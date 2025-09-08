XRP verso il breakout: il rally dipende da questi livelli chiave

XRP cerca di tornare sopra la soglia dei 2,92 dollari e punta verso l’alto se riuscirà a stabilizzarsi sopra quota 2,90.

Ultimo aggiornamento: Settembre 8, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di XRP sembra resistere sopra il livello di 2,80 dollari e ha avviato una fase di recupero, sulla spinta del movimento di Bitcoin ed Ethereum. La quotazione ha superato le resistenze a 2,8350 e 2,85 dollari.

Eppure, il prezzo fatica a consolidarsi sopra la zona di resistenza a 2,920 dollari. Di recente si è registrata una nuova reazione ribassista sotto i 2,90 dollari. XRP è sceso sotto il livello di ritracciamento del 23,6% di Fibonacci relativo al movimento rialzista partito dal minimo di 2,793 e arrivato al massimo di 2,925.

Al momento la quotazione si mantiene sopra i 2,85 dollari e oltre la media mobile semplice a 100 ore. Inoltre, si sta formando una linea di tendenza rialzista con supporto in zona 2,8650 sul grafico orario di XRP/USD.

Se i compratori riusciranno a difendere il supporto a 2,85 dollari, il prezzo potrebbe tentare un nuovo rialzo.

Verso l’alto il primo ostacolo importante si trova in area 2,90 dollari. La resistenza principale resta a 2,920 dollari.

Se il prezzo di XRP riuscisse a superare con decisione questa soglia, si potrebbe spingere oltre verso la resistenza a 2,98 dollari. Ulteriori guadagni potrebbero portare il prezzo fino alla resistenza a 3 dollari, mentre il prossimo ostacolo importante per i rialzisti si trova in zona 3,05 dollari.

Il prezzo potrebbe subire un nuovo calo?

Se XRP non riuscisse a superare l’area di resistenza a 2,920 dollari, il prezzo potrebbe tornare a scendere.

Il primo supporto in caso di calo si trova in zona 2,8650 e lungo la linea di tendenza. Il successivo supporto è a 2,85 dollari o sul livello di ritracciamento al 50% di Fibonacci relativo al movimento rialzista tra 2,793 e 2,925.

Se dovesse esserci una rottura al ribasso e una chiusura sotto i 2,85 dollari, il prezzo potrebbe continuare a scendere verso i 2,80 dollari. Il supporto chiave successivo si trova in area 2,72, al di sotto del quale il prezzo potrebbe subire una forte spinta al ribasso.

Indicatori tecnici di XRP

Il MACD orario per XRP/USD sta registrando un’accelerazione nella zona rialzista. In breve, il MACD (Moving Average Convergence Divergence) è un indicatore che misura la differenza tra due medie mobili dei prezzi per identificare i cambi di tendenza e i segnali di acquisto o vendita in un determinato intervallo di tempo.

L’RSI orario (Relative Strength Index) è ora sopra il livello 50. Questo indicatore segnala l’intensità di un movimento di prezzo, mostrando se un asset è in condizione di ipercomprato o ipervenduto su una scala da 0 a 100.

In queste specifiche condizioni di prezzo, i livelli da monitorare verso il basso sono i supporti a 2,85 e 2,80 dollari. Mentre verso l’alto, per imprimere una spinta sufficiente a consolidare la crescita, ci sono i livelli di resistenza principali a 2,90 e 2,92 dollari.