XRP sotto pressione a $2,80 ma ci sono 6 miliardi di dispositivi pronti a supportarlo
Il livello di supporto di 2,80 dollari per XRP è seguito con molta attenzione in questo momento, perché rappresenta un vero e proprio punto di non ritorno, perché se venisse perso potrebbe dare il via a un vero e proprio crollo del token di Ripple.
Contestualmente stanno circolando delle voci secondo cui, in un futuro nemmeno troppo lontano, un aggiornamento del sistema operativo degli smartphone integrerebbe un wallet XRP, passaggio che ovviamente cambierebbe in modo sostanziale le dinamiche dei livelli di supporto del token e l’infrastruttura globale dei pagamenti basata su XRP.
Obiettivo critico di prezzo XRP a 2,80$ messo alla prova
L’obiettivo di prezzo di 2,80$ per XRP rappresenta in questo momento il campo di battaglia decisivo tra rialzisti e ribassisti. L’esperto di mercato Joe Swanson ha sottolineato quanto sia importante questo livello di supporto, avvertendo delle potenziali conseguenze.
Joe Swanson ha dichiarato:
“XRP ha messo a segno un forte rimbalzo dal supporto cruciale di 2,80$, dove i rialzisti sono intervenuti con decisione. Ora, mantenendosi sopra le principali medie mobili esponenziali (EMA), il momentum sembra puntare verso i 3,1–3,5$. Tuttavia, se perde i 2,8$, è finita.”
Al momento XRP è scambiato intorno a 3$, muovendosi pericolosamente vicino a questo livello critico di supporto. Le previsioni sul prezzo di XRP per il 2025 dipendono in gran parte dal mantenimento di questa soglia, che continua a essere messa alla prova.
Adozione massiccia di wallet XRP tramite integrazione nei dispositivi
CryptoStrix ha illustrato alcuni cambiamenti rivoluzionari che secondo lui sono in arrivo per l’adozione dei wallet XRP su miliardi di dispositivi. L’integrazione promette di trasformare in modo radicale l’accessibilità ai pagamenti globali con XRP.
Ecco cosa ha dichiarato CryptoStrix sull’argomento:
“XRP sta per essere forzatamente introdotto su 6 miliardi di dispositivi. Un singolo aggiornamento del sistema operativo trasformerà miliardi di telefoni in wallet XRP.”
L’analista ha poi spiegato ulteriori dettagli su questa strategia di adozione dei wallet XRP e sul suo funzionamento:
“Ciò che rende questo rollout diverso è che i wallet non arriveranno come app. Saranno integrati direttamente in iOS e Android. Questo significa: – nessun download – nessuna configurazione – nessuna barriera d’ingresso. Ogni numero di telefono ed email potrà funzionare come indirizzo wallet per inviare o ricevere asset.”
Inoltre, i governi avranno un canale diretto per interagire con i cittadini e potranno inviare incentivi economici istantaneamente in questi wallet. Per la maggior parte delle persone, questo sarà uno stimolo sufficiente per aderire e l’adozione diventerà così meno una questione di scelta e più una questione di opportunità.
Al momento, è bene sottolinearlo, né Apple né Google (Android) hanno rilasciato comunicazioni ufficiali in merito a questo aggiornamento.
Infrastruttura istituzionale a supporto dei pagamenti globali con XRP
Contestualmente alcune delle principali istituzioni finanziarie si stanno preparando a integrare i pagamenti globali basati su XRP. L’architettura prevede la cooperazione diretta delle banche centrali con l’XRP Ledger, con le banche commerciali sullo sfondo.
Sempre CryptoStrix ha dichiarato:
“L’architettura è importante. Le banche centrali sono posizionate direttamente accanto all’XRP Ledger. Le banche commerciali si trovano dietro di loro. Ripple funge da ponte tra il denaro istituzionale e le nuove infrastrutture di pagamento.”
L’analista ha poi evidenziato l’attuale coinvolgimento e i test istituzionali:
“I grandi attori stanno già testando queste infrastrutture. JP Morgan ha stretto una partnership con Ono Finance. Santander, PNC e Bank of America stanno conducendo progetti pilota. Questi non sono più esperimenti, sono integrazioni iniziali.”
La previsione del prezzo di XRP per il 2025 mostra un potenziale rialzista
Nonostante le attuali preoccupazioni riguardo al livello di supporto di XRP, i modelli di previsione del prezzo per il 2025 restano in realtà ottimisti sul futuro.
CryptoInsightUK ha individuato un forte momentum in formazione nelle fasce di prezzo più alte, che potrebbe rivelarsi significativo:
“Liquidità oraria e giornaliera di XRP. Il movimento verso i 4,20$+ sta arrivando e coglierà molti di sorpresa.”
La crescita dei wallet XRP, unita allo sviluppo istituzionale dell’infrastruttura globale dei pagamenti basata su XRP, rappresenta attualmente un’enorme opportunità. Sebbene il livello di 2,80$ continuerà a fungere da supporto chiave nel breve termine e nelle prossime settimane, le correlazioni fondamentali indicano un potenziale rialzo una volta che questo supporto dimostrerà la sua solidità.
