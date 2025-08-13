XRP a 12 dollari? L’analista rivela un pattern che fa sognare gli investitori

Secondo l'esperto, la traiettoria di XRP potrebbe essere ancora più brillante di quanto si pensi durante il resto del 2025.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 13, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Un analista ha evidenziato che la rottura di un triangolo, formatosi nel grafico di XRP nel corso di diversi anni, potrebbe indicare un target molto rialzista per il prezzo del token.

XRP accelera dopo la rottura del triangolo

In un nuovo post su X, l’analista Ali Martinez ha parlato di un pattern tecnico che si è sviluppato sul grafico settimanale di XRP negli ultimi anni.

Si tratta di un triangolo, una figura grafica che si forma quando il prezzo di un asset si muove tra due linee di tendenza che convergono.

Multi-year triangle breakout in Nov 2024 put $XRP bullish target at $12.60. pic.twitter.com/ckjswAfPiv — Ali (@ali_charts) August 12, 2025

La linea superiore del triangolo tende a fungere da resistenza, mentre quella inferiore rappresenta il supporto.

Una rottura oltre uno di questi livelli può segnalare la continuazione del trend in quella direzione: una salita sopra il triangolo è considerata un segnale rialzista, mentre un calo sotto potrebbe essere ribassista.

I triangoli possono essere di diversi tipi, i più comuni sono: triangolo ascendente, discendente e simmetrico.

L’inclinazione delle trendline determina la categoria della figura. Se una delle due linee è parallela all’asse temporale, siamo di fronte a uno dei primi due casi. Se la linea superiore è piatta si parla di triangolo ascendente, mentre se lo è quella inferiore si tratta di un triangolo discendente.

Quando entrambe le trendline si avvicinano tra loro con angolazioni opposte e simili, si parla di triangolo simmetrico. Nel caso di XRP, il pattern sul grafico assomiglia di più a un triangolo simmetrico, anche se con una leggera inclinazione verso l’alto.

Si ripete un pattern con valenza storica

Nel grafico condiviso da Martinez si vede come, tra il 2018 e il 2024, il prezzo settimanale di XRP si sia mosso all’interno di questo triangolo simmetrico. In genere, le probabilità di una rottura in una direzione o nell’altra sono simili, ma in questo caso l’inclinazione verso l’alto lasciava pensare a una maggiore possibilità di breakout rialzista.

E così è stato: a novembre 2024 XRP ha superato la parte superiore del triangolo, dando il via a un rally. Spesso, la portata di questi breakout viene calcolata prendendo come riferimento l’altezza massima del triangolo, ovvero la distanza tra le due linee nel punto più largo della figura.

Martinez ha quindi indicato, basandosi su questa analisi, che il target teorico per XRP si trova a 12,60 dollari. Rispetto al prezzo attuale della crypto, un movimento fino a quel livello rappresenterebbe un incremento di quasi il 287%. Ora resta da vedere se questo pattern continuerà a essere rispettato.

Prezzo di XRP

XRP era riuscita a recuperare quota 3,37 dollari, ma il prezzo ha poi subito una leggera correzione, tornando in area 3,25 dollari.

Grafico del valore di XRP. Fonte: TradingView

Il momento ottimale per diversificare la strategia di investimento

Al momento è in corso la prevendita del progetto TOKEN6900 (T6900) che ha quasi raccolto il 40% della raccolta prevista. Si tratta della versione più estrema di SPX6900 che continua a macinare risultati nella sua prevendita senza perdere ritmo.

L’idea alla base del progetto, la stessa che ha reso celebri meme coin come Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE) e la stessa SPX6900: essere semplicemente una meme coin senza fronzoli. Mentre tanti progetti promettono “utilità mai viste” e poi si rivelano solo white paper sopravvalutati, TOKEN6900 è diretto: “Non ti do nulla. Il resto dipende da te”.

Se ti piace questa formula ormai classica, TOKEN6900 la porta ancora oltre, spingendo il concetto oltre l’assurdo fino a renderlo il tuo stile.

Mentre la raccolta si avvicina al tetto massimo di 5 milioni di dollari, è ancora possibile comprare il token in presale sul sito ufficiale dove sono accettati pagamenti in crypto oppure con carta.