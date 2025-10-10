네이버·두나무 연합, 극복해야 할 5대 과제

새로운 보고서에 따르면 국내 최대 암호화폐 거래소 업비트의 운영사 두나무가 네이버와의 합병을 완료하기 위해 5가지 주요 법적 장애물을 넘어야 할 것으로 보인다.

네이버는 구글에 비견되는 국내 최대 인터넷 기업이며 업비트는 국내 암호화폐 시장 점유율 약 72%를 차지하는 절대 강자다. 두 기업의 결합이 현실화될 경우, 동아시아 시장에서 유례없는 규모의 암호화폐·기술 융합 기업이 탄생하게 된다.

두나무·네이버 합병, 극복해야 할 5대 과제

그러나 한국경제는 최근 보도에서 두나무-네이버 합병 논의로 인해 기술 및 암호화폐 업계 전반이 혼란에 빠져 있다고 지적하며 합병을 가로막는 여러 법적·정책적 장애 요소를 언급했다. 특히, 해당 매체는 이러한 규제적 허들을 “중요한 변수”로 평가하며, 정부의 정책 불확실성이 합병 추진력을 약화시킬 수 있다고 분석했다.

지난 주 업비트 거래량 (출처: 코인게코)

① 금가분리 원칙

첫 번째 장애물은 ‘금가분리(금융과 가상자산 분리)’ 원칙이다. 2017년 말, 금융당국은 전통 금융회사가 암호화폐 관련 사업에 직접 참여하는 것을 사실상 금지하는 금가분리 원칙을 적용했다.

이 원칙이 법에 명시된 조항은 아니지만 금융 당국의 정책 가이드라인은 여전히 은행 및 기타 대출 기업이 암호화폐 관련 서비스를 제공하는 것을 사실상 금지하고 있다.

네이버의 네이버파이낸셜은 전자금융거래법상 전자금융서비스 제공자로 분류된다.

이에 따라 규제 당국은 현재 제안된 합병을 추진하려면 관련 가이드라인을 수정해야 할 가능성이 있는 것으로 분석된다.

2021년 서울대학교에서 연설하는 두나무 회장 송치형. (출처: 서울대학교/서울경재/유튜브/스크린샷)

② 가상자산법

국내 시장 전문가들은 네이버-두나무 합병의 핵심 목표 중 하나가 원화 스테이블코인 발행과 결제 생태계 확장에 있다고 분석하고 있다.

네이버의 기존 네이버페이 플랫폼이 원화 기반 코인을 활용할 수 있다면 결제 시장에서 경쟁력을 크게 강화할 수 있을 것으로 전망된다.

하지만 정치권과 규제 당국은 이재명 대통령의 원화 기반 스테이블코인 합법화 의도에도 불구하고 주요 스테이블코인 관련 쟁점에 대해 의견이 분분하다.

한국은행은 은행이 대주주로 참여한 시중은행이나 컨소시엄만 스테이블코인을 발행할 수 있도록 허용해야 한다고 주장하며 신중한 입장을 보이고 있다.

반면 일부 정치인들은 핀테크 기업과 다른 IT 업체들이 자체 토큰을 발행할 수 있도록 허용해야 한다고 주장한다. 만약 한국은행의 입장이 관철된다면 네이버-두나무 연합은 직접 발행자가 아닌 은행 주도의 컨소시엄에서 기술 및 운영 파트너로만 참여해야 할 가능성이 높아 합병 전략에 제약이 따를 것으로 보인다.

한국경제는 다음과 같이 썼다:

은행 중심 구조로 만들어지면 네이버·두나무 연합은 직접 발행 주체가 되기보다 은행이 주도권을 가진 컨소시엄의 기술·운영 파트너로만 참여해야 할 가능성이 높기 때문이다.

2025년 초부터 네이버 주식회사 (035420) 한국거래소 주가. (출처: Google Finance)

③ 이해상충 금지 원칙

네이버와 두나무 연합이 원화 스테이블코인을 발행할 경우 새로 출범하는 회사는 해당 토큰을 업비트에 상장하는 데 어려움을 겪을 가능성이 있다.

가상자산법은 거래소가 자체 또는 계열사가 발행한 코인을 상장하거나 거래하는 것을 명시적으로 금지하고 있기 때문이다.

이를 우회하기 위해 다른 국내외 거래소 상장을 통한 해결책을 모색할 수 있다. 다만 한국경제는 이러한 조치가 합병 효과를 “상당 부분 반감될 것”이라고 지적했다.

Dunamu's long-held ambitions for a Nasdaq listing are regaining momentum, as ongoing merger talks with Naver Financial raise the possibility of a more competitive corporate valuation, analysts said Wednesday.https://t.co/pDJEMucxyx — The Korea Times (@koreatimescokr) October 2, 2025

④ 상법·자본시장법

합병을 통해 네이버는 네이버파이낸셜을 재편하고 두나무와 함께 나스닥 상장을 추진할 수 있다.

한국경제는 두 회사가 “해외 증시 상장과 분할상장 시나리오를 적극적으로 중장기 전략에 포함”해왔다고 전했다.

그러나 최근 상법과 자본시장법 개정으로 소액주주 보호가 강화됐다. 개정 법률에 따르면 합병, 분할, IPO 등 기업 구조조정 과정에서 소액주주는 보유 지분에 대한 “공정가액” 평가가 의무화됐다.

전문가들은 네이버 기존 주주의 공정가치 산정이 불투명하거나 법적 절차가 미흡할 경우, 집단 소송이나 주주 대표 소송으로 이어질 가능성이 높다고 분석한다.

<Naver and Upbit, a Story of Leadership Change>



At Token2049 Singapore, one question kept coming up from foreign attendees. “So, Naver acquired Upbit. Is that like Binance buying CoinMarketCap?”



At first glance, it might look similar, a big platform buying a crypto company. But… pic.twitter.com/6MPlkw2Atf — Professor Jo (@0xProfessorJo) October 5, 2025

⑤ 지배구조

최근 업계에서는 이해진 네이버 글로벌 투자 책임자 겸 의장이 두나무의 송치형 회장을 후계자로 지명했다는 추측이 나오면서 관심이 집중되고 있다.

이에 따라 송 회장이 향후 네이버의 최대 단일 주주로 부상할 수 있다는 전망도 제기되고 있다.

현재 송 회장은 두나무 주식의 4분의 1 이상을 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 한국경제는 다음과 같이 전했다:

매년 1조 원 안팎의 순이익을 내는 두나무가 경영권 참여나 개인 최대주주 지위 확보라는 ‘당근’ 없이 이런 거래에 응하기는 어렵다.

하지만 시장 규정상 다양한 규제 준수 사항을 먼저 충족해야 하며 이는 간단한 문제가 아니다.

한국경제는 이 의장이 송 회장에게 개인 최대 주주 자리를 개인적으로 넘겨 줄 수는 없다고 설명했다.

네이버와 두나무가 이러한 법적·규제적 장애물을 극복하고 최근 몇 년간 동아시아에서 최대 IT 부문 합병을 성사시킬 수 있을지는 시간이 지나야 확인될 전망이다.