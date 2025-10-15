YieldBasis (YB) sbarca su Binance con un airdrop milionario

Binance ha recentemente annunciato il listing ufficiale di YieldBasis (YB), un progetto DeFi innovativo che punta a rivoluzionare il modo in cui gli utenti forniscono liquidità nei mercati decentralizzati.

Il listing è accompagnato da un airdrop milionario dedicato agli utenti che hanno sottoscritto BNB in Simple Earn o prodotti On-Chain Yields tra il 9 e l’11 ottobre 2025. Questa iniziativa segna una nuova era per la DeFi, offrendo strumenti avanzati rivolti sia a investitori esperti sia a chi cerca rendimenti più stabili.

YieldBasis, il protocollo DeFi che elimina l’impermanent loss

YieldBasis si distingue per il suo meccanismo innovativo che consente agli utenti di fornire liquidità agli Automated Market Maker (AMM) senza subire impermanent loss, un rischio comune nelle piattaforme DeFi tradizionali.

Il protocollo sfrutta una leva 2x composta basata sull’infrastruttura di Curve Finance, dove gli utenti depositano asset cripto e ricevono token LP YieldBasis che rappresentano la loro quota nel pool di liquidità.

Per mantenere il rapporto di leva costante, YieldBasis prende in prestito crvUSD contro posizioni LP tramite una posizione di debito collateralizzata (CDP). Quando il prezzo degli asset si muove, un sistema specializzato di Rebalancing-AMM e una VirtualPool permettono di riportare automaticamente il rapporto di leva al valore target, assicurando che i token LP seguano i movimenti di prezzo dell’asset sottostante in modo preciso.

Questa architettura avanzata permette agli investitori di guadagnare commissioni di trading generate dal pool di Curve senza subire le tipiche perdite temporanee.

Gli investitori possono guadagnare in due modi:

i possessori di token LP non messi in staking ottengono commissioni di trading direttamente dalle operazioni nel pool chi mette in staking i propri token LP riceve emissioni del token YB come ricompensa.

Questa doppia strategia rende YieldBasis versatile e appetibile per una vasta gamma di trader e fornitori di liquidità.

Il token YB e la governance decentralizzata

Il token YB svolge un ruolo chiave all’interno dell’ecosistema YieldBasis, fungendo da utility token per la governance. Gli utenti possono bloccare i propri token per un massimo di 4 anni per ottenere veYB (vote-escrowed YB), il token che conferisce diritti di voto sul protocollo.

Questo sistema di governance decentralizzata permette alla comunità di proporre aggiornamenti, aggiunte di funzionalità e miglioramenti al protocollo.

Attraverso un sistema di gauge voting, i possessori di veYB votano sulla distribuzione delle emissioni dei token YB tra diversi pool di liquidità, influenzando direttamente le ricompense offerte ai fornitori di liquidità.

Le commissioni di amministrazione sono dinamiche e crescono con la partecipazione allo staking, allocando ricavi maggiori ai possessori più attivi di veYB, incentivando così l’impegno a lungo termine e la scelta strategica del pool.

Il numero massimo di token YB è limitato a 1 miliardo, garantendo una gestione responsabile dell’offerta e un possibile effetto deflazionistico nel lungo periodo, elemento apprezzato dagli investitori.

La comunità ha quindi un ruolo centrale non solo nella gestione, ma anche nella creazione di valore attraverso il coinvolgimento attivo nel progetto.

