알리바바 Qwen AI가 2025년 말 솔라나, 리플 에이다 가격 예측한 결과는?

Qwen3-MAX AI는 솔라나, 리플, 에이다가 연말 크리스마스 랠리의 주도 코인이 될 것으로 전망하며 각각 최대 1200달러, 12달러, 5달러까지 상승 가능성을 제시했다.

최종 업데이트: 10월 31, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

알리바바의 첨단 AI 모델 Qwen3-MAX AI가 솔라나, 리플, 에이다 투자자들이 크리스마스 랠리를 선물로 받을 수 있다고 예측해 관심을 모았다.

전통적으로 암호화폐 수익률이 높아 “업토버”로 불렸던 10월은 초반의 모멘텀이 도널드 트럼프 대통령의 중국 추가 관세 발표에 한순간 무너졌다.

그러나 최근 솔라나, 라이트코인, 헤데라 ETF가 출시되며 낙관론이 다시 피어나고 있다. 이번주에 미국 연방준비제도(Fed)는 기준 금리를 추가로 0.25%포인트 인하해 위험 자산 선호 심리가 강화될 것으로 보인다.

이러한 소식은 모두 다음 강세장에서 알트코인이 랠리를 이끌 수 있다고 시사한다. Qwen은 특히 솔라나, 리플 에이다 코인이 흐름을 주도할 수 있다고 에측했다.

솔라나(SOL): ETF 출시 후 대형 상승장 예측한 Qwen

솔라나(SOL)는 가장 빠르게 발전하는 스마트 컨트랙트 블록체인 중 하나로 현재 시가총액이 1,025억 달러이고 디파이 총예치금액(TVL)이 120억 달러 정도이다.

출처: Qwen3-MAX

미국에서 비트와이즈, 그레이스케일의 현물 솔라나 ETF가 출시되면 다시 관심이 집중되고 있다. 비트코인과 이더리움이 각각 ETF 출시 후 보인 상승 랠리가 솔라나에도 나타날지 기대된다.

솔라나는 압도적으로 빠른 쓰루풋과 현저히 낮은 수수료, 실물자산 토큰화 및 스테이블코인의 광범위한 채택으로 알려졌으며 기업 사이에서 최상급 네트워크 중 하나로 여겨지고 있다.

올해 1월 294달러에 도달했던 솔라나 코인은 4월에 최저 100달러까지 후퇴한 후 기사 작성 시점 기준 186.5달러에 거래되고 있다. 1월에 세운 최고가 대비 약 34% 하락했다.

출처: 트레이딩뷰

Qwen은 솔라나가 최근 강세 깃발 패턴에서 돌파한 점을 고려해 크리스마스 전에 최고 800달러에서 1,200달러까지 상승할 수 있다고 전망했다. 실현 가능성이 존재하지만 미국의 암호화폐 친화적 정책 등 추가 모멘텀 촉매제가 필요할 수 있다.

리플(XRP): 크리스마스 전에 400% 상승한다는 Qwen

Qwen은 리플 코인의 상승 전망도 제시했다. Qwen은 XRP가 연말에 8달러에서 12달러까지 상승할 수 있다고 예측했으며 이는 현 시세 2.49달러 대비 최고 382% 높다.

출처: Qwen3-MAX

리플은 올해 미 증권거래위원회(SEC)와의 소송을 종결한 후 기관 투자자와 개인 투자자 모두의 신뢰가 강화되었으며 7월에는 7년만에 3.65달러에 도달했다. XRP 시세는 1년 전보다 379% 상승해 비트코인이나 이더리움 등 주요 암호화폐의 성과를 크게 앞서갔다.

이외에도 리플은 RLUSD 스테이블코인을 출시하고 CEO 브래드 갈링하우스가 도널드 트럼프 대통령과 긴밀한 관계를 유지하면서 규제 친화적이고 기관 투자자의 수요를 충족시킬 수 있는 암호화폐로 브랜드를 굳히고 있다.

출처: 트레이딩뷰

기술적 관점에서 리플 차트는 2025년에 여러 차례 강세 깃발 패턴을 그려 연말 랠리 가능성을 높였다.

Qwen은 앞으로 추가 ETF 승인, 리플의 전략적 파트너십 확대, 명확한 미국 규제 정립 등이 받쳐주면 리플이 12달러까지 상승할 수 있다고 결론내렸다.

에이다(ADA): 4분기 700% 상승 가능하다는 Qwen

에이다(ADA)는 디파이 분야에서 이더리움의 주요 경쟁 프로토콜로 강력한 개발자 생태계와 혁신적 디앱 개발을 주요 강점으로 가졌다.

출처: Qwen3-MAX

이더리움 공동창업자 찰스 호스킨슨이 창시한 에이다는 피어리뷰 기반 학술적 설계가 특징이며 확장성, 지속가능성, 수학적 검증 가능성을 중시한다.

에이다 코인 시가총액은 약 218억 달러로 전 세계 주요 디파이 네트워크 중 하나이지만 경쟁 레이어 1 솔라나의 성장을 따라잡고 이더리움의 지배력에 도전하려면 먼 길이 남았다.

Qwen AI는 에이다 코인이 11월에 5달러까지 상승할 수 있다고 예측하며 현 시세 $0.61 대비 약 709%의 성장 여력을 암시했다.

출처: 트레이딩뷰

Qwen은 11월에 위험 선호 심리가 돌아오면 에이다 코인이 3달러를 회복하고 2021년 전고점 3.09달러도 강세장 지속 시 돌파할 수 있다고 전망했다.

