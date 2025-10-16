XRP rischia di scendere a 2 dollari secondo l’analisi dell’esperto crypto

L’analista on-chain Ali Martinez ha segnalato che il grafico di XRP suggerisce nuovi possibili ribassi.

XRP è di nuovo sotto forte pressione dopo aver rotto alcuni livelli di supporto critici. Ora diversi analisti avvertono che la più interessante tra le migliori altcoin potrebbe prepararsi a una discesa ancora più profonda verso i 2 dollari.

Questo scenario arriva dopo una settimana di forti vendite che hanno determinato perdite per miliardi di dollari per l’asset e hanno lasciato i trader in attesa di ulteriori ribassi.

In particolare, il token è sceso oggi sotto la soglia psicologica dei 2,40 dollari. Si estende così una fase di calo che ha già visto XRP perdere oltre il 14% rispetto al massimo della scorsa settimana a 2,79 dollari.

La capitalizzazione di mercato dell’asset è passata da 167 a 143 miliardi di dollari in soli sette giorni, e nelle ultime 24 ore ha bruciato quasi 8 miliardi di dollari.

Fonte: CoinMarketCap

Un esperto crypto lancia l’allarme su XRP

Il noto analista on-chain Ali Martinez ha avvertito che il grafico di XRP mostra ulteriori ribassi in vista. “XRP sembra voler tornare a 2 dollari,” ha dichiarato, indicando i 2,80 dollari come forte resistenza e i 2,10 dollari come prossimo supporto.

L’avvertimento arriva pochi giorni dopo che XRP ha toccato brevemente i 2 dollari durante un flash crash, alimentando i timori che il mercato possa essere vicino a ritestare quei minimi in modo più duraturo.

Il quadro tecnico di XRP si fa più cupo

I segnali di mercato rafforzano la visione ribassista. XRP è sceso sotto il livello di ritracciamento di Fibonacci al 38,2% a 2,52 dollari, e ha anche perso la media mobile a 30 giorni, fissata a 2,83 dollari: una doppia rottura che mette in evidenza la debolezza del momentum.

Indicatori come l’RSI, ora vicino a 34, mostrano che i venditori hanno ancora il controllo, lasciando spazio a ulteriori ribassi. Allo stesso tempo, le Bande di Bollinger più ampie e una divergenza negativa del MACD indicano una volatilità crescente e una pressione verso il basso.

Rispetto a Bitcoin ed Ethereum, anch’essi sotto pressione a causa delle vendite diffuse sul mercato, le perdite di XRP sono state più accentuate, aumentando i timori che possa avere una performance peggiore rispetto ai principali concorrenti nell’immediato futuro.

Se il token non riuscirà a recuperare con decisione l’area dei 2,50 dollari, gli analisti avvertono che la via più probabile resta quella al ribasso. In questo contesto, il livello di 2 dollari, che sembrava solo un’anomalia dovuta al flash crash di una settimana fa, torna nuovamente in primo piano.

