Altcoin News

XRP lancia il guanto di sfida a Ethereum!

ethereum Mercato xrp
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Un'immagine di due token crypto vestiti da judoka che combattono

XRP torna sotto i riflettori del mercato crypto e, secondo alcuni analisti, il prossimo rally potrebbe apportare grandi stravoglimenti alle classifiche di capitalizzazione e permettere al token di Ripple persino sfidare direttamente Ethereum.

Un esperto ha persino definito la prossima corsa rialzista di XRP come un possibile “Ethereum killer”, riaccendendo il dibattito tra investitori e appassionati di criptovalute.

Schemi tecnici in evidenza

L’analista crypto Peter Brandt ha notato schemi ricorrenti nel grafico decennale di XRP, quello che che traccia i movimenti dal 2013 al 2025: triangoli simmetrici e periodi di consolidamento prolungati, seguiti da forti rally.

Il grafico si divide in tre fasi principali:

  • 2013-2017: primo rally esplosivo che portò guadagni superiori al 70.000%.
  • 2018-2024: formazione discendente, seguita da un breakout drammatico verso la fine del 2024 con un rialzo di circa il 600%.
  • 2025: attualmente XRP oscilla in un range ristretto dopo un rifiuto a $3,66, con i trader che osservano la fascia tra $2,60 e $2,80 in cerca di segnali per la prossima mossa.

Tra entusiasmo e realtà

Un altro esperto, Alex Cobb, ha commentato che il prossimo rally potrebbe “far vacillare Ethereum”, catturando l’attenzione dei social media. Tuttavia, i dati di mercato ricordano che la distanza tra le due criptovalute è ancora significativa:

  • XRP Market Cap: circa $147 miliardi
  • Ethereum Market Cap: circa $480 miliardi

Con un prezzo attuale di $2,49, XRP dovrebbe crescere oltre il 230% per superare $8 e raggiungere la capitalizzazione di mericato di Ethereum, ipotizzando che ETH resti stabile. Questo percorso diventa ancora più difficile se Ether dovesse riprendere slancio: ad agosto ha toccato un massimo storico di $4.950, dopo un rialzo del 239% dai minimi di aprile a $1.385.

Il divario di capitalizzazione resta ampio

La storia offre spunti interessanti, ma non costituisce una garanzia che i pattern del passato si ripetano. XRP aveva già raggiunto la seconda posizione tra le criptovalute più importanti nel 2018, alimentando oggi le speranze di un ritorno ai livelli di allora. Tuttavia, diversi analisti invitano alla cautela: le prospettive rialziste non devono essere considerate certe e molti consigliano agli investitori di mantenere posizioni bilanciate piuttosto che aspettarsi un “flip” immediato ai danni di concorrenti come Ethereum.

Il comportamento del mercato crypto resta complesso e influenzato da molteplici fattori: dai flussi di capitale agli eventi macroeconomici, fino agli aggiornamenti e alle evoluzioni della rete. Ognuno di questi elementi può avere un impatto significativo ma nessuno può essere previsto con certezza, rendendo la prudenza una componente essenziale di ogni strategia d’investimento.

Sentiment e struttura del mercato

L’impulso sociale può spingere rapidamente il prezzo e i breakout dai grafici possono generare movimenti intensi in condizioni di bassa liquidità. Allo stesso tempo, la capitalizzazione di mercato è guidata da domanda e offerta distribuite su molteplici exchange e grandi detentori.

Un pattern che appare chiaro su un grafico a lungo termine può subire uno stop a causa di notizie regolamentari, variazioni nell’appetito degli investitori o semplicemente di un rally più forte dell’asset concorrente.

In definitiva, dunque, XRP è senza dubbio sotto osservazione e potrebbe vivere un rally significativo ma superare Ethereum resta una sfida ardua. Al di là di schemi tecnici promettenti e realtà di mercato, la prudenza rimane d’obbligo.

