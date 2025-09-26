XRPL si trasforma: Ripple conferma volumi in aumento e collaborazioni strategiche

David Schwartz, CTO di Ripple, ha confermato che l’XRP Ledger (XRPL) ha registrato in modo continuo oltre 63 milioni di ledger – inteso come il numero totale di aggiornamenti confermati dello stato della rete – nel corso di più di dieci anni. Ha inoltre evidenziato che il costo delle transazioni XRP è di appena frazioni di centesimo, il che rende la rete estremamente adatta all’uso da parte di banche e fornitori di servizi di pagamento.

Non a caso, secondo i rapporti di RippleNet, oltre 100 istituzioni finanziarie – tra cui Santander e Bank of America – utilizzano soluzioni XRP per regolare transazioni transfrontaliere. Schwartz ha inoltre dichiarato che una banca ha manifestato l’intenzione di operare interamente su XRPL, a indicazione di una chiara adozione istituzionale.

La posizione di mercato di XRP è rafforzata dai flussi post-accordo con la SEC

La trasparenza regolatoria, in modo particolare dopo l’accordo tra Ripple e la SEC sulla causa pendente, ha portato a nuovi flussi istituzionali verso XRP. Secondo CoinGecko, XRP occupa attualmente la posizione 90 per capitalizzazione di mercato. Il CIR (Circulating Supply) – la quantità di token in circolazione – è di 77 trilioni di XRP, mentre il FDV (Fully Diluted Value) – ossia il valore teorico totale, assumendo che tutti gli 88 trilioni di XRP siano in circolazione – ammonta a circa 15.668 BTC.

L’attività giornaliera della rete evidenzia una crescita significativa del numero di wallet attivi e un elevato volume di transazioni, segnali che indicano una domanda costante e sostenuta della criptovaluta, sia da parte di utenti retail sia istituzionali. In pratica, questi dati mostrano come XRP continui a essere utilizzato attivamente per pagamenti, trasferimenti e altre applicazioni sulla rete XRPL, confermando la sua rilevanza nel mercato delle criptovalute.

Ripple USD e Hooks ampliano le capacità tecniche

David Schwartz ha evidenziato Ripple USD, la stablecoin ancorata al dollaro, come un elemento cruciale per la liquidità della rete XRPL. Grazie a RLUSD, gli utenti e le istituzioni possono spostare facilmente fondi tra asset a rendimento e stablecoin, assicurandosi rapidità e stabilità nei pagamenti e nelle operazioni finanziarie sulla piattaforma.

3/5: Then there's the emerging world of Smart Contracts and the Hooks amendment. This new functionality will enable complex applications and decentralized finance (DeFi) protocols to be built directly on the ledger, expanding the possibilities for developers and users. 💻✨ pic.twitter.com/Ps9sRgRw0g — Renandinho (@Renandinho11) September 5, 2025

Parallelamente, l’Hooks Amendment introduce funzionalità simili agli smart contract direttamente nell’XRPL, utilizzando moduli leggeri basati su WebAssembly (WASM). Questi moduli permettono di automatizzare logiche di pagamento o regole personalizzate senza appesantire la rete, offrendo una flessibilità simile agli smart contract tradizionali.

Attualmente, queste funzionalità sono disponibili su una testnet comunitaria, il che consente agli sviluppatori di sperimentare e testare nuovi casi d’uso in un ambiente sicuro prima della distribuzione su XRPL.Tutte queste caratteristiche, insieme agli standard di messaggistica ISO 20022, rendono XRPL compatibile con i requisiti bancari internazionali.

Il token XBONK garantisce partnership multi-exchange

La meme coin XBONK – costruita sulla cultura XRPL, con un’infrastruttura a basso costo e con 77 trilioni di token in circolazione – ha annunciato collaborazioni ufficiali con FirstLedger, Bitrue, MEXC e Gate.io. Queste integrazioni aumentano l’accessibilità sulle exchange centralizzate, migliorando la liquidità tra gli utenti retail. Le collaborazioni con Walmart e Binance renderanno XBONK anche una meme coin con un’utilità nell’economia più ampia di XRPL.

Integrazione istituzionale e retail amplia l’utilità di XRP

Recentemente, Franklin Templeton ha scelto XRPL per tokenizzare titoli grazie alla sua scalabilità e convenienza. Questo step si aggiunge alle alleanze bancarie di RippleNet e si integra con asset orientati al retail come XBONK.

Questo doppio slancio – l’adozione istituzionale di XRP come metodo di pagamento e l’adozione dei memecoin per la crescita della liquidità – sottolinea il ruolo crescente di XRPL sia nei mercati finanziari sia in quelli consumer.