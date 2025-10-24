XRP bloccato in un intervallo mentre i rialzisti faticano a superare una resistenza chiave

Il prezzo di XRP continua a muoversi in un intervallo ristretto, con i rialzisti che faticano a superare una resistenza chiave a 2,42 $. Dopo aver trovato supporto sopra i 2,30 $, il token di Ripple ha mostrato segnali di ripresa, seguendo la scia di Bitcoin ed Ethereum. Tuttavia, la pressione dei venditori resta forte e il mercato sembra essere entrato in una fase di consolidamento, in attesa di un breakout decisivo che potrebbe determinare la prossima direzione del trend.

Andamento di prezzo di XRP

Il prezzo del token di Ripple ha formato una base sopra quota 2,30 $ e ha iniziato un nuovo movimento rialzista. In questo modo XRP ha superato le resistenze di 2,3750 $ e 2,38 $. I rialzisti sono riusciti a spingere il prezzo oltre il livello di ritracciamento Fibonacci del 23,6% del movimento ribassista che va dal massimo di 2,5320 $ al minimo di 2,3275 $. I ribassisti, però, sono attualmente attivi intorno all’area di 2,42 $ e alla media mobile semplice a 100 ore.

Attualmente, il prezzo si sta negoziando sotto i 2,42 $ e la media mobile a 100 ore, con la formazione di un triangolo di contrazione che mostra una resistenza proprio in quell’area sul grafico orario della coppia XRP/USD.

Fonte: XRP/USD su TradingView.com

Se dovesse verificarsi un nuovo impulso rialzista, il prezzo potrebbe incontrare una prima resistenza significativa vicino a 2,42 $, in corrispondenza anche del livello di ritracciamento Fibonacci del 50% del movimento discendente da 2,5320 $ a 2,3275 $. Una rottura decisa sopra 2,48 $ potrebbe aprire la strada a un test della resistenza a 2,55 $.

Un movimento chiaro oltre 2,55 $ potrebbe spingere XRP verso la successiva resistenza a 2,58 $, con ulteriori potenziali guadagni fino a 2,65 $. La prossima grande barriera per i rialzisti si trova intorno a 2,72 $.

Possibile nuova discesa?

Se XRP non dovesse riuscire a superare con decisione la zona di resistenza a 2,42 $, il mercato potrebbe entrare in una nuova fase correttiva dopo i recenti tentativi di ripresa. La mancata rottura di questo livello chiave rafforzerebbe la pressione ribassista, aprendo la strada a un possibile ritracciamento a breve termine.

Il primo livello di supporto significativo si trova intorno a 2,38 $, area che ha già dimostrato in passato una discreta capacità di contenere i cali. Tuttavia, una chiusura oraria o giornaliera al di sotto di 2,35 $ potrebbe innescare una correzione più profonda, segnalando una perdita di slancio da parte dei compratori.

In tale scenario, il prezzo potrebbe estendere il movimento ribassista verso 2,32 $, con un supporto tecnico più solido nell’area di 2,25 $. Un cedimento di quest’ultimo livello aprirebbe spazio a ulteriori ribassi, con 2,20 $ come prossimo target potenziale, livello che coincide con un’area di domanda osservata in precedenti fasi di accumulazione.

Indicatori tecnici

MACD orario – l’indicatore MACD per la coppia XRP/USD sta guadagnando slancio nella zona rialzista.

– l’indicatore MACD per la coppia sta guadagnando slancio nella zona rialzista. RSI orario (Indice di Forza Relativa) – l’RSI per XRP/USD è attualmente sopra quota 50, segnalando un leggero vantaggio per i compratori.

📉 Principali livelli di supporto: 2,35 $ e 2,32 $

📈 Principali livelli di resistenza: 2,42 $ e 2,50 $

Pepenode è una valida alternativa

Mentre cresce l’attesa per l’andamento di XRP, una parte degli investitori sta volgendo con interesse nuovi progetti dal rischio più contenuto. Tra questi, spicca Pepenode, una piattaforma innovativa che propone un approccio inedito al crypto mining attraverso una mobile app intuitiva e basata sull’intelligenza artificiale.

