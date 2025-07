XRPL conquista gli investitori istituzionali: crescita vertiginosa per gli RWA tokenizzati!

Gli asset del mondo reale (RWA) tokenizzati su XRP Ledger (XRPL) sono aumentati del 2.260% rispetto al loro valore di gennaio 2025, un’impennata che potrebbe essere attribuita alla continua espansione dell’ecosistema di Ripple.

Gli RWA tokenizzati raggiungono un nuovo traguardo

Secondo un recente report di Token Relations e Ripple, il valore degli asset del mondo reale tokenizzati su XRPL è passato da 5 milioni di dollari a oltre 118 milioni in soli sei mesi. Sempre più istituzioni stanno mostrando interesse per la tokenizzazione di asset, come i titoli del Tesoro statunitensi e gli immobili, sfruttando la rete XRPL.

Oltre agli RWA, la rete XRP Ledger (XRPL) sta ampliando la propria offerta nel settore della finanza decentralizzata (DeFi). Il valore totale bloccato nella DeFi è aumentato del 57%, raggiungendo gli 86,66 milioni di dollari. La crescente adozione di stablecoin e l’aumento dell’attività sui DEX (exchange decentralizzati) hanno portato a un incremento delle transazioni giornaliere, che ora si attestano in media a 1,77 milioni. XRPL offre commissioni medie estremamente basse, intorno a 0,000037 dollari, il che la rende una rete ideale per i pagamenti frequenti.

Degno di nota è anche il rapido sviluppo dell’ecosistema di stablecoin su XRPL nel corso di quest’anno, con l’introduzione di nuove soluzioni. RLUSD ha ora una capitalizzazione di mercato superiore ai 65 milioni di dollari, affiancandosi a USDC di Circle. Questi cambiamenti dimostrano che XRPL si sta evolvendo oltre i semplici pagamenti, per supportare asset finanziari tokenizzati e soluzioni DeFi per il mondo istituzionale.

XRPL può contare su una rete solida, composta da oltre 900 nodi in tutto il mondo, tra cui più di 170 nodi validatori attivi che contribuiscono al consenso. Ripple ne controlla solo circa l’1%, mantenendo così un elevato grado di decentralizzazione, pur soddisfacendo le esigenze delle transazioni aziendali. La rete offre commissioni inferiori al centesimo e può gestire oltre 1.000 transazioni al secondo.

L’espansione globale di Ripple rafforza l’adozione istituzionale

Ripple sta crescendo rapidamente a livello internazionale, favorendo l’adozione dell’XRPL da parte di un numero sempre maggiore di istituzioni. L’ottenimento di una licenza dalla DFSA per gli Emirati Arabi Uniti, per esempio, le consente l’accesso a un mercato commerciale da 400 miliardi di dollari. Le collaborazioni con Zand Bank e Mamo Pay facilitano i pagamenti transfrontalieri. Nel settore immobiliare di Dubai, Ripple collabora con Ctrl Alt per la tokenizzazione degli atti di proprietà, come riportato da CoinGape.

In Europa, le partnership con istituzioni come DZ Bank, BBVA Switzerland e DekaBank potenziano i servizi di custodia di Ripple. L’integrazione della stablecoin di Société Générale contribuisce inoltre a estendere la portata di XRPL verso nuovi utenti.

Anche le collaborazioni con Straits a Singapore e BDACS in Corea del Sud evidenziano l’obiettivo di Ripple di diventare la base dell’infrastruttura digitale per gli asset istituzionali. L’introduzione della stablecoin BBRL e i piani di tokenizzazione da 200 milioni di dollari di Mercado Bitcoin in Sud America, inoltre, dimostrano come XRPL stia accelerando l’adozione degli asset tokenizzati nella regione.

Dalla sua nascita, XRP Ledger (XRPL) ha elaborato oltre 3,3 miliardi di transazioni. Si è evoluto ben oltre il semplice sistema di pagamento: grazie a commissioni basse, ottima scalabilità e solide partnership, XRPL si sta affermando come una delle soluzioni più interessanti per la gestione di asset digitali e la finanza decentralizzata.