프 밈코인(TRUMP)이 하루 새 6% 급등했다.

최종 업데이트: 10월 31, 2025

트럼프 밈코인(TRUMP)이 어제 미중 회담 이후 6% 급등했다. 기사 작성 시점 기준 트럼프 밈코인 시세는 8.07달러로 24시간 전 대비 1.82% 하락했지만 여전히 일주일 전보다 36.4% 높은 수준을 유지하고 있다. 일 거래량은 17억 2,000만 달러로 시가총액 대비 107.52%의 비율로 투자자의 큰 관심을 반영했다.

TRUMP 시세 급등은 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 “멋진 회담”을 진행했다고 발언하면서 발생했다. 미국과 중국이 1년 동안의 유예 협상에 합의하며 투자심리를 강화했다.

💥BREAKING:



TRUMP & XI MEETING RESULTS!



1. Reduced Fentanyl Tariffs to 10%.



2. Overall tariffs on China reduced from 57% to 47%.



3. China to "discuss" chip restrictions with Nvidia.



4. "No more obstacles on rare earths"



5. China and US to collaborate on Ukraine. pic.twitter.com/HVCQZhp9hx — Crypto Rover (@cryptorover) October 30, 2025

미국은 ‘펜타닐 관세’를 종전 20%에서 10%로 인하했으며 중국은 희토류 수출 통제를 1년 유예하기로 했다.

미국은 또한 강화된 제재 목록 적용을 유예하고 보복성 관세에 대한 유예도 연장하기로 했다. 중국은 대신 틱톡 관련 문제를 해결하고 미국 대두 수입을 재개하기로 했다.

The table below is what we sent to clients on Monday, right after the Kuala Lumpur trade talks. The final deal confirmed by Chinese and US leaders today aligns almost exactly with what we assessed negotiators had already settled.



In effect, both sides just took a time machine… pic.twitter.com/mexinpymal — Chucheng Feng (@fengchucheng) October 30, 2025

트럼프 대통령은 전용기 에어포스원에서 진행한 기자회견에서 미중 회담 관련해 “0에서 10까지 점수를 매길 때 이번 회의는 12점이었다고 말할 수 있다”라고 평가했다.

시핀핑 국가주석은 양국이 합의안을 최종 확정하기 위해 빠르게 작업할 것이라고 말하며 “중국, 미국, 그리고 전 세계 경제를 안정화시킬 수 있도록 실질적 결과를 내놓을 것”이라고 언급했다.

트럼프 밈코인 가격: 강한 온체인 지표

온체인 지표를 보면 트럼프 밈코인 랠리를 지지하는 네트워크 활동이 견조한 것으로 나타났다. 고래 투자자는 매집을 확대해 거래소에서 콜드 월렛으로 토큰을 이동시켰다. 이는 프로젝트에 대한 장기 신뢰를 시사하며 갑작스러운 매도 압력을 둔화한다.

최근 트럼프 밈코인은 공급량 해제가 상당한 수준을 기록했다. 약 9,000만 TRUMP이 시장에 유통되었으며 이는 종전 유통량의 절반에 가까웠다. 이 중 일부는 트럼프 일가 관련 조직과 크리에이터에 돌아갔지만 새로운 유통량 중 상당한 비중은 기관 투자자와 개인 투자자가 빠르게 흡수했다.

온체인 데이터를 보면 매수자들이 꾸준히 포지션을 확대하고 있다고 나타났다.

트럼프 밈코인이 토큰 보유자를 위한 각종 행사와 특별 혜택을 발표하며 커뮤니티 활동도 증가했다. 커뮤니티의 참여 활성화는 트럼프 밈코인의 장기 생명력과 가시성에 기여한다.

트럼프 밈코인 기술적 분석: 주요 가격대

일봉 차트를 보면 트럼프 밈코인이 최근의 미중 회담 소식 이후 주요 저항선을 연이어 돌파했다. 기사 작성 시점 기준 TRUMP 시세는 8.07달러로 지난주 저점 3.62와 7.38달러 근처 50일 SMA 위에 존재한다. 시세가 50일 SMA와 200일 SMA 위에 있으면 추세 추종 매수자들이 진입하는 경향이 있어 통상적으로 강세 신호로 볼 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

다음 주요 저항선은 200일 SMA가 위치한 9.48달러에 있으며 이 가격에 도달하면 매도 압력이 증가할 수 있다. TRUMP 시세가 저항선을 높은 거래량으로 넘어선다면 10달러 혹은 그 이상으로도 상승할 수 있다.

단기 지지선은 50일 SMA가 위치한 7.38달러에 있으며 그 아래로는 최근의 상승 랠리 기반인 3.62달러가 가격을 받쳐줄 수 있다. 이 가격까지 단기적으로 급락하면 신규 매수자가 유입될 가능성이 크다.

모멘텀 지표는 강세를 시사한다. 상대 강도 지수(RSI)는 60 인근이어서 아직 과매수 구간에 도달하지 않았다고 보여주며 MACD선은 모두 양의 영역에 있어 매수자 우위를 나타냈다.

평균 방향성 지수는 36.75로 상승 추세가 존재하지만 아직 과열되지 않았다고 시사했다.

트럼프 코인은 더 높은 고점과 저점을 형성했으며 일시적으로 조정을 받을 때마다 투자자들이 매수하며 시세를 회복했다. 이러한 “저가 매수” 행동은 이전 랠리에도 나타났으며 트레이더들이 긍정적 소식과 투자 심리가 추가 상승을 지지할 것으로 믿는다고 암시했다.

여러 가격 예측 플랫폼이 트럼프 밈코인 단기 상승을 예측하며 11월 현실적 목표 가격으로 8.31달러에서 9.80달러 사이를 전망했다. 그러나 뉴스로 인한 최근의 상승 랠리는 빠르게 시세가 하락할 가능성도 존재한다.

트럼프 코인이 8달러를 유지하지 못하면 7.38달러까지 후퇴하며 지지선을 재시험할 수 있다.

가상 서버로 밈코인 채굴 가능한 페페노드 200만 달러 모금

트럼프 밈코인이 부활하며 페페노드(Pepenode, PEPENODE) 같은 프리세일 밈코인으로도 관심이 확대되고 있다. 페페노드는 페페 밈에서 영감을 얻은 프로젝트이며 독특한 게임형 유틸리티를 개발해 프리세일에서 200만 달러 가까이 모금했다.

페페노드는 마인투언 게임을 통해 누구나 코인을 채굴할 수 있도록 지원한다.

출처: 페페노드 공식 X

고가의 하드웨어를 구매할 필요 없이 페페노드 마인투언 온라인 게임은 코인지갑과 인터넷 브라우저만 있으면 된다.

플레이어는 PEPENODE 토큰으로 채굴 노드를 구매해 디지털 채굴 시설을 구축할 수 있으며 대시보드에서 채굴 노드를 업그레이드하며 해시파워를 강화할 수 있다.

PEPENODE 프리세일은 거래소 상장 및 게임 출시 전 미리 토큰을 구매할 기회를 제공한다.

PEPENODE 판매 가격은 현재 $0.0011272이며 2일 후 가격이 인상될 예정이다.

투자자는 ETH, BNB, USDT로 페페노드 웹사이트에서 토큰을 구매할 수 있다.