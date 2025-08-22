XRP può raggiungere un nuovo massimo di 4 dollari dopo il taglio dei tassi di settembre?

Ultimo aggiornamento: Agosto 22, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nelle ultime settimane, il token XRP di Ripple è salito sulle montagne russe. Il 18 luglio ha raggiunto un nuovo massimo storico a 3,65 dollari dopo oltre sette anni. Quindi il prezzo è poi sceso di oltre il 20% dal recente massimo.

Al momento XRP è scambiato a $2.86, sostanzialmente stabile nel corso delle ultime 24 ore ma in calo del 19,3% nell’ultimo mese. Nonostante la correzione, l’asset ha comunque guadagnato il 37,72% da inizio anno.

XRP raggiungerà un nuovo massimo storico dopo un taglio dei tassi a settembre?

Secondo CME FedWatch – uno strumento sviluppato dal Chicago Mercantile Exchange (CME) per stimare le probabilità di variazione dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve (statunitense nelle prossime riunioni del FOMC – c’è una probabilità dell’81,2% che la FED riduca i tassi di interesse di 25 punti base a settembre. Un taglio dei tassi potrebbe portare a un aumento degli investimenti rischiosi. Uno scenario del genere potrebbe far impennare il prezzo di XRP.

Sebbene vi sia un’alta probabilità di un taglio dei tassi il mese prossimo, va notato che le probabilità di un taglio dei tassi sulla piattaforma sono diminuite in modo significativo negli ultimi giorni. La percentuale era intorno al 96%, poi è scesa all’84% pochi giorni fa e ora è calata fino all’81%. Questa percentuale potrebbe continuare a scendere man mano che ci avviciniamo al momento della riunione.

Negli ultimi anni, XRP ha faticato a guadagnare slancio a causa della causa legale della SEC contro Ripple. La causa si è conclusa definitivamente all’inizio di questo mese. Con la fine della vicenda legale, XRP potrebbe continuare a raggiungere nuovi massimi storici se le condizioni di mercato saranno favorevoli.

Inoltre, XRP ha diverse richieste di ETF spot in attesa di approvazione presso la SEC. L’autorizzazione di uno o più di questi ETF potrebbe rappresentare un punto di svolta per il token, aprendo le porte a ingenti flussi di capitale istituzionale che finora hanno avuto accesso limitato al mercato.

🚨JUST IN: TIDAL TRUST II has filed Defiance Leveraged Long #XRP ETF to the US SEC! pic.twitter.com/1QiIBaD7l5 — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) August 20, 2025

L’esperienza passata con Bitcoin offre un chiaro precedente: dopo l’approvazione del primo ETF spot su BTC, il mercato ha registrato una serie di nuovi massimi storici, sostenuti proprio dall’ingresso di investitori istituzionali, fondi pensione e grandi gestori patrimoniali. In uno scenario simile, l’entrata di capitali su XRP tramite ETF potrebbe non solo aumentare la liquidità e la stabilità del mercato, ma anche esercitare una spinta significativa sul prezzo del token.

Va sottolineato che, sebbene l’adozione istituzionale tenda a generare effetti positivi sul mercato, l’approvazione di ETF comporta anche una maggiore attenzione normativa e una maggiore trasparenza, elementi che potrebbero rafforzare ulteriormente la credibilità del progetto agli occhi di investitori tradizionali e professionali.

