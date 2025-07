XRP torna a correre! Nuove spinte rialziste all’orizzonte

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 28, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nei giorni scorsi il prezzo di XRP – dopo aver raggiunto il suo massimo annuale – ha avviato una fase di ribasso, scendendo prima sotto la zona di supporto dei 3,250 dollari – mostrando una performance inferiore rispetto a Bitcoin ed Ethereum – per poi scivolare sotto dei livelli di supporto di 3,20 e 3,050 dollari. Il calo è stato così marcato che il prezzo è scivolato sotto il livello dei 3,00 dollari, toccando un minimo a 2,959 dollari.

Attualmente il prezzo sta recuperando dalle recenti perdite e ha fatto registrare un rimbalzo oltre il livello di ritracciamento di Fibonacci al 23,6%. Inoltre, si è verificata una rottura al rialzo di una linea di tendenza ribassista chiave, con una resistenza superata a 3,240 dollari sul grafico orario della coppia XRP/USD. In questo momento, il prezzo si mantiene sopra i 3,250 dollari e oltre la media mobile semplice a 100 ore.

Al rialzo, il prezzo potrebbe incontrare una prima resistenza in area 3,30 dollari, in corrispondenza del livello del 50% di ritracciamento di Fibonacci del recente calo dal massimo di 3,650 dollari al minimo di 2,959 dollari. La prima resistenza significativa si trova intorno ai 3,3850 dollari. Un superamento deciso di questo livello potrebbe spingere il prezzo verso la resistenza dei 3,450 dollari.

Fonte: TradingView

Ulteriori guadagni potrebbero spingere il prezzo verso la resistenza a 3,50 dollari o persino fino a 3,5120 dollari nel breve termine. Il prossimo ostacolo importante per i rialzisti potrebbe trovarsi in prossimità della zona dei 3,650 dollari.

Un altro ribasso in vista?

Se XRP non riuscisse a superare la zona di resistenza dei 3,30 dollari, potrebbe avviare un nuovo movimento al ribasso. Il primo supporto si trova in area 3,20 dollari, seguito da un supporto chiave intorno ai 3,150 dollari. In caso di rottura al ribasso e chiusura sotto i 3,150 dollari, il prezzo potrebbe proseguire la discesa verso il supporto a 3,050 dollari. Il supporto principale successivo si trova nei pressi della soglia dei 3,00 dollari.

Indicatori tecnici

MACD orario – Il MACD per la coppia XRP/USD sta guadagnando slancio nella zona rialzista.

– Il MACD per la coppia XRP/USD sta guadagnando slancio nella zona rialzista. RSI orario (Indice di Forza Relativa) – L’RSI per XRP/USD è attualmente sopra il livello 50.

Livelli chiave

Supporti principali – 3,20 e 3,150 dollari

– 3,20 e 3,150 dollari Resistenze principali – 3,30 e 3,3850 dollari

Snorter: il nuovo arrivato nell’ecosistema Solana

In seguito al recente rally del mercato crypto, Snorter (SNORT) – un nuovo token sulla rete Solana – si è affermato come una delle prevendite in più rapida crescita, raggiungendo la soglia dei 2,5 milioni di dollari raccolti.

Il progetto ha attirato l’attenzione grazie al lancio imminente di Snorter Bot, un innovativo bot di trading su Telegram pensato per la rete Solana. Lo strumento è progettato per aiutare gli utenti a cogliere le opportunità più redditizie nel mercato delle meme coin, e l’idea sembra risuonare fortemente tra i trader, come dimostra la rapida crescita della community di Snorter.

Went outside. Touched grass. Immediately hated it. Back to the chaos. pic.twitter.com/XgGz1f7cCE — Snorter (@SnorterToken) May 19, 2025

Riuscire ad acquistare meme coin appena lanciate può generare profitti significativi ma il mercato non è sempre equo. Le whale e gli insider spesso utilizzano strumenti avanzati per accaparrarsi i token ai prezzi più bassi, ottenendo così rendimenti sproporzionati e lasciando indietro i trader comuni. Gli sviluppatori di Snorter Bot vogliono cambiare questa dinamica in modo permanente, creando una soluzione all’avanguardia ma semplice da usare.

Una volta lanciato, il bot permetterà ai trader su Telegram di acquistare e vendere token in meno di un secondo. Inoltre, funzionerà tramite comandi in linguaggio naturale, evitando la complessità tipica di molti altri strumenti sul mercato e rendendolo accessibile anche agli utenti meno esperti.

Attualmente, SNORT ha un prezzo di 0,0995 dollari per token, ma questo valore è destinato ad aumentare poiché la prevendita segue un modello di pricing dinamico. Secondo quanto riportato nel whitepaper del progetto, il prezzo di SNORT raggiungerà i 0,1053 dollari per token nell’ultima fase della prevendita.