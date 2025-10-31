체인링크, 거래소 보유량 수년만에 최저치 ··· 공급 쇼크 오나?

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 10월 31, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

체인링크(LINK)는 2025년 10월 10일 코인 시장 폭락 사태 이후 뚜렷한 반등세를 보이지 못한 몇 안 되는 코인 중 하나다. 한때 22달러를 넘었던 체인링크는 약 17달러까지 하락한 뒤 벗어나지 못하고 있으며 최근 24시간 동안에도 1% 추가 하락하는 등 약세 흐름을 이어가고 있다.

출처: 체인링크: 거래소 보유량 – 모든 거래소 / 크립토퀀트

다만 이 흐름이 곧 바뀔 가능성도 제기된다. 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면 체인링크의 거래소 보유량이 최근 수년 만에 최저치를 기록하며 빠르게 감소했다. 이는 투자자들이 코인을 거래소에서 인출해 장기 보유나 스테이킹에 나서고 있음을 시사하는 강세 신호로 해석된다.

체인링크, 대규모 물량 거래소 유출

거래소 내 체인링크 코인 보유량 급감은 대량의 거래소 물량이 콜드월렛 또는 스테이킹 계약으로 이동했기 때문으로 보인다.

다른 주요 코인들이 반등하는 동안 체인링크 코인이 같은 가격대에 머물러 있다는 점은 고래나 기업 투자자들이 조용히 매집 중일 가능성을 높인다.

출처: 체인링크: 거래소 총 순유출입 물량 – 모든 거래소 / 크립토퀀트

거래소 순유출입 물량 데이터 역시 이 같은 흐름을 뒷받침한다. 10월 10일 이후 대부분의 날에 순유출이 기록되며 거래소 유출량이 유입량을 초과했다. 이는 매도 압력 감소와 장기 보유 추세 강화로 이어지는 전형적인 강세 신호로 평가된다.

체인링크, 2026년에 30달러 가나

11월을 앞두고 체인링크는 매집 신호와 함께 다시 시장의 주목을 받고 있다. 기술 분석적으로는 지난 10월 급락 이후에도 주요 이동 평균선을 상회하고 있다. 이는 꾸준한 매수세가 이어지고 있음을 의미한다.

해당 그린존에서 강력한 수요 구간을 유지하는 것이 관건이다. 체인링크가 이 지지 구간에서 반등에 성공할 경우 단기 저항선인 19~20달러 구간을 재시험할 가능성이 높다. 상대 강도 지수(RSI)가 43 부근을 유지하는 점도 추가 상승 여력을 제시한다.

체인링크가 지지선을 지켜내며 상승세를 이어간다면 25달러 돌파 이후 연말까지 30달러를 향한 본격적인 상승 움직임이 전개될 것이라는 진단이다.

‘맥시 도지’ 주목하는 고래들

체인링크와 같은 인지도 높은 코인들이 다음 행보를 준비하고 있지만 이번 사이클의 진정한 화제는 밈코인 시장이다. 그 중심에는 최근 급부상 중인 ‘맥시 도지(Maxi Doge)’가 있다.

맥시 도지는 현재 진행 중인 프리세일에서 이미 380만 달러 이상을 모금하며 2025년 가장 빠르게 성장하는 밈 프로젝트 중 하나로 자리 잡았다. 단순한 유행성 프로젝트에 그치지 않고 보유자에게 기사 작성 당시 80%의 스테이킹 연간 수익률을 제공함으로써 밈코인에 실질적 유용성을 부여하고 있다는 점이 주목된다.

함께 읽기: 맥시 도지 구매방법 – 초보자도 쉽게 MAXI 매수할 수 있는 단계별 가이드



특유의 ‘도지 헬스 마초남’ 테마는 재점화된 밈코인 메타 속에서 시장의 관심을 끌고 있다. 특히 시장의 고래 투자자들이 고위험·고수익 전략으로 회귀하는 분위기 속에서 맥시 도지는 밈적 바이럴 에너지와 스테이킹 기능을 통한 실질 수익 구조를 결합해 차세대 랠리 코인으로 부상할 가능성이 높다는 평가가 나온다.