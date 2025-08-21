ZKWASM sale del 103% in un giorno: analisi e previsioni di prezzo

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 21, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

ZKWASM si trova in un momento d’oro. Dopo aver guadagnato il 50% circa nell’ultimo anno, nella giornata di oggi ha piazzato un +103%, che regalerà ai suoi investitori guadagni da capogiro.

ZKWASM raddoppia il prezzo in 24 ore, segnando +103,94% a quota $0,1051, con volumi esplosi a +414% rispetto al giorno precedente (Fonte: CoinMarketCap).

Basta dare un’occhiata ai dati di CoinMarketCap per apprezzarne le ottime performance, che lo consacrano come uno dei token più caldi del momento.

Quotazioni e liquidità: vantaggi e rischi

Tra luglio e agosto 2025, ZKWASM è stato quotato su Bitget, BitMart e Toobit, con una campagna CandyBomb su Bitget che ha coinvolto 3 milioni di token. Il volume di trading a 24 ore è cresciuto del 40,76%, portandosi a 5,26 milioni di dollari.

Tuttavia, solo il 10% circa del totale di 1 miliardo di token è attualmente in circolazione, il che comporta rischi legati al rilascio di token aggiuntivi che potrebbero diluire il valore. Storicamente, token simili hanno registrato forti salite dopo la quotazione, seguite da correzioni importanti.

Binance Alpha e airdrop: spinta all’adozione e dinamiche di mercato

L’inclusione di ZKWASM nella lista di Binance Alpha, la piattaforma per progetti early-stage, apre l’accesso diretto tramite Binance Wallet a oltre 120 milioni di utenti. Questo potrebbe favorire un’accelerazione nell’adozione degli sviluppatori, anche se la complessità della tecnologia ZK potrebbe rallentare la diffusione.

Inoltre, Delphinus Lab ha lanciato un tool per facilitare la partecipazione agli airdrop, con l’obiettivo di replicare la crescita del 40% degli utenti attivi giornalieri vista nel 2024 da Polygon zkEVM. Tuttavia, un RSI di 75,73 indica condizioni di ipercomprato, segnalando potenziali correzioni.

I principali fattori in sintesi:

Le recenti quotazioni aumentano la liquidità ma creano il rischio di sell-pressure

L’integrazione in Binance Alpha favorisce visibilità e adozione

favorisce visibilità e adozione Gli airdrop mirati stimolano engagement e attività degli utenti

L’RSI elevato indica pressione d’acquisto e rischio volatilità

ZKWASM resta quindi un token da osservare con attenzione tra opportunità di crescita e rischi strutturali legati all’offerta.

Nuove opportunità grazie alla prevendita di Best Wallet Token ($BEST)

La prevendita di Best Wallet Token ($BEST) rappresenta un’interessante opportunità per gli investitori che cercano di entrare in progetti con solide basi tecnologiche. $BEST è il token nativo di Best Wallet, uno degli wallet non-custodial più apprezzati al mondo, che offre agli utenti un controllo totale sui propri asset digitali.

La prevendita è attualmente aperta esclusivamente agli utenti registrati di Best Wallet, garantendo un accesso privilegiato a condizioni vantaggiose. Il token $BEST permette di usufruire di sconti sulle commissioni di transazione, elevate ricompense di staking e diritti di governance all’interno dell’ecosistema.

Con quasi 15 milioni di dollari raccolti e oltre 58.000 partecipanti, la prevendita sta generando grande interesse. $BEST si configura come una solida aggiunta al panorama delle criptovalute, favorendo una maggiore efficienza e sicurezza nelle transazioni digitali.