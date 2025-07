XRP nel 2025: un algoritmo di machine learning rivela la previsione per agosto

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 26, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Dichiarazione di responsabilità: Il testo seguente è un articolo pubblicitario che non fa parte dei contenuti editoriali di Cryptonews.com. Sebbene sia stato sottoposto a revisione editoriale per garantirne la qualità e la rilevanza, potrebbe non riflettere le opinioni di Cryptonews.com ed è chiaramente distinto dal nostro contenuto editoriale indipendente.

XRP sta entrando in una fase di trading molto interessante da diversi mesi a questa parte. Si prepara il rilascio di 1 miliardo di token XRP da parte di Ripple e pare che si stiano svolgendo incontri a porte chiuse tra la SEC e Ripple.

Questi due elementi si presentano in un momento in cui il token ha appena iniziato a rallentare la corsa dopo un forte rally a luglio. Ora i trader sono divisi tra chi si aspetta una nuova decisa rottura al rialzo e chi teme una correzione più profonda rispetto a quella che il 23 luglio ha cancellato 20 miliardi di dollari dalla capitalizzazione di mercato del token in sole 24 ore.

Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale e comparato i risultati elaborati da diversi modelli di punta, come GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet e Grok 2 Vision. Abbiamo sottoposto i modelli all’analisi di una serie di indicatori tecnici tra cui MACD, RSI, oscillatori stocastici e medie mobili a 50 giorni. Tutto questo per valutare dove potrebbe dirigersi XRP entro il 1 agosto 2025, quando l’unlock dei token di Ripple potrebbe immettere nuova offerta sul mercato.

L’AI prevede il prezzo di XRP

I modelli stimano una previsione medio per XRP a 3,28 dollari, indicando un potenziale rialzo del 4,9% rispetto al livello attuale di 3,13 dollari.

In particolare, la differenza tra le previsioni dei modelli racconta una storia a sé: Claude 3.5 Sonnet è molto ottimista con una stima di 3,45 dollari (+10,22%), riflettendo l’aspettativa che gli acquirenti assorbiranno la nuova offerta e spingeranno i prezzi più in alto. Invece, GPT-4o e Grok 2 Vision adottano una visione più cauta a 3,20 dollari (+2,24%), suggerendo che il rally potrebbe stabilizzarsi nel breve termine.

Le letture tecniche rafforzano l’idea di un mercato in fase di transizione. Il Relative Strength Index (RSI) è sceso dal suo picco di ipercomprato vicino a 84, raffreddandosi intorno a 60, un segnale che il recente slancio dovuto all’aumento dei prezzi si sta consolidando invece di crollare.

Allo stesso tempo, il MACD resta in territorio positivo, anche se l’istogramma che si restringe segnala una diminuzione della forza del movimento. La media mobile a 50 giorni continua a salire, a conferma che il trend rialzista di lungo periodo resta intatto nonostante la volatilità di breve termine.

Fonte TradingView

Come sempre nel mondo crypto, le configurazioni tecniche possono arrivare solo fino a un certo punto nel prevedere un mercato dove notizie regolatorie e tokenomic possono cambiare lo scenario da un giorno all’altro.

Alternative a cui fare riferimento per elaborare strategie di investimento

In questo momento l’andamento del prezzo di XRP rappresenta un fattore di grande interesse per i trader. Il suo movimento è in grado di indicare il momento più opportuno per fare il proprio ingresso in questo investimento.

D’altro canto, progetti meno strutturati e ancora in fase di prevendita pubblica, possono offrire grosse opportunità di crescita e profitto se colte al momento giusto. Uno strumento che si presenta come una buona opportunità di investimento e allo stesso tempo un valido alleato per trovare gemme allo stato grezzo è Snorter Token, (SNORT).

Snorter è lo snipped bot di Telegram che permette di intercettare i progetti migliori in fase di lancio sui quali sperare di ottenere maggiori rendimenti al momento del loro pump. Ora in presale, propone i token in vendita sul sito ufficiale in cambio di ETH, USDT o da comprare con carta.