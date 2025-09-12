XRP torna nella Top 100 mentre il Ledger è pronto ad accogliere BlackRock

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP festeggia perché, secondo i dati di CompaniesMarketCap, è rientrato tra i primi 100 asset mondiali per capitalizzazione di mercato. Con una valutazione salita a 182,08 miliardi di dollari, il token di Ripple si posiziona ora al 98° posto, uno step che conferma la rinnovata fiducia degli investitori e una presenza di mercato più forte in un contesto di crescente slancio degli asset digitali.

Il rientro di XRP nella top 100 evidenzia non solo una ripresa della domanda ma anche il più ampio spostamento verso il riconoscimento degli asset digitali accanto a classi di investimento tradizionali come azioni, metalli preziosi e grandi aziende.

Il ritorno nella top 100 mondiale evidenzia anche la crescente integrazione delle criptovalute nel panorama della finanza tradizionale. Condividendo il palcoscenico con le principali aziende e materie prime globali, la posizione di XRP sottolinea la sua rilevanza duratura e il ruolo sempre più significativo che ricopre. Con l’accelerazione dell’adozione della blockchain, inoltre, l’XRP Ledger continua a rappresentare uno strumento chiave per rendere le transazioni transfrontaliere più rapide, economiche ed efficienti.

Gli analisti di mercato hanno individuato diversi fattori che stanno guidando la crescita di XRP. Tra questi vi sono l’aumento dell’adozione degli asset tokenizzati, partnership strategiche che espandono i casi d’uso reali dell’XRPL e la speculazione sul possibile coinvolgimento istituzionale nell’ecosistema Ripple. Allo stesso tempo, la chiarezza normativa riguardante XRP è in continuo migliorament, riducendo l’incertezza per investitori e aziende che considerano la sua integrazione.

Pertanto, la capitalizzazione di mercato di 182,08 miliardi di dollari pone XRP alla pari con alcune delle aziende più riconoscibili al mondo, come Shopify, Intuit e Citigroup, rafforzando il suo ruolo come più di una semplice criptovaluta speculativa, mentre il suo prezzo torna nella zona di 3,06 dollari.

Come l’XRP Ledger potrebbe beneficiare della spinta di BlackRock

BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo – con oltre 10 trilioni di dollari in asset sotto gestione – ha reso chiare le sue ambizioni di tokenizzare asset reali (RWA) e azioni su blockchain. Questa mossa non rappresenta solo una pietra miliare nella finanza ma segnala un cambiamento epocale nel modo in cui gli asset tradizionali potrebbero essere scambiati, conservati e regolati. Tra le blockchain destinate a beneficiare di questo sviluppo, l’XRPL si sta imponendo come candidato principale.

Sostanzialmente la tokenizzazione consiste nel rappresentare asset reali, come azioni, obbligazioni o immobili, sotto forma di token digitali su una blockchain. Questo permette la proprietà frazionata, la liquidità globale e il regolamento istantaneo.

Per giganti istituzionali come BlackRock, la tokenizzazione riduce i costi, aumenta la trasparenza e migliora l’accessibilità. Per le reti blockchain, rappresenta un’opportunità per dimostrare scalabilità, velocità e funzionalità conformi alle normative.

🚨 BlackRock is going all-in on tokenization. RWAs + stocks on blockchain are next. 💰⚡



Ripple partner Ondo Finance has already brought tokenized BlackRock-backed Treasuries onto XRPL. 👀



👉 Is XRPL about to become BlackRock’s bridge to the future of global finance? 🌍🚀 #XRP pic.twitter.com/JQdDUunZxv — XRP RippleQueen (@Xrp_RippleQueen) September 11, 2025

L’XRP Ledger si è da tempo posizionato come leader nei casi d’uso finanziari reali. Conosciuto per transazioni rapide, basse commissioni ed efficienza energetica, offre un ambiente ideale per tokenizzare asset su larga scala.

A differenza di blockchain speculative che puntano sull’hype, il Ledger è stato costruito con infrastrutture di livello istituzionale, offrendo funzionalità come exchange decentralizzati (DEX), emissione di token e framework compatibili con le normative.

Se BlackRock decidesse di diversificare la propria strategia di tokenizzazione oltre Ethereum – attuale leader nei progetti RWA – l’XRPL potrebbe rappresentare una soluzione naturale. Il suo comprovato track record nei pagamenti e nei regolamenti si allinea con la necessità di BlackRock di supportare transazioni affidabili ad alto volume.

Un’importante opportunità deriva dall’interoperabilità. I fondi tokenizzati di BlackRock non opereranno in isolamento: per avere successo, dovranno poter accedere a canali di liquidità, strumenti di regolamento transfrontaliero e collegamenti verso altri ecosistemi finanziari.

In questo contesto, l’XRPL potrebbe giocare un ruolo strategico. Grazie al suo exchange decentralizzato integrato e all’integrazione crescente con istituzioni finanziarie di rilievo, l’XRPL è in grado di facilitare il collegamento tra diversi mercati. Gli asset tokenizzati emessi sulla piattaforma potrebbero così circolare senza soluzione di continuità oltre i confini nazionali, beneficiando di regolamenti quasi istantanei e di transazioni a costi ridotti.

Conclusioni

I piani di tokenizzazione di BlackRock segnano una nuova era in cui la blockchain non riguarda più solo le criptovalute ma la trasformazione dell’infrastruttura fondamentale della finanza globale. Per l’XRP Ledger, questo rappresenta un’opportunità per consolidare il proprio ruolo come infrastruttura leader nella tokenizzazione finanziaria reale. Se l’adozione seguirà questa direzione, l’XRPL potrebbe ritrovarsi a gestire una quota significativa dei trilioni di asset che BlackRock intende portare on-chain.

D’altro canto, il ritorno di XRP tra i primi 100 asset mondiali, non è solo un traguardo fine a se stesso ma riflette la resilienza dell’asset, la crescente adozione e la sua rilevanza duratura in un mondo finanziario sempre più digitale.