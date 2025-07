XRP a $6? Perché sempre più esperti parlano di rally parabolico per Ripple

Versan Aljarrah, co-fondatore di Black Swan Capitalist, ha condiviso una nuova analisi su XRP, affermando che “il suo breakout è nascosto in bella vista”. La sua ricerca esamina il legame spesso trascurato tra l’Indice del Dollaro (DXY) e il prezzo di XRP.

Questa dichiarazione si aggiunge a quelle di un numero crescente di esperti crypto che prevedono un rally parabolico per il token.

Storicamente, quando il DXY (Indice del Dollaro) subisce un calo significativo, XRP tende a registrare forti rialzi. Ci sono stati tre momenti chiave in cui il DXY è sceso: all’inizio del 2018, a metà del 2021 e alla fine del 2024. In ciascuno di questi casi, XRP ha registrato aumenti marcati, raggiungendo massimi pluriennali o assoluti.

Durante la bull run dal 2017 al 2018, il DXY è sceso da 103,8 a 88, mentre XRP è passato da un valore minimo a un picco di 3,80 dollari. Una situazione simile si è verificata nel 2021, quando il DXY è sceso intorno a 89, portando XRP a salire fino a 1,96 dollari. Alla fine del 2024, un ulteriore calo dell’indice DXY ha coinciso con un rally del 600% di XRP, che ha raggiunto i 3,40 dollari a gennaio 2025.

Attualmente, il DXY è nuovamente in calo, complice il cambiamento delle politiche economiche statunitensi. Aljarrah ritiene che un nuovo affondo verso il livello di 88 — l’ultimo toccato nel 2018 — potrebbe alimentare il prossimo rally di XRP.

Versan Aljarrah è l’ultimo esperto ad aggiungersi al crescente ottimismo nei confronti del token di Ripple. Anche il noto analista crypto Ali Martinez, per esempio, ha contribuito alla narrativa rialzista, prevedendo un ambizioso obiettivo di 6 dollari.

Inoltre, i livelli di ritracciamento di Fibonacci che supportano una possibile tendenza al rialzo per XRP sono stati evidenziati dall’analista di criptovalute CasiTrades. Un breakout riuscito potrebbe spingere il prezzo verso nuovi massimi, sostenendo la continua crescita del token.

I fondamentali rialzisti si allineano a favore di un breakout

Nella giornata di ieri, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il GENIUS Act dopo una lunga sessione, segnando un passo legislativo chiave verso l’adozione di un quadro federale per le stablecoin. In risposta, XRP ha temporaneamente superato i 3 dollari, mentre gli investitori hanno ipotizzato che la stablecoin RLUSD di Ripple potrebbe trarre vantaggio da normative più trasparenti.

La causa in corso tra la SEC e Ripple rimane sullo sfondo ma i recenti aggiornamenti hanno attenuato le preoccupazioni. L’ex avvocato della SEC, Marc Fagel, ha confermato che Ripple ha già pagato in contanti la sanzione da 125 milioni di dollari, e la risoluzione finale è ora in attesa del ritiro dei ricorsi.

Nel frattempo, cresce l’ottimismo sull’approvazione di un ETF su XRP. In una recente dichiarazione, la Commissaria della SEC Hester Peirce ha chiarito che il ritardo nell’approvazione degli ETF su XRP non deve essere interpretato come un rifiuto.

Alla luce di questi segnali incoraggianti, non sorprende che esperti del settore come Vandell Aljarrah ritengano imminente un importante breakout di XRP. Così come la crescita esplosiva di altri token, con molte meme coin sui blocchi di partenza.

La meme coin da tenere d’occhio a luglio

Le meme coin, infatti, sono tornate in auge, con una valutazione complessiva che sfiora i 76 miliardi di dollari e un ritorno alla frenesia che era svanita dopo il picco di gennaio.

Ora, mentre le meme coin scaldano i motori, un nuovo bot di trading basato su Telegram e progettato per individuare breakout in pochi millisecondi sta attirando l’attenzione. Si chiama Snorter Bot Token (SNORT) e la sua ICO ha già raccolto quasi 2 milioni di dollari.

100% of chain emissions offset.



You've never seen a bot like this before. pic.twitter.com/2GuIU6RR0I — Snorter (@SnorterToken) July 16, 2025

Costruito su Solana, Snorter sta già superando la maggior parte dei bot del settore. Applica una commissione tra le più basse del mercato, solo 0,85%, e include una gamma completa di strumenti per il trading di meme coin: dallo sniping rapido, alla difesa contro il front-running, fino ai controlli sui contratti per rilevare truffe come gli honeypot.

Gli investitori che vogliono sostenere il progetto e ottenere accesso anticipato possono partecipare alla, con i token SNORT attualmente disponibili a 0,0985 dollari per token.