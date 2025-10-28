XRP: un nuovo supporto apre la strada a un rally verso i $5
XRP sta vivendo un momento tecnico cruciale: il token ha trasformato il precedente massimo del mercato rialzista, intorno a $2,34, in un nuovo livello di supporto. Secondo l’analista di mercato Steph is Crypto, questo cambiamento potrebbe segnare l’inizio di un rally significativo verso i $4–$5,5.
Un nuovo slancio per il token di Ripple
Dopo mesi di consolidamento, XRP sembra pronto a sfruttare questa nuova struttura di prezzo come base per un possibile rialzo importante. Storicamente, le zone di resistenza che diventano supporti offrono solide fondamenta per inversioni di trend importanti. L’attuale pattern di XRP riflette proprio questa dinamica.
Negli ultimi giorni, il token ha testato più volte il livello di $2,34, riuscendo a mantenerlo, suggerendo un cambio di sentiment dal cauto all’ottimista. Steph is Crypto sottolinea che questa struttura potrebbe rappresentare la fase iniziale del prossimo ciclo rialzista di XRP, con potenziale per superare i massimi precedenti.
L’ottimismo intorno a XRP trova conferma in diversi segnali di mercato. I volumi di trading sono in crescita sulle principali piattaforme, il che indica un aumento dell’interesse da parte dei trader attivi, mentre i dati on-chain rivelano un accumulo costante da parte di grandi detentori, un chiaro segnale di fiducia.
Dal punto di vista tecnico, indicatori come l’RSI e il MACD mostrano configurazioni rialziste, suggerendo che il momentum positivo potrebbe continuare nelle prossime settimane. Il mantenimento del prezzo sopra la fascia di $2,30–$2,35 è cruciale: questo livello funge da supporto chiave, la base su cui si potrebbe costruire il prossimo rialzo. Un breakout convincente oltre i $3 potrebbe dare il via a una nuova fase di acquisti aggressivi, con target realistici compresi tra $4 e $5,5. In questo modo XRP diventerebbe una tra le migliori crypto da comprare a ottobre.
Tuttavia, la crescente volatilità di mercato richiede prudenza. Sebbene le prospettive siano rialziste, gestire attentamente il rischio rimane essenziale per chi intende operare attivamente su XRP, soprattutto in un contesto di possibili oscillazioni rapide e improvvise.
ISO 20022 e SWIFT: Una nuova era per i pagamenti blockchain
Secondo l’analista crypto SMQKE, l’integrazione dello standard ISO 20022 mostra come i messaggi DLT possano operare in modo fluido sulla rete SWIFT, segnando un passo trasformativo verso un sistema finanziario globale integrato con la blockchain.
ISO 20022 introduce un formato universale per lo scambio di dati finanziari strutturati, adottato da banche centrali, sistemi di pagamento e grandi istituzioni finanziarie. Questo standard non solo migliora l’interoperabilità ma prepara il terreno affinché sistemi basati su blockchain come XRP Ledger, Stellar e altri network compatibili ISO comunichino in modo efficace con l’infrastruttura bancaria tradizionale.
Grazie all’adozione di ISO 20022, la rete SWIFT può ora riconoscere e processare messaggi originati da DLT, usando un linguaggio standard condiviso a livello globale. In questo modo XRP, già progettato per la compatibilità con ISO 20022, si posiziona come candidato ideale per i pagamenti cross-border tokenizzati.
L’integrazione ISO 20022 con SWIFT rappresenta quindi un salto trasformativo: collega la finanza tradizionale con la blockchain, permettendo pagamenti cross-border più rapidi, sicuri e trasparenti. Per gli investitori e le istituzioni, questo significa efficienza, risparmio sui costi e portata globale, confermando XRP come protagonista nel futuro tokenizzato dei pagamenti internazionali.
