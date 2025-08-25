XRP inizia la scalata: è diventato il 100° asset più grande al mondo

Secondo companiesmarketcap.com, XRP è ora il 100° asset più grande al mondo, con una capitalizzazione di mercato di 178,41 miliardi di dollari. XRP ha superato BlackRock, il più grande gestore di asset al mondo (che ha una capitalizzazione di mercato di 177,80 miliardi di dollari) e adesso ha messo nel mirino Deutsche Telekom. Questo traguardo rappresenta una tappa significativa per la popolare criptovaluta.

Fonte: companiesmarketcap.com

XRP salirà a un nuovo massimo dopo aver superato BlackRock?

Nonostante il traguardo raggiunto in termini di capitalizzazione di mercato, il prezzo di XRP ha recentemente subito una significativa fase di correzione. Dopo aver toccato il suo nuovo massimo storico a 3,65 dollari il 18 luglio, la criptovaluta ha perso circa il 18,5% del suo valore, evidenziando una dinamica di prese di profitto e un raffreddamento del sentiment del mercato.

L’analisi dei diversi intervalli temporali conferma un quadro complessivamente ribassista: secondo i dati di CoinGecko, XRP risulta in calo del 2,1% su base giornaliera, dello 0,9% su base settimanale, del 9% nell’arco delle ultime due settimane e del 5,6% rispetto al mese precedente. Tali segnali riflettono una pressione costante sui prezzi, probabilmente legata sia a movimenti speculativi di breve periodo sia a una temporanea perdita di slancio nel trend rialzista.

Tuttavia, il quadro di lungo termine rimane decisamente positivo. Nonostante le recenti correzioni, XRP ha messo a segno un impressionante rally del 389,2% dall’agosto 2024, dimostrando la solidità della sua crescita e l’interesse persistente degli investitori.

Questo movimento rialzista, che ha riportato l’asset sopra livelli che non si vedevano da anni, conferma come XRP stia beneficiando sia del miglioramento del contesto normativo sia delle rinnovate aspettative legate alla sua adozione nei mercati finanziari.

Che cosa aspettarsi per la fine dell’anno

Dopo aver superato la capitalizzazione di mercato di BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, molti analisti ritengono che XRP abbia davanti a sé un potenziale di crescita ancora notevole. La prospettiva di ulteriori rialzi è alimentata non solo dal prestigioso traguardo raggiunto ma anche dalle aspettative legate agli sviluppi regolamentari e finanziari che potrebbero aprire le porte a un flusso di investimenti senza precedenti.

Attualmente, diversi ETF spot su XRP sono in attesa di approvazione presso la SEC. Mentre BlackRock si è già mossa nel campo degli ETF su Bitcoin ed Ethereum, la società non ha ancora presentato alcuna richiesta per un ETF legato a XRP, affermando di non avere intenzione di farlo nell’immediato. Nonostante questo, il mercato osserva con grande attenzione: un’eventuale approvazione di un ETF spot su XRP potrebbe rappresentare un catalizzatore decisivo, in grado di attrarre consistenti capitali istituzionali e di consolidare la posizione della criptovaluta nel panorama globale degli asset digitali.

A rafforzare questo scenario vi sono le analisi di numerosi esperti del settore crypto, secondo i quali XRP potrebbe non limitarsi a ritoccare i propri massimi storici ma addirittura avviare una crescita iperbolica. Le previsioni più ottimistiche parlano di un’accelerazione paragonabile a quella che ha caratterizzato i primi grandi rally di Bitcoin ed Ethereum, con la possibilità di vedere XRP raggiungere valutazioni impensabili fino a pochi anni fa.

Steady lads. $XRP is on there verge of a monumental run.



Higher. pic.twitter.com/2DRerO7bH3 — Gordon (@AltcoinGordon) August 25, 2025

In tale contesto, XRP si configura come uno degli asset più osservati e discussi nel 2025: un progetto che, dopo anni di ostacoli regolamentari e incertezze, sembra ora pronto a sfruttare un mix di fattori favorevoli – dall’adozione istituzionale alla nuova ondata di fiducia degli investitori – che potrebbe proiettarlo verso nuovi traguardi storici.