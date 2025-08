XRP pronto a esplodere? Un analista prevede un’impennata fino a $5 da un momento all’altro

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Secondo i report, il mercato delle altcoin sta tornando a scaldarsi e XRP è di nuovo sotto i riflettori. I prezzi sono saliti in modo costante e alcuni trader ritengono che una nuova ondata di acquisti potrebbe spingere XRP ben oltre i livelli attuali. Il movimento di Ethereum e BNB ha già preparato il terreno. Ora tutti osservano se XRP sarà in grado di seguire lo stesso percorso.

Il range stretto potrebbe alimentare un breakout

Secondo l’analista Zach Rector, XRP sta negoziando in una fascia ristretta attorno ai 3,00 dollari, lasciando spazio per un possibile slancio al rialzo. Egli sottolinea che un movimento sopra i 3,25 dollari potrebbe spingere XRP nella fascia tra i 4 e i 5 dollari “da un giorno all’altro”.

$4-$5 XRP any day now. $7-$15 by 9/7. pic.twitter.com/75Brfp06pQ — Zach Rector (@ZachRector7) July 27, 2025

Quel balzo rappresenterebbe un guadagno di circa il 50% rispetto al prezzo attuale. L’analista individua persino una finestra temporale – dal 23 agosto al 7 settembre – durante la quale XRP potrebbe puntare a un’impennata verso i 7 dollari o anche oltre.

Il recente rally di Ethereum sta giocando un ruolo fondamentale nel rafforzare il sentiment positivo all’interno del mercato delle criptovalute. Con il prezzo che ha raggiunto i 3.940 dollari e una capitalizzazione di mercato vicina ai 500 miliardi di dollari, ETH si sta riaffermando come punto di riferimento per tutto il settore delle altcoin. Questo movimento è stato interpretato da molti analisti come un chiaro segnale di una possibile altcoin season in fase di avvio.

Parallelamente, anche Binance Coin (BNB) ha registrato un’eccezionale performance, superando per la prima volta la soglia storica degli 850 dollari. Questo breakout ha consolidato la posizione di BNB tra le criptovalute più forti del momento, attirando l’interesse sia di investitori istituzionali che retail.

Questi movimenti coordinati tra le principali altcoin non solo riflettono una crescente fiducia nel mercato, ma spesso fungono da catalizzatori per altri asset digitali in cerca di un breakout. In questo contesto, XRP è uno dei candidati più osservati. Molti trader ed esperti ritengono che, storicamente, quando Ethereum e BNB guidano un rally, XRP tende a seguirli con un ritardo temporale ma con movimenti potenzialmente esplosivi.

Fonte grafico: TradingView

Proiezioni di Fibonacci

Secondo l’analisi dei grafici settimanali, XRP si sta muovendo in linea con precisi livelli di Fibonacci, che delineano un potenziale percorso rialzista compreso tra i 4,5 e i 9,1 dollari.

Questi target coincidono con quelli segnalati anche dall’analista Zach Rector, rafforzando l’ipotesi che il token di Ripple sia vicino a un movimento significativo. Se XRP dovesse rispettare questi livelli, ciascuno potrebbe rappresentare una tappa strategica, fungendo da trampolino per ulteriori rialzi.

Pur essendo solo uno degli strumenti utilizzati nell’analisi tecnica, il modello di Fibonacci, combinato con le proiezioni di Rector, offre una narrazione solida e coerente per gli investitori. Questa sinergia tra metodi fornisce riferimenti concreti, con soglie ben definite da monitorare e obiettivi realistici da inseguire man mano che il mercato si sviluppa.

Tutto può succedere

Altri osservatori di mercato offrono una prospettiva diversa. Analizzando i precedenti rally di XRP, stimano che i cicli attuali potrebbero portare a una media di circa 20 dollari per token. Nel 2017, XRP è salito di un incredibile 2.500%, il che oggi implicherebbe un picco intorno ai 30 dollari. Nel 2021, l’altcoin è aumentata del 500%, suggerendo un target attuale di circa 7,70 dollari. Facendo la media tra i due, un obiettivo di 20 dollari per questo ciclo potrebbe essere plausibile secondo questa visione e renderebbe XRP una tra le migliori crypto da comprare ad agosto.

Anche con grafici rialzisti, i rischi non mancano. Le notizie normative riguardanti Ripple e la SEC potrebbero far crollare i prezzi da un giorno all’altro. Se Bitcoin rallenta o i mercati globali si indeboliscono, altcoin come XRP potrebbero subirne le conseguenze. Anche i grandi detentori hanno un peso significativo: se decidono di vendere durante un rally, il movimento rialzista potrebbe bloccarsi bruscamente.