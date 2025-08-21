XRP vs HBAR: chi vincerà la sfida per dominare i pagamenti globali nel mondo?

Negli ultimi giorni, sui social media sono emersi i documenti relativi al marchio XRP di Ripple registrato nel 2013. Contrariamente a quanto molti pensavano, XRP non è stato brevettato, ma registrato come marchio per servizi finanziari, specificamente come metodo di pagamento sotto la classe internazionale 36 dell’U.S. Patent and Trademark Office.

Questa distinzione non è da poco: mentre un brevetto tutela un’invenzione tecnologica, un marchio offre protezione legale e riconoscimento commerciale, fattori fondamentali per l’adozione di sistemi di pagamento globali.

Oggi, questa registrazione sta assumendo un nuovo significato strategico: SWIFT, la rete interbancaria globale, si prepara a lanciare prove dal vivo sugli asset digitali a partire da novembre 2025, all’interno del nuovo standard ISO 20022. I contendenti principali in questa corsa sono XRP e HBAR, considerati potenziali reti leader per i 150 trilioni di dollari di transazioni annuali elaborate globalmente.

La “guerra” dell’integrazione: XRP contro HBAR

La competizione tra XRP e HBAR va ben oltre la semplice tecnologia: si gioca anche sul terreno strategico dei sistemi finanziari tradizionali. Entrambe le reti vantano trasferimenti rapidi e a basso costo, caratteristiche ormai imprescindibili per attirare l’interesse di banche e istituzioni finanziarie, che cercano soluzioni efficienti e sicure per gestire pagamenti transfrontalieri.

Il passaggio di SWIFT allo standard ISO 20022 – che mira a uniformare messaggistica e dati per i pagamenti internazionali – rappresenta un catalizzatore significativo per l’integrazione delle blockchain nei processi bancari tradizionali. Questo aggiornamento non solo favorisce l’adozione di XRP e HBAR come principali contendenti ma apre anche la porta ad altri sistemi di pagamento basati su criptovalute, creando un ecosistema in cui velocità, trasparenza e interoperabilità diventano criteri chiave per il successo.

In questo contesto, la scelta di SWIFT di integrare soluzioni blockchain compatibili potrebbe ridefinire il modo in cui le transazioni internazionali vengono gestite, portando i token digitali a un ruolo sempre più centrale nell’infrastruttura finanziaria globale.

Ripple: regolamenti transfrontalieri e marchio strategico

La tecnologia di regolamento transfrontaliero di Ripple si inserisce perfettamente nella visione di SWIFT come hub centrale per transazioni interbancarie senza attriti, integrando valute fiat e asset digitali. In questo contesto, la registrazione del marchio XRP del 2013 assume una valenza quasi profetica, evidenziando la lungimiranza di Ripple nel consolidare il proprio posizionamento.

“XRP e HBAR trarranno beneficio diretto dalle prove live sugli asset digitali di SWIFT e dalla transizione in corso verso ISO 20022.”

Le applicazioni tecnologiche previste permetteranno alle banche di accedere a portafogli digitali per i regolamenti, trasferire denaro tokenizzato, registrare i pagamenti e sfruttare funzionalità tipiche della blockchain, come le commissioni simili al gas e il tracciamento basato su token.

Conformità legale e futuro dei pagamenti globali

La registrazione del marchio XRP non è solo una protezione della proprietà intellettuale ma rappresenta anche un solido quadro di conformità legale, fondamentale per operazioni di trasferimento di denaro su larga scala. In un contesto in cui i sistemi finanziari tradizionali stanno gradualmente adottando soluzioni blockchain, la posizione di XRP tra i rivali ISO 20022 di SWIFT appare consolidata.

Le prove in programma nei prossimi mesi non solo potrebbero accelerare l’integrazione tra XRP e HBAR, ma anche favorire una diffusione più ampia dei regolamenti transfrontalieri di Ripple, aprendo la strada a un ecosistema di pagamenti globali più rapido, sicuro e interoperabile.