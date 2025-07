Zora Token: crescita esplosiva (+900% in un mese) grazie a Coinbase e Binance

Zora Token ha registrato una crescita esplosiva, superiore al 900% nell’ultimo mese, spinta dall’integrazione con la Base App di Coinbase e dai futures su Binance.

Questi eventi hanno alimentato una rapida adozione del token, aumentandone l’utilità nel mondo SocialFi e attirando speculazioni ad alto rischio, creando una vera e propria corsa all’acquisto.

Zora Token: il mix di fattori che ha innestato il rally

Il rally di Zora è il risultato di un mix di fattori, tra cui l’integrazione con la Base App di Coinbase, l’inclusione nei futures su Binance e l’adozione della piattaforma nel contesto SocialFi.

Questi sviluppi hanno avuto un impatto positivo sulla liquidità e sull’adozione del token, con una crescita esponenziale degli utenti e dei pagamenti ai creatori di contenuti. In particolare:

850% di aumento nei mint giornalieri di token (da 4.000 a 38.000) (Dune Analytics)

nei mint giornalieri di token (da 4.000 a 38.000) (Dune Analytics) 30x aumento nei pagamenti giornalieri ai creatori, arrivando da $1.000 a $30.000

nei pagamenti giornalieri ai creatori, arrivando da $1.000 a $30.000 8.000+ portafogli attivi giornalieri, segno di una reale espansione della base utenti

Tuttavia, l’introduzione dei contratti futures su Binance con leva 50x ha amplificato il trading speculativo, aumentando il volume delle transazioni a $420 milioni giornalieri. Questo ha portato a un picco dei prezzi a $0,10 il 27 luglio, prima di una correzione del 15%.

Fonte: CoinMarketCap

Questa crescita esplosiva è accompagnata da segnali tecnici di ipercomprato, con un RSI in zona 90.58, indicando che Zora potrebbe essere a rischio di una correzione a breve termine. L’attività nei derivati ora rappresenta circa il 70% del volume totale di Zora, rendendo il mercato particolarmente volatile.

In sintesi, Zora sta vivendo un successo notevole grazie alla combinazione di adozione reale e speculazione ad alta leva, ma la situazione potrebbe evolvere rapidamente.

SUBBD: una nuova frontiera per la monetizzazione dei creator

Se da un lato Zora Token ha mostrato un esempio di successo nell’adozione e nel pagamento ai creatori attraverso il suo ecosistema SocialFi, SUBBD si inserisce come una nuova piattaforma destinata a rivoluzionare ulteriormente la creator economy.

Con oltre 900.000 dollari raccolti in prevendita e un prezzo iniziale di 0,056025 dollari per token, SUBBD punta a superare i tradizionali modelli di monetizzazione come quelli offerti da Patreon.

SUBBD sfrutta una tecnologia AI avanzata per supportare i creator, offrendo strumenti innovativi come assistenti vocali e video basati su AI, che migliorano l’interazione tra fan e creator, eliminando la necessità di intermediari.

La piattaforma prevede anche una governance decentralizzata, che permette ai possessori del token nativo $SUBBD di partecipare attivamente alla gestione della piattaforma, oltre a beneficiare di premi per lo staking.

Questa visione di una creator economy decentralizzata potrebbe trasformare il mercato, oggi valutato 85 miliardi di dollari, in un ecosistema meritocratico e community-driven che, proprio come Zora, premia direttamente i creatori per il loro impegno.