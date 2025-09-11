XRP galleggia attorno ai 3$ ma gli analisti prevedono un sorprendente rally fino a 5$

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 11, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP sta registrando una modesta ripresa dopo settimane di trend ribassista. Negli ultimi sette giorni, l’asset ha guadagnato costantemente oltre il 5%, salendo a poco più di 3$.

Tuttavia, il boom delle opzioni call su XRP, mentre i trader scommettono sulle approvazioni degli ETF, potrebbe spingere i target di prezzo a 4-5$ entro fine anno.

Ottimismo sull’ETF XRP

Nel mercato crypto si osserva una chiara divergenza di sentiment, che il team di analisi di B2BinPay attribuisce alla rotazione dei capitali dei trader verso altcoin con catalizzatori a breve termine. Hanno infatti notato che i dati sulle opzioni riflettono un crescente ottimismo verso XRP, mentre Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) mostrano maggiore cautela.

In dettaglio, le opzioni call di dicembre su XRP stanno attualmente scambiando a livelli significativamente più alti rispetto alle corrispondenti put, un chiaro indicatore di fiducia del mercato. Le call rappresentano contratti che danno agli investitori il diritto di acquistare XRP a un prezzo prestabilito in futuro, quindi un loro forte aumento indica che molti trader scommettono su un rialzo del prezzo.

Il team di B2BinPay interpreta questo fenomeno come una manifestazione dell’ottimismo degli operatori, alimentato dalle crescenti aspettative di possibili approvazioni di ETF statunitensi entro la fine dell’anno. Nella loro analisi, anche la sola approvazione di un ETF potrebbe generare flussi di capitale significativi verso XRP, potenzialmente spingendo il prezzo nella fascia compresa tra 4 e 5$ entro fine 2025, consolidando un trend rialzista e aumentando ulteriormente la fiducia degli investitori.

Al contrario, Bitcoin ed Ethereum mostrano mercati di opzioni orientati a strategie protettive, come evidenziato dal prezzo delle put più alto rispetto alle call. Questa posizione difensiva è coerente con i flussi ETF in rallentamento. Quelli su Ethereum, per esempio, hanno registrato deflussi record, tra preoccupazioni per la recessione e prese di profitto dopo che il rally di BTC ed ETH si è fermato.

Per B2BinPay, questa tendenza segnala una rotazione del mercato, con i trader che proteggono le principali criptovalute mentre cercano opportunità rialziste in altcoin selezionate.

Contestualmente i dati più recenti di Polymarket suggeriscono una probabilità del 93% che un ETF su XRP venga approvato entro la fine del 2025.

Gli esperti prevedono un grande movimento

A supporto di questa prospettiva, l’analista Crypto Tony ha osservato che il superamento del livello di 2,95$ da parte di XRP è già un trigger rialzista, aprendo la porta a posizioni long.

Un sentiment simile è stato espresso anche dal noto analista di mercato Ali Martinez, che ha sottolineato come un breakout al di sopra del pattern a triangolo discendente rappresenterebbe un chiaro segnale rialzista per XRP. Secondo Martinez, superare questa resistenza tecnica potrebbe spingere il prezzo fino a 3,60$, confermando che la crescente fiducia degli investitori nelle possibili approvazioni degli ETF negli Stati Uniti potrebbe agire da catalizzatore, amplificando ulteriormente lo slancio positivo del token.

In altre parole, il superamento del triangolo discendente non sarebbe solo un indicatore tecnico, ma anche un riflesso del sentiment ottimistico del mercato, suggerendo che i flussi di capitale e l’interesse speculativo potrebbero combinarsi per sostenere un movimento rialzista più marcato.

If $XRP breaks out of this descending triangle, the next target is $3.60. pic.twitter.com/KdRlXLbog0 — Ali (@ali_charts) September 9, 2025

La recente crescita di XRP è avvenuta parallelamente a una significativa espansione di Ripple in Spagna. Questa settimana, l’azienda ha annunciato una partnership con BBVA per integrare la sua soluzione di self-custody, Ripple Custody, nei servizi di trading e custodia di criptovalute recentemente lanciati dalla banca spagnola. Grazie a questa integrazione, BBVA potrà gestire in modo sicuro asset tokenizzati, tra cui BTC ed ETH, garantendo al contempo piena conformità alle normative vigenti.