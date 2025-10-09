XRP sotto pressione: perché le balene stanno vendendo?

Ultimo aggiornamento: Ottobre 9, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Mentre cresce l’attesa nel mercato delle criptovalute per una possibile approvazione degli ETF legati a XRP, un fenomeno inaspettato sta scuotendo la fiducia degli investitori: le balene stanno vendendo in massa.

Nell’arco dell’ultimo mese, secondo i dati on-chain, oltre 440 milioni di token XRP sono stati liquidati da grandi investitori, suggerendo un marcato scetticismo nonostante l’hype mediatico. I

l prezzo della criptovaluta ha subito un ulteriore calo, scendendo sotto i 2,85 dollari nelle ultime 24 ore. Mentre le istituzioni finanziarie mostrano segnali di acquisto in vista dell’ETF, le balene continuano a scommettere contro XRP.

Le vendite massicce delle balene affondano XRP nonostante l’attesa per l’ETF

La criptovaluta XRP è al centro dell’attenzione per via dell’avvicinarsi delle decisioni da parte della SEC su sei ETF spot previsti tra il 18 e il 25 ottobre. Eppure, il comportamento delle balene sembra andare in controtendenza rispetto al sentiment generalmente positivo dei piccoli investitori e delle istituzioni.

Secondo i dati analizzati da Santiment e riportati da Ali Martinez, nei soli ultimi 30 giorni gli investitori che detengono tra 1 e 10 milioni di XRP hanno venduto un totale di 440 milioni di token.

Questa imponente attività di vendita rappresenta una liquidazione di circa 1,3 miliardi di dollari, contribuendo direttamente alla pressione ribassista sul prezzo della criptovaluta.

Trasferimenti XRP da parte delle whales – Fonte: Santiment

A contribuire al clima di incertezza è anche la situazione politica negli Stati Uniti, dove la chiusura del governo ha rallentato ulteriormente i procedimenti regolatori.

La SEC ha posticipato più volte le sue decisioni, alimentando il timore che i tempi di approvazione degli ETF possano allungarsi ulteriormente. Nonostante le vendite da parte delle balene, alcuni dati come i Crypto Funds Flow pubblicati da CoinShares mostrano un aumento nell’interesse istituzionale verso XRP.

ETF XRP e sentiment ribassista: una combinazione che confonde gli analisti

Il comportamento delle balene in un momento di attesa per l’approvazione di ETF su XRP solleva interrogativi sul reale sentiment del mercato. Mentre in passato l’hype per l’approvazione di strumenti finanziari regolamentati ha spesso spinto i prezzi al rialzo, questa volta il panorama si presenta più frammentato.

Le balene sembrano anticipare un ritardo ulteriore nell’approvazione o, peggio, un eventuale rigetto delle proposte. Le recenti operazioni di vendita da parte di figure chiave del progetto, come il co-fondatore di Ripple Chris Larsen, che ha liquidato parte dei propri asset già a luglio, rafforzano l’idea di un sentiment ribassista tra gli insider.

Anche i mercati dei derivati mostrano segnali contrastanti. Secondo CoinGlass, l’open interest complessivo dei future su XRP è sceso dello 0,47%, attestandosi a 8,45 miliardi di dollari. Mentre su CME l’open interest è aumentato del 3%, su Binance ha registrato un calo dell’1%. Questi dati indicano che la visione degli investitori è spaccata tra chi prevede una ripresa legata all’ETF e chi invece si prepara a un nuovo ribasso.

L’incrocio negativo tra la media mobile a 50 giorni e quella a 100 giorni conferma la fase di debolezza tecnica. In un contesto di volatilità e incertezza regolatoria, XRP si muove in un territorio pericoloso. I minimi recenti, con un prezzo attestato a 2,82 dollari e volumi in calo del 36%, mostrano un mercato fiacco e sensibile a qualsiasi notizia negativa.

Grafico 24 ore prezzo XRP – Fonte: TradingView

