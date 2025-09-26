XRP in difficoltà dopo il falso breakout sopra i 3$ rischia il calo a 2$

XRP non è riuscito a trovare abbastanza forza per invertire la tendenza su questi livelli di prezzo e potrebbe ora avviarsi verso i 2$.

Ultimo aggiornamento: Settembre 26, 2025

XRP ha mancato un tentativo di breakout e da allora le performance del prezzo sono deludenti e mettono in allarme i trader.

Il token ha perso terreno invece di continuare la sua salita seppure rimanga una delle migliori altcoin dell’anno. La struttura attuale suggerisce che, se la situazione non cambierà, potrebbe scendere fino a 2 dollari.

Un breakout fallito potrebbe scavare la fossa a XRP fino a 2 dollari

XRP non è riuscito a generare abbastanza slancio: il grafico mostra che il prezzo fatica a mantenersi sopra i 3 dollari, restando bloccato sotto linee di resistenza discendenti.

Il rifiuto di questi livelli è diventato rapidamente una inversione ribassista. Alcuni trader hanno sperato in vano che un movimento verso l’alto potesse ancora portare a un breakout.

L’incapacità di recuperare la 50 EMA e la 26 EMA segnala che gli orsi hanno ancora il controllo, e le medie mobili stanno iniziando a inclinarsi verso il basso, rendendo difficile per i tori riprendere il comando.

Il fatto che XRP abbia testato la 100 EMA senza produrre una reazione degna di nota aumenta la pressione.

Anche i volumi, se confrontati con le precedenti impennate, sono rimasti relativamente bassi. Al momento pare che i compratori non siano abbastanza forti per sostenere livelli più alti.

Se il prezzo non si stabilizzerà, il prossimo supporto importante si trova nella zona dei 2,60 dollari.

La perdita di questo livello potrebbe accelerare ulteriormente il calo verso i 2 dollari, un’area che corrisponde a zone di accumulo precedenti e a un supporto psicologico importante.

Il resto del mercato crypto fatica a riprendersi

Bitcoin non riesce a mantenere i recenti guadagni e si registra un generale indebolimento delle altcoin. In generale il sentiment del mercato resta fragile.

Resta alto il rischio di un ulteriore calo, a meno che XRP non recuperi i 3 dollari con volumi di acquisto sostenuti.

L’area tra 2,80 e 2,90 dollari è la zona chiave da osservare. Un chiaro fallimento in questa fascia confermerebbe il falso breakout e aprirebbe la strada a ulteriori ribassi. I compratori devono agire rapidamente per recuperare slancio, ma al momento la situazione favorisce i venditori perché le medie mobili stanno giocando contro di loro.

Vista l’attuale debolezza di XRP, il mercato deve prepararsi alla possibilità di un ritorno del prezzo verso i 2 dollari nelle prossime settimane, a meno di un’immediata inversione sopra i 3 dollari.

