XRP di nuovo sotto i 3 dollari: correzione più profonda o rimbalzo imminente?

XRP sta facendo fatica a mantenere il recente slancio e non sta riuscendo a riconquistare la soglia dei 3 dollari. Dopo un fine settimana relativamente positivo, che aveva mantenuto alto il sentiment, nella giornata di ieri – lunedì 25 agosto – è emersa una significativa pressione di vendita, che ha fatto scendere il prezzo a 2,95 dollari. Attualmente il token viene scambiato a 2,91 dollari.

La fase di correzione del prezzo potrebbe non essersi ancora conclusa. Le metriche on-chain evidenziano infatti un importante incremento degli afflussi di XRP verso gli exchange, distribuiti su diverse fasce di valore.

Storicamente, simili dinamiche sono considerate segnali di potenziale pressione ribassista, poiché indicano che sia gli investitori retail sia i grandi detentori (whale) stanno trasferendo i propri token sugli exchange con l’obiettivo di monetizzare i guadagni. Questo comportamento suggerisce un aumento delle attività di presa di profitto, che potrebbe alimentare ulteriori vendite nel breve termine e mantenere elevata la volatilità del mercato.

XRP a un bivio

Storicamente, i principali picchi di XRP — come 3$ del 2018, 1,9$ nel 2021 e 0,9$ nel 2023 — sono stati tutti preceduti da forti aumenti dei depositi sugli exchange. Secondo CryptoQuant, questo significa che investitori e whale inviavano token alle piattaforme di trading per realizzare guadagni.

All’inizio del 2025, XRP è salito nella fascia 3,5$-4$, e gli afflussi, in particolare da parte dei grandi detentori (ovvero coloro che possiedono da 100.000 XRP in su), hanno raggiunto livelli eccezionalmente alti. Tali movimenti indicano chiaramente che le whale hanno iniziato a liquidare parte delle loro posizioni, aumentando la pressione di vendita nel breve termine.

Al momento XRP sta consolidando al di sotto della soglia dei 3$ ma i volumi di afflusso verso gli exchange rimangono elevati, segnalando che i rischi di ribasso restano concreti. Qualora la pressione di vendita dovesse aumentare, non si può escludere un arretramento verso l’area di supporto chiave a 2,8$, livello tecnico che potrebbe rappresentare il prossimo banco di prova per il mercato.

Se XRP riuscisse però a riconquistare e mantenere la soglia dei 3$, potrebbe costituire una base critica per la prossima spinta rialzista. La principale resistenza si colloca tra 4,2$ e 4,5$, e un breakout convincente sopra quel range potrebbe aprire la strada a una nuova fase di price discovery.

A livello strutturale, l’analisi mostra che XRP è più forte rispetto ai cicli passati e continua a mantenere un solido trend rialzista di lungo periodo. Pertanto, sebbene l’outlook di breve termine indichi cautela, la traiettoria generale supporta ancora la possibilità che XRP punti ai 5$ e oltre entro la fine del 2025.

Questi segnali on-chain sono coerenti con le previsioni basate sulla teoria delle Onde di Elliott.

Livello decisivo per XRP

L’analista delle Onde di Elliott, Avi Harkishun, ha descritto due scenari chiave basati sui livelli di supporto critici. In un post su X, ha osservato che finché l’attuale livello di 2,95$ tiene, XRP mantiene una struttura rialzista. Il prossimo obiettivo al rialzo è stimato tra 4,00$ e 4,40$.

$XRP – Aug 25, 2025 | Elliott Wave Forecast



Use this Elliott Wave roadmap as a guide for projected price movement.



✅ Bullish scenario: As long as $2.95 holds support, XRP is targeting $4.00–$4.40 next.



⚠️ Bearish scenario: If support breaks, watch for a double WXY correction… pic.twitter.com/Pr9bGYSAAY — Avi Harkishun (@AviHarkishun) August 25, 2025

Tuttavia, ha anche delineato uno scenario più cauto: se i 2,95$ dovessero cedere in modo deciso, XRP potrebbe entrare in una fase correttiva, seguendo un pattern WXY di doppia correzione, con la possibilità di scendere verso i 2,40$, in corrispondenza di un nodo ad alto volume, un’area storicamente caratterizzata da forte liquidità.

In conclusione, Harkishun sottolinea che il destino a breve termine di XRP si giocherà tutto attorno al livello dei 2,95$: se i compratori riusciranno a difendere questo supporto la struttura rialzista resterà intatta, mentre una rottura decisa aprirebbe la strada a un potenziale breakdown guidato dai venditori.

It won't take long before $XRP is back at $3.70! pic.twitter.com/egSX6vcwgC — Ali (@ali_charts) August 25, 2025

Altri commentatori di mercato stanno esprimendo opinioni sulle prospettive di XRP. L’analista crypto Ali Martinez, per esempio, si mantiene rialzista e in un post ha dichiarato che: “non ci vorrà molto prima che il token torni a 3,70$!”