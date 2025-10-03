BTC $120,481.56 1.45%
ETH $4,483.22 2.23%
SOL $230.98 2.40%
SHIB $0.000012 -1.56%
BNB $1,108.21 5.95%
DOGE $0.25 -0.29%
XRP $3.05 1.86%
PEPE $0.0000099 -0.91%
Cryptonews Previsione Prezzi

XRP e UC Berkeley: una partnership storica spinge il prezzo alle stelle

Mercato prezzo xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ripple ha annunciato una partnership strategica con la University of California, Berkeley per il nuovo Center for Digital Assets. Questa collaborazione accademica si concentrerà sulla ricerca blockchain, con particolare attenzione alla tecnologia dei digital twin, alla tokenizzazione e agli asset del mondo reale. Contemporaneamente, le analisi tecniche indicano che il prezzo di XRP si trova in una posizione favorevole per ulteriori rialzi, potenzialmente verso $5 o oltre.

Ripple finanzia un centro di ricerca blockchain all’avanguardia

La collaborazione tra Ripple e UC Berkeley segna una nuova fase nella ricerca blockchain. Il Center for Digital Assets si basa sull’esperienza maturata negli anni tramite il University Blockchain Research Initiative (UBRI) di Ripple. L’esperto di criptovalute Pumpius definisce questa iniziativa “una vera game changer per il settore”.

Secondo l’analista, la ricerca blockchain compie così un passo importante dal teorico al pratico. Inoltre, il centro si sta espandendo nello studio dei digital twin, fondamentale per la prossima generazione di soluzioni di tokenizzazione e identità digitale. Questo focus sugli asset del mondo reale si allinea perfettamente con la crescente domanda di applicazioni blockchain pratiche.

La combinazione di competenza accademica e tecnologia XRPL potrebbe portare a breakthrough su più fronti. Per questo, gli esperti prevedono che questa partnership possa avere un impatto positivo sul prezzo di XRP nel lungo termine.

Previsioni prezzo XRP – ottobre 2025

Oltre a questi sviluppi indubbiamente positivi, anche gli indicatori tecnici mostrano un quadro favorevole. L’analisi odierna del prezzo di Ripple evidenzia che XRP si trova in una chiara tendenza macro rialzista. La correzione di luglio, secondo l’analista, si è rivelata solo una pausa di metà ciclo.

Analisi prezzo XRP – 3 ottobre 2025 – Fonte: TradingView

Il livello di supporto cruciale a $2,65 ha retto durante la recente volatilità di mercato. Inoltre, il prezzo sta attualmente formando un pattern a “falling wedge”, che storicamente tende a rompersi verso l’alto. Questo pattern tecnico suggerisce un periodo di accumulazione prima dell’inizio della prossima fase di rialzo.

La resistenza principale si trova a $3,40. Una rottura al di sopra di questo livello potrebbe spingere XRP verso $5 o anche oltre in questa fase di mercato. Questa previsione di prezzo riceve supporto sia dai pattern tecnici sia dall’interesse crescente delle istituzioni verso la tecnologia di Ripple.

Adozione aziendale rafforza il valore fondamentale di Ripple

La collaborazione accademica con UC Berkeley si inserisce in una tendenza più ampia di adozione enterprise. Ripple ha partnership con oltre 200 istituzioni finanziarie in tutto il mondo, il che sottolinea il valore pratico della rete XRPL. Inoltre, cresce l’interesse per soluzioni di pagamento compliant ISO 20022, dove XRP gioca un ruolo da protagonista.

Gli investitori cercano sempre più spesso progetti con casi d’uso concreti e partnership solide. La combinazione di pattern tecnici di breakout e rafforzamento fondamentale rende XRP interessante per diversi tipi di investitori.

Il sempre più probabile lancio di un ETF su XRP nel 2025 potrebbe inoltre generare un ulteriore afflusso di capitale istituzionale, supportando il prezzo di Ripple verso valutazioni più alte nei prossimi mesi.

Pepenode introduce il crypto mining gamificato

Mentre XRP si posiziona per la crescita, gli investitori guardano anche a progetti innovativi con entry point accessibili. Pepenode sta sviluppando una nuova app AI per il mining di crypto, che permette agli utenti di minare facilmente criptovalute tramite il proprio telefono.

L’app è strutturata come un gioco, dove gli utenti imparano in modo educativo e adatto ai principianti come funziona il crypto mining. Anche i nuovi investitori possono così scoprire il funzionamento del mining, guadagnando al contempo un reddito passivo extra.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,337,208,793,542
9.2

Altri articoli in evidenza

Altcoin News
XRP to the Moon? Aggiunge 8 miliardi di dollari in una notte
Christian Boscolo
Christian Boscolo
2025-10-03 10:20:31
Previsione Prezzi
Previsione prezzo: ATONE esplode del 3000% in 7 giorni
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-10-03 09:11:18
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo