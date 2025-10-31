Zcash: la corsa continua e porta i guadagni settimanali a +50%

Zcash continua a sorprendere il mercato crypto con un rally che in questa settimana supera il +50%, consolidando ulteriormente il suo prezzo con un guadagno del 7,5% nelle ultime 24 ore, che ha portato il suo prezzo a superare i 380 dollari.

In un contesto di mercato più ampio che vede molte criptovalute in difficoltà, a partire da Bitcoin sceso sotto i $110K, ZEC si distingue grazie a un mix di fattori tecnici, transazioni shielded e previsioni ottimistiche.

In questo articolo analizzeremo le cause di questa crescita, il ruolo della privacy e le prospettive future per Zcash nel panorama crypto attuale.

Dopo anni di silenzio, Zcash torna a fare la voce grossa

Dopo anni in cui è rimasta nell’ombra, Zcash sta tornando a far parlare di sé con un rally impressionante. Attualmente il prezzo di ZEC si aggira intorno ai 380 dollari, con un guadagno del 50% soltanto nell’ultima settimana e una crescita mensile che supera il 330%.

Questo rally è alimentato da una combinazione di fattori, tra cui il crescente interesse per le criptovalute orientate alla privacy, la forte domanda istituzionale e l’espansione delle sue funzionalità cross-chain.

Zcash resta comunque lontana dal suo massimo storico, circa $6.000, ma il sentiment positivo del mercato e le recenti previsioni di prezzo, come quella di Arthur Hayes che ipotizza un valore fino a 10.000 dollari, mantengono acceso l’interesse degli investitori.

Nel frattempo, si mantiene alta la cautela per eventuali ritracciamenti dopo una corsa così veloce.

I fattori che stanno influenzando il rally di Zcash

Il recente rally di Zcash è il risultato di diversi fattori che stanno consolidando l’interesse verso questa criptovaluta, distinguendola da un mercato crypto complessivamente in calo. Tre elementi chiave stanno guidando questa crescita:

Supporto di figure di alto profilo : la previsione di Arthur Hayes su X, che vede ZEC raggiungere potenzialmente i 10.000 dollari, ha innescato un’ondata di acquisti speculativi, aumentando la fiducia degli investitori.

: la di Arthur Hayes su X, che vede ZEC raggiungere potenzialmente i 10.000 dollari, ha innescato un’ondata di acquisti speculativi, aumentando la fiducia degli investitori. Crescita delle transazioni shielded : circa 4,5 milioni di ZEC, pari al 28% dell’intera offerta, sono ora detenuti in indirizzi privati, il livello più alto dal 2021. Questo indica un aumento della fiducia nei meccanismi di privacy di Zcash, molto apprezzati soprattutto in un contesto di crescente regolamentazione finanziaria globale.

: circa 4,5 milioni di ZEC, pari al 28% dell’intera offerta, sono ora detenuti in indirizzi privati, il livello più alto dal 2021. Questo indica un aumento della fiducia nei meccanismi di privacy di Zcash, molto apprezzati soprattutto in un contesto di crescente regolamentazione finanziaria globale. Forza tecnica del mercato: indicatori come il crossover positivo del MACD e l’RSI vicino a livelli di ipercomprato suggeriscono forte slancio e momentum, anche se con il rischio di possibili correzioni nel breve periodo.

Il possibile ritracciamento del token, unito al prezzo elevato però, potrebbero scoraggiare alcuni investitori, che vedono in Bitcoin Hyper un nuovo progetto che punta a migliorare la scalabilità di Bitcoin con una soluzione Layer 2 all’avanguardia. Ecco di cosa si tratta.

Bitcoin Hyper si prepara al lancio mentre la prevendita supera i 25 milioni di dollari

Bitcoin Hyper è un progetto Layer-2 che mira a migliorare la rete Bitcoin rendendo le transazioni più rapide, sicure e a costi ridotti, grazie all’integrazione della Solana Virtual Machine (SVM).

Questo permette a Bitcoin di supportare smart contract e applicazioni decentralizzate (dApp), ampliando l’ecosistema DeFi e Web3 senza sacrificare la sicurezza della blockchain principale.

Comprare il token $HYPER durante la prevendita è davvero molto semplice, basta seguire questi passaggi:

Crea (se non lo possiedi già) un wallet crypto compatibile come MetaMask, Coinbase Wallet o Best Wallet.

Acquista o deposita criptovalute supportate, come Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance Coin (BNB), Solana (SOL) o USD Coin (USDC).

Collega il wallet alla piattaforma ufficiale della prevendita di Bitcoin Hyper.

Scegli la quantità di token $HYPER da acquistare e autorizza la transazione. In alternativa, usa la carta di credito per pagare direttamente tramite la piattaforma.

Oltre all’acquisto, è possibile mettere in staking i token $HYPER per ottenere notevoli rendimenti, con APY superiori al 40%.

Per restare aggiornati sulle novità e opportunità del progetto, segui le pagine social ufficiali di Bitcoin Hyper su X e Telegram.