Cryptonews Previsione Prezzi

XRP in recupero? Pattern rialzisti e domanda delle whale contrastano il calo

xrp
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP si scambia a $2,73, con un volume giornaliero di $3,19 miliardi e una capitalizzazione di mercato di $167,5 miliardi, che lo posiziona al terzo posto tra le maggiori crypto. In 24 ore, il prezzo ha subito una flessione del 3,71% ma dietro le quinte si sta giocando una partita più complessa.

I dati on-chain di CryptoQuant rivelano che i grossi possessori, o “whale”, durante l’anno hanno ridotto poco a poco la loro esposizione su XRP.

Fonte CryptoQuant
Fonte CryptoQuant

Secondo Maartunn, questa è una fase di distribuzione in cui i token passano dalle mani dei grandi investitori a quelle degli utenti retail. I deflussi si sono fermati a metà anno, ma poi sono ripresi con forza, segnalando una pressione di vendita costante.

Al contrario, non sembra scalfirsi la fiducia dei piccoli investitori che restano molto ottimisti. I funding rate su Coinalyze sono attualmente a 0,0114 e si prevede che saliranno a 0,0159. L’open interest è a 2,87 miliardi di dollari e i trader continuano a posizionarsi long, sperando in ulteriori guadagni.

Il contrasto tra la vendita delle whale e gli acquisti retail potrebbe generare grande volatilità se non dovesse entrare nuova liquidità a compensare l’offerta in arrivo sul mercato.

L’impatto degli investitori istituzionali sull’andamento del mercato di XRP

Oltre alle dinamiche di trading, l’ecosistema di XRP si sta espandendo. Gemini e Ripple hanno lanciato una carta di credito con cashback in XRP, che offre il 4% di rimborso su categorie come carburante e ricarica di veicoli elettrici, e fino al 10% in altri esercizi convenzionati. Questa iniziativa rafforza l’utilità di XRP e spinge la sua adozione oltre la semplice speculazione.

Anche a livello istituzionale, XRP sta guadagnando terreno nei mercati dei futures. I contratti CME hanno appena raggiunto un traguardo storico, diventando i più veloci a superare 1 miliardo di dollari di open interest nella storia dell’exchange. Si torna così a parlare di un possibile ETF su XRP, e le probabilità sui mercati delle previsioni danno all’82% l’approvazione entro la fine dell’anno.

I principali fattori che influenzano il sentiment:

  • Le whale stanno riducendo l’esposizione e riportano i token sugli exchange
  • La leva retail è in aumento, così come i funding rate
  • Open interest a 2,87 miliardi di dollari, speculazione in crescita
  • Forte crescita nei futures CME, ipotesi ETF
  • Nuova carta di credito associata a XRP dà utilità reale

Alcuni sostengono che la funzione originaria di XRP come valuta ponte per i pagamenti internazionali sia stata superata da concorrenti più efficienti. Nonostante ciò, la forza nei mercati dei derivati e la partecipazione retail continuano a sostenere la sua posizione.

Previsione del prezzo di XRP: analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, la previsione su XRP resta incerta vista la forte pressione. Il prezzo è al di sotto di una trendline discendente tracciata dai massimi di agosto, dove la media mobile a 50 giorni (50-SMA) a $2,94 limita i rialzi e la media a 200 giorni (200-SMA) a $2,88 funge da supporto a breve termine.

La dinamica resta cauta. L’RSI a 39 segnala una domanda debole, mentre il MACD oscilla poco sotto la neutralità. Le candele mostrano indecisione, e lo spinning top resta vicino alle resistenze, cosa che spesso segnala la possibilità di un breakout imminente.

Livelli chiave monitorati dai trader:

  • Resistenze: $2,99, $3,25 e $3,43
  • Supporti: $2,79, $2,58 e $2,43
  • Una rottura decisa sopra $2,99 potrebbe aprire la strada verso $3,43.
  • Un fallimento rischia di spingere il prezzo fino a $2,28, completando la rottura di un wedge.

Per i trader, il setup è asimmetrico. Il superamento di $2,99 sostenuto da buoni volumi di trading potrebbe favorire un rally a breve termine verso $3,43 e, nel medio termine, oltre $3,67.

Nel quadro generale, il consolidamento di XRP sembra più una fase di accumulo che un’inversione ribassista. Se i trend di adozione proseguiranno e sarà approvato l’ETF, questa fase potrebbe rappresentare la base per il prossimo importante rialzo di XRP.

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER): la sicurezza di Bitcoin incontra la velocità di Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) si propone come il primo Layer 2 nativo di Bitcoin alimentato dalla Solana Virtual Machine (SVM). L’obiettivo è espandere l’ecosistema Bitcoin offrendo smart contract efficienti, app decentralizzate a basso costo e persino la creazione di meme coin.

Combinando la sicurezza di Bitcoin con le prestazioni di Solana, il progetto apre la strada a nuovi utilizzi, tra cui bridge con BTC senza interruzioni e sviluppo di dApp scalabili.

Il team ha posto grande attenzione su fiducia e scalabilità, lo prova l’audit condotto da Consult per offrire agli investitori maggior sicurezza sulle basi del progetto.

L’interesse sta crescendo rapidamente. La presale ha già superato i 13 milioni di dollari e si prepara a entrare nella fase conclusiva. Al momento, i token HYPER sono in vendita a soli $0,012835, ma il prezzo aumenterà con l’avanzare della prevendita.

Puoi comprare i token HYPER sul sito ufficiale di Bitcoin Hyper, con crypto o carta bancaria.

Laura Di Maria
