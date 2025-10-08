XRP verso nuovi record? Previsti $10 miliardi di afflussi negli ETF

Secondo i dati di CryptoQuant l’open interest di XRP è aumentato da 2,34 miliardi di dollari il 25 settembre a circa 2,92 miliardi di dollari. Coinglass riporta un valore ancora più elevato – pari a 8,94 miliardi di dollari – grazie a una copertura di mercato più estesa che comprende anche piattaforme istituzionali come la CME (Chicago Mercantile Exchange).

L’open interest cresce nonostante le oscillazioni di prezzo

Questo incremento coincide con il movimento del token, passato da un minimo di 2,74 a circa 2,99 dollari, quasi un +10%. Tuttavia, l’attività di trading non ha seguito lo stesso ritmo: il volume è sceso del 10% nelle ultime 24 ore, a 5,76 miliardi di dollari, suggerendo che un minor numero di operazioni spot sta sostenendo l’aumento delle scommesse sui futures.

Dati diversi, prospettive diverse

I vari fornitori di dati raccontano parti differenti della stessa storia. CryptoQuant raccoglie dati dai principali exchange di criptovalute e indica un open interest di circa 2,92 miliardi di dollari. Coinglass, con una copertura più ampia, stima invece 8,94 miliardi di dollari.

Questa sostanziale differenza è in gran parte spiegata dall’insieme di exchange considerati: alcune piattaforme che gestiscono elevati volumi di futures – incluse quelle a margine e istituzionali – sono conteggiate da un servizio ma non dall’altro. Questo è rilevante perché la visione complessiva delle posizioni sui vari mercati può modificare il modo in cui si sviluppano i movimenti di prezzo.

I trader sembrano costruire più posizioni sui futures anche se il trading diretto rallenta. Le scommesse con leva sono aumentate, rendendo il mercato più sensibile alle oscillazioni di prezzo.

Quando l’open interest aumenta in prossimità di un livello di resistenza forte — in questo caso, la barriera psicologica e tecnica dei 3 dollari — un tentativo di breakout fallito può innescare rapidamente chiusure forzate e movimenti bruschi in entrambe le direzioni.

In parole semplici: più posizioni aperte senza un volume spot proporzionato aumentano la probabilità di volatilità improvvisa.

Le speranze sugli ETF aggiungono una nuova dimensione

Anche l’ottimismo istituzionale gioca un ruolo importante. Steven McClurg – CEO di Canary Capital – in un’intervista ha alzato la sua stima iniziale per i potenziali afflussi negli ETF su XRP, passando da 5 fino a 10 miliardi di dollari.

McClurg ha suggerito che la domanda per gli ETF potrebbe raggiungere 2–3 miliardi di dollari già nel primo giorno, se le condizioni di mercato fossero favorevoli. Queste proiezioni si basano sui precedenti lanci di ETF e sull’elevato interesse mostrato da alcuni investitori istituzionali per i primi prodotti su Bitcoin.

Regolamentazione e prospettive

I report indicano che sono in corso discussioni tra la Securities and Exchange Commission e la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) per definire un quadro di supervisione congiunta delle criptovalute. Questo dialogo rappresenta un passaggio cruciale nel tentativo di chiarire le rispettive competenze delle due agenzie e potrebbe avere implicazioni dirette sulle tempistiche e sull’esito delle approvazioni degli ETF basati su asset digitali, oltre che sull’accesso regolamentato al mercato da parte degli investitori istituzionali.

Nel frattempo, il commissario della SEC Paul Atkins ha proposto l’introduzione di una cosiddetta “esenzione per l’innovazione”, un meccanismo che consentirebbe di snellire le procedure di approvazione per progetti legati a tecnologie emergenti come blockchain e crypto-derivati, mantenendo al contempo un livello adeguato di tutela per gli investitori.

🚨JUST IN: SEC Chair Paul Atkins reveals plans to launch rulemaking for an “Innovation Exemption” by late 2025 or early 2026.



Tuttavia, finché non verrà definito un quadro normativo più chiaro e coordinato tra le autorità, i movimenti istituzionali di ampia portata nel settore delle criptovalute restano possibili, ma soggetti a un’elevata incertezza regolamentare. Questo scenario frena in parte l’ingresso massiccio dei grandi operatori finanziari, che continuano a muoversi con cautela in attesa di maggiore stabilità normativa.