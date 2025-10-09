[XRP 뉴스] 개인 투자자 머뭇거리는 사이 고래 지갑은 조용히 매집 중

주요 XRP 뉴스로 리플 코인은 3달러를 돌파했다가 하락했지만 고래 투자자들의 매집과 기관 자금 유입이 이어지며 중장기 강세 전망이 유지되고 있다.

업토버 10월이 시작하며 리플 코인 엑스알피(XRP)가 7% 상승하고 3달러를 돌파했지만 다시 며칠 이내에 3달러선 아래로 떨어졌다. 극심한 변동성에 개인 트레이더 투자 심리가 흔들렸으며 여러 애널리스트가 단기 리플 전망을 약세로 내다보기 시작했다.

하지만 엑스알피의 기관 투자 지원은 그 어느때보다 견고하다. 얼마 전 XRP 뉴스 중 하나로 리플 코인 시가총액이 블랙록을 추월했다. 현재 리플 코인 시가총액은 1695억 달러로, 다음 차례는 테더(USDT)일 수 있다.

리플은 SEC와의 소송이 종결되며 새로운 성장 국면에 접어들게 되었으며 규제 명확화에 따라 기관 투자금 유입이 이어지고 있다. 하지만 소셜 미디어에서 트레이더의 투자 심리는 약화된 모습이다. 샌티멘트 데이터를 보면 XRP의 강세/약세 비율이 1.0 아래로 하락해 부정적 이야기가 긍정적 이야기보다 많다고 반영했다.

출처: 샌티멘트

하지만 분석가들은 이를 호재로 보았다. 시장은 개인 투자자가 예측하는 정반대로 움직이는 경향이 있기 때문이다. 개인 트레이더의 투심은 지난 4월에 리플 코인 시세가 25% 하락했을 때에도 유사하게 하락했지만 곧이어 XRP 시세가 125% 이상 반등했다. 지금 고래 투자자들이 조용히 매집 중인 점을 고려하면 모두가 회의적일 때 스마트 머니가 다음 상승 움직임을 준비하고 있다고 추측할 수 있다.

XRP 뉴스: 대형 고래들은 추가 매집 중

출처: 크립토퀀트

지난 몇 개월 사이 리플 코인 고래 투자자의 활동을 추적한 차트를 보면 이들이 보유량을 늘리고 있다는 점을 명확하게 확인할 수 있다. 차트에 보이는 파란색 스파이크는 고래 투자자가 매도하기 위해 XRP를 이동시키고 있다는 의미로, 대체로 단기 약세 신호로 해석된다. 하지만 최근에는 스파이크 빈도가 감소해 대형 투자자의 매도압력이 메마르기 시작했다고 시사했다.

고래 투자자의 움직임은 개인 트레이더와 정반대로 움직이는 것처럼 보이기도 한다. 글래스노드 데이터 역시 이를 뒷받침한다. 100k XRP 이상을 보유한 지갑의 XRP 공급량이 횡보 기간 동안 꾸준히 증가해 개인 투자자가 당황하는 사이 고래들은 조용히 비축하고 있다고 시사했다.

출처: 글래스노드

리플 가격 예측: 언제 5달러를 볼 수 있을까

출처: 트레이딩뷰

리플 코인은 최근 하락 채널 돌파에 도전했지만 이내 거절 당하고 구간 안으로 돌아왔다. 그러나 차트상 위 추세선을 명확히 돌파하면 강세 반전 가능성이 남아있다. XRP 시세는 2.82달러로 주요 저항선은 3달러와 3.10달러에 있다.

3.10달러 위에서 마감하면 3.60달러에서 3.70달러 구간까지 랠리가 발생할 수 있다. 이 가격대는 7월 고점에서 공급이 상당했던 구간이다. 반대로 리플 코인 가격이 2.70달러 아래로 하락하면 역사적으로 강한 지지선이 위치했던 2.60달러까지 재방문할 수 있다.

RSI는 중립 상태에 있으며 MACD 역시 수평이어서 모멘텀이 형성 중이지만 완전히 확정적인 상태는 아니라고 시사했다. 만약 높은 거래량으로 엑스알피 시세가 3.00달러선을 탈환한다면 새로운 상승 추세가 시작할 수 있다. 고래 투자자의 매집 및 업토버 모멘텀을 고려하면 전반적으로 리플 강세 전망이 유력해보인다.

