XRP in caduta libera mentre il prezzo si dirige verso 1 dollaro

XRP si sta muovendo senza alcun livello di supporto, il che aumenta in modo esponenziale i rischi di continue perdite.

L’andamento del prezzo di XRP è entrato in una fase di declino costante e il token si trova attualmente in quella che si può definire una vera e propria caduta libera che delude le aspettative di chi lo considera da sempre una delle criptovalute emergenti più interessanti del mercato.

La struttura di mercato si è completamente sgretolata e non ci sono aree di supporto solide tra i livelli attuali e la soglia psicologica di 1,00 dollaro. Soglia che potrebbe affacciarsi presto se la pressione di vendita continuerà.

Grave calo su base giornaliera

In questo momento, XRP viene scambiato intorno ai 2,23 dollari, segnando una delle perdite più marcate degli ultimi mesi.

Dall’1 ottobre, il valore dell’asset è sceso di quasi il 25%, scivolando sotto tutti i principali livelli di supporto. Si sono perse sia la media mobile a 50 che quella a 100 e persino a 200 giorni.

Questo crollo attraverso le linee di tendenza di lungo termine mostra chiaramente come il momentum ribassista sia ormai consolidato.

Il crollo si è velocizzato quando XRP ha rotto i 2,50 dollari, un livello cruciale che in passato aveva dato stabilità durante i ribassi.

Sotto questa soglia, la liquidità storica è quasi assente fino a valori molto più bassi, rendendo il grafico praticamente inesplorato per chi cerca segnali rialzisti.

Le liquidazioni forzate e le vendite dettate dal panico, segnali tipici delle fasi di capitolazione, sono evidenti nell’impennata dei volumi che ha accompagnato la prima ondata di vendite.

Il prezzo di XRP sembra stretto in una morsa ribassista

La tesi ribassista è rafforzata dalla profonda debolezza degli indicatori di momentum.

Il Relative Strength Index (RSI) è vicino a 29, un livello che tecnicamente indica ipervenduto ma che rappresenta anche esaurimento senza segnali di inversione.

Prima di una vera ripresa, questo tipo di collasso del momentum spesso porta a lunghi periodi di ribasso o a fasi di prezzi stagnanti, soprattutto dopo la perdita di supporti strutturali.

Che possibilità ha XRP di ripresa?

La via più probabile resta verso il basso, a meno che XRP non riesca a recuperare velocemente la zona tra 2,60 e 2,70 dollari. Vista la forza delle vendite, anche la prossima possibile area di domanda, tra 1,80 e 1,90 dollari, appare fragile.

Un ritorno completo nella fascia tra 1,00 e 1,20 dollari, che non si vedeva prima del rally di metà anno, sta diventando sempre più probabile.

Il mercato di XRP sembra aver esaurito ogni tipo di supporto. Al momento non ci sono catalizzatori né livelli di supporto immediati che possano fermare il crollo del prezzo: sta succedendo in modo naturale.

Vedere XRP a 1 dollaro non è più una possibilità remota, ma sembra essere il prossimo passo logico, a meno di un improvviso aumento dei volumi o di un aiuto esterno dai mercati.

