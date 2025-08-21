ZKWASM sale del 103% in un giorno: analisi e previsioni di prezzo
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
ZKWASM si trova in un momento d’oro. Dopo aver guadagnato il 50% circa nell’ultimo anno, nella giornata di oggi ha piazzato un +103%, che regalerà ai suoi investitori guadagni da capogiro.
Basta dare un’occhiata ai dati di CoinMarketCap per apprezzarne le ottime performance, che lo consacrano come uno dei token più caldi del momento.
Quotazioni e liquidità: vantaggi e rischi
Tra luglio e agosto 2025, ZKWASM è stato quotato su Bitget, BitMart e Toobit, con una campagna CandyBomb su Bitget che ha coinvolto 3 milioni di token. Il volume di trading a 24 ore è cresciuto del 40,76%, portandosi a 5,26 milioni di dollari.
Tuttavia, solo il 10% circa del totale di 1 miliardo di token è attualmente in circolazione, il che comporta rischi legati al rilascio di token aggiuntivi che potrebbero diluire il valore. Storicamente, token simili hanno registrato forti salite dopo la quotazione, seguite da correzioni importanti.
Binance Alpha e airdrop: spinta all’adozione e dinamiche di mercato
L’inclusione di ZKWASM nella lista di Binance Alpha, la piattaforma per progetti early-stage, apre l’accesso diretto tramite Binance Wallet a oltre 120 milioni di utenti. Questo potrebbe favorire un’accelerazione nell’adozione degli sviluppatori, anche se la complessità della tecnologia ZK potrebbe rallentare la diffusione.
Inoltre, Delphinus Lab ha lanciato un tool per facilitare la partecipazione agli airdrop, con l’obiettivo di replicare la crescita del 40% degli utenti attivi giornalieri vista nel 2024 da Polygon zkEVM. Tuttavia, un RSI di 75,73 indica condizioni di ipercomprato, segnalando potenziali correzioni.
I principali fattori in sintesi:
- Le recenti quotazioni aumentano la liquidità ma creano il rischio di sell-pressure
- L’integrazione in Binance Alpha favorisce visibilità e adozione
- Gli airdrop mirati stimolano engagement e attività degli utenti
- L’RSI elevato indica pressione d’acquisto e rischio volatilità
ZKWASM resta quindi un token da osservare con attenzione tra opportunità di crescita e rischi strutturali legati all’offerta.
Nuove opportunità grazie alla prevendita di Best Wallet Token ($BEST)
La prevendita di Best Wallet Token ($BEST) rappresenta un’interessante opportunità per gli investitori che cercano di entrare in progetti con solide basi tecnologiche. $BEST è il token nativo di Best Wallet, uno degli wallet non-custodial più apprezzati al mondo, che offre agli utenti un controllo totale sui propri asset digitali.
La prevendita è attualmente aperta esclusivamente agli utenti registrati di Best Wallet, garantendo un accesso privilegiato a condizioni vantaggiose. Il token $BEST permette di usufruire di sconti sulle commissioni di transazione, elevate ricompense di staking e diritti di governance all’interno dell’ecosistema.
Con quasi 15 milioni di dollari raccolti e oltre 58.000 partecipanti, la prevendita sta generando grande interesse. $BEST si configura come una solida aggiunta al panorama delle criptovalute, favorendo una maggiore efficienza e sicurezza nelle transazioni digitali.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 20 agosto 2025 – ETF su XRP? L’approvazione entro ottobre!
- Il destino di Bitcoin si deciderà tra 3 giorni
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 21 agosto 2025 – Sicurezza e conformità sull’XRP Ledger al primo posto
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 19 agosto 2025 – Cos’ha deciso la SEC sull’ETF spot su XRP?
- XRP pronto a superare ETH? La fase di consolidamento lascia intravedere la prossima bull run
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 20 agosto 2025 – ETF su XRP? L’approvazione entro ottobre!
- Il destino di Bitcoin si deciderà tra 3 giorni
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 21 agosto 2025 – Sicurezza e conformità sull’XRP Ledger al primo posto
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 19 agosto 2025 – Cos’ha deciso la SEC sull’ETF spot su XRP?
- XRP pronto a superare ETH? La fase di consolidamento lascia intravedere la prossima bull run