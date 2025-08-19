XRP pronto a superare ETH? La fase di consolidamento lascia intravedere la prossima bull run

Lo strategist di mercato CrediBULL Crypto ha evidenziato su X come l’andamento di XRP sia un vero e proprio esercizio di pazienza. Da nove mesi consecutivi il token si mantiene sopra il suo massimo di chiusura mensile, attraversando una fase di movimenti laterali che ha seguito i forti rally precedenti. Questo lungo consolidamento richiama dinamiche già viste in passato – sia su Bitcoin sia sullo stesso XRP – che spesso hanno anticipato importanti fasi di espansione del prezzo.

Allo stesso tempo, CrediBULL ha rivelato che la coppia XRP/ETH è tornata in una zona di supporto chiave, dopo un rialzo del 700% registrato all’inizio dell’anno e una successiva correzione di tre mesi. Questo livello, spesso definito “mid-range”, in passato ha rappresentato un trampolino di lancio per un rinnovato momentum.

In contrapposizione, Ethereum si sta avvicinando per la prima volta in questo ciclo al suo massimo storico, dopo aver completato quello che CrediBULL ha descritto come un chiaro pattern rialzista a cinque onde, partito da circa 2.100 dollari. Tali configurazioni, in genere, precedono fasi di consolidamento mentre il mercato assorbe i guadagni, suggerendo che la recente crescita di ETH potrebbe rallentare. Questo scenario, secondo l’analista, crea le condizioni perché XRP possa sovraperformare ETH nelle prossime settimane.

«Mettendo insieme tutti questi elementi, sembra che ci stiamo avvicinando al prossimo periodo di sovraperformance di $XRP rispetto a $ETH», ha scritto.

Segnali di forza, ma restano i rischi

Al momento XRP è scambiato a 3,01 dollari, in lieve rialzo dello 0,1% nelle ultime 24 ore ma in calo del 4,6% su base settimanale. I dati di CoinGecko mostrano oscillazioni giornaliere tra 2,95 e 3,10 dollari, con un range settimanale compreso tra 2,96 e 3,34 dollari. Nonostante il recente arretramento, XRP mostra resilienza, mantenendo un guadagno superiore al 430% anno su anno.

In precedenza, l’analista tecnico Ali Martinez aveva indicato in 2,80 dollari un livello cruciale di supporto per la terza criptovaluta al mondo per capitalizzazione. In quest’area, investitori istituzionali hanno accumulato oltre 1,7 milioni di token, per un valore superiore a 5 miliardi di dollari. XRP ha testato questo supporto a inizio mese, durante una fase di stress più ampio sul mercato, rimbalzando verso la resistenza di 3,30 dollari. Tuttavia, diversi osservatori ritengono che il superamento deciso di 3,26 dollari potrebbe aprire la strada al token di Ripple per mettere alla prova il suo massimo recente vicino a 3,65 dollari.

In aggiunta, c’è da considerare che se i 2,80 dollari dovessero cedere, l’asset potrebbe scendere verso quota 2,10. Per quanto riguarda la coppia di scambio con Bitcoin (XRP/BTC), il token di Ripple ha recentemente infranto un trend ribassista che durava da diversi mesi, un segnale tecnico considerato rilevante dagli analisti. Non solo: la rottura è stata accompagnata dal superamento sia della media mobile a 100 giorni sia di quella a 200 giorni, due livelli spesso utilizzati come indicatori chiave per distinguere le fasi di mercato rialziste da quelle ribassiste.

Questo movimento suggerisce che XRP stia guadagnando forza relativa rispetto a Bitcoin, rafforzando la possibilità di un’inversione di tendenza più duratura. Se il prezzo riuscirà a consolidarsi sopra queste medie, il segnale potrebbe attirare nuova liquidità e rafforzare le prospettive di sovraperformance del token nel medio termine.