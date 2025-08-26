XRP a un bivio: l’attività delle balene segnala un test critico del prezzo

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 26, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP ha faticato a mantenere lo slancio nelle ultime settimane, con il token che ha perso quasi il 10% nell’ultimo mese. Al momento, XRP viene scambiato intorno ai 2,91$, mentre il mercato più ampio mostra segnali contrastanti.

Mentre asset come Ethereum continuano a registrare movimenti al rialzo, toccando nuovi massimi, XRP ha invece subito correzioni costanti, spingendo gli investitori a monitorare attentamente se il trend possa proseguire ulteriormente o stabilizzarsi nel breve termine.

Un analista di CryptoQuant ha osservato che l’attuale andamento del prezzo di XRP arriva dopo il rally di inizio 2025 che ha visto il token raggiungere la fascia compresa tra 3,5 e 4$. Quel balzo è stato accompagnato da un’impennata degli afflussi verso gli exchange, in particolare da parte dei grandi detentori, con prese di profitto significative.

L’analista sostiene che questa attività di afflusso potrebbe esercitare una rinnovata pressione sul prezzo del token, lasciando gli investitori a valutare sia i rischi sia le potenziali opportunità future.

I dati sugli afflussi di XRP verso gli exchange indicano prese di profitto

L’analista PelinayPA, in una recente analisi, ha sottolineato l’importanza delle transazioni di afflusso di XRP verso gli exchange. Ha spiegato che, storicamente, i periodi di forti afflussi da parte dei grandi detentori hanno spesso preceduto i massimi ciclici del prezzo di XRP.

Esempi degni di nota includono il picco del 2018 sopra i 3$, il massimo del 2021 vicino a 1,90$ e il rally del 2023 verso 0,90$. Secondo gli ultimi dati, è emersa una tendenza simile. PelinayPA ha osservato:

“All’inizio del 2025, XRP è salito a 3,5–4$ con massicce ondate di afflussi, soprattutto nelle fasce di alto valore, il che suggerisce una significativa pressione di vendita da parte delle balene. Attualmente, gli afflussi restano eccezionalmente elevati, indicando pressione di vendita nel breve termine”.

Fonte: CryptoQuant

Il report ha delineato diversi scenari a seconda che XRP riesca o meno a mantenere il supporto vicino al livello di 3,00$. Nel breve termine, afflussi continui potrebbero spingere i prezzi verso l’area dei 2,8$. Se però la soglia dei 3$ dovesse reggere, l’analista ritiene che potrebbe fungere da base per un nuovo tentativo di rialzo, con livelli di resistenza tra 4,2 e 4,5$ considerati chiave per sbloccare ulteriori guadagni.

Nel lungo periodo, PelinayPA ha sottolineato che XRP rimane inserito in un trend strutturale rialzista più solido rispetto ai cicli di mercato precedenti, lasciando aperta la possibilità di nuovi massimi oltre i 5$ più avanti nel 2025.

I livelli tecnici segnalano un momento decisivo

A complemento della prospettiva on-chain, i trader stanno osservando anche gli indicatori tecnici. XRP Update, un altro analista, sempre su X, ha sottolineato “l’importanza del livello di 2,95$, che coincide con il ritracciamento di Fibonacci 0,618”.

$XRP AT A MAKE OR BREAK LEVEL ⚡️



– Price sits on $2.95 (Fib 0.618) a key support zone.💪🏼



– Hold above → path to $3.33 → $3.57, then eyes on $4.6–$5.2 💥🚀



– Lose it → risk dips to $2.65 📉



The next move will define the trend‼️ pic.twitter.com/iYa94DyiRA — XRP Update (@XrpUdate) August 25, 2025

Secondo l’analisi, il mantenimento del supporto sopra i 2,95$ potrebbe spingere XRP verso i target di 3,33$ e 3,57$, mentre un breakout nell’area 4,6–5,2$ aprirebbe la strada a una nuova fase di scoperta del prezzo. Al contrario, una perdita di questo livello chiave aumenterebbe il rischio di ulteriori ribassi, con 2,65$ come successivo punto di attenzione. Questo scenario riflette la cautela evidenziata dai dati on-chain, indicando che XRP si trova in un momento cruciale: la prossima mossa potrebbe determinarne la direzione per il resto dell’anno.

Opzioni di trading avanzate

Le prospettive di crescita di XRP aprono nuove possibilità per strategie di trading avanzate. Per gli alla ricerca di strumenti efficienti per individuare nuove opportunità, Snorter rappresenta una soluzione innovativa. Questo bot di trading basato su Telegram consente di “snipare” i nuovi lanci di token con commissioni ultra-basse, pari ad appena lo 0,85% per i possessori del token.

Con oltre 3,4 milioni di dollari raccolti durante la prevendita, Snorter combina funzionalità pratiche con uno sviluppo guidato dalla community. Il progetto si rivolge in particolare ai trader che vogliono muoversi rapidamente sulle opportunità cross-chain che emergono sul mercato crypto.