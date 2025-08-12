World Liberty Financial debutta in borsa: tutto quello che devi sapere

La società della famiglia Trump mira a 1,5 miliardi di dollari per la quotazione, offrendo esposizione a WLFI.

Pare che la società crypto della famiglia Trump, World Liberty Financial, stia cercando capitali in vista di una quotazione in borsa. L’obiettivo di raccolta è di 1,5 miliardi di dollari e la natura della società sarà di treasury strategy dedicata al possesso di WLFI.

Questa che sembra definitivamente la nuova tendenza del mondo crypto, è una cerniera tra finanza decentralizzata e tradizionale. Investendo in società quotate in borsa il cui unico scopo è accumulare token, i trader tradizionali ottengono un’esposizione protetta al mondo crypto.

Anche se i dettagli dell’operazione non sono ancora noti, pare che la società sia in contatto con grandi investitori dei settori crypto e tech.

🚨 BREAKING: Bloomberg Confirms $WLFI! 🚨



Bloomberg reports: World Liberty Financial, the Trump family–backed venture, is sounding out major investors to set up a public company holding WLFI tokens — joining the multi-billion-dollar boom in digital-asset treasury firms.



🌐… pic.twitter.com/X3F9rlULu2 — $WLFI Holders (@HoldersWLFI) August 9, 2025

L’IPO di World Liberty Financial salda il legame fra il mondo crypto e Trump

World Liberty si presenta come una “piattaforma decentralizzata” e sul sito di riferimento Trump e i suoi figli, Eric e Donald Jr., sono citati tra i co-fondatori. Secondo i calcoli di Reuters, dal lancio, il progetto avrebbe generato 500 milioni di dollari per la famiglia Trump.

Il token World Liberty, WLFI, non è riconosciuto come titolo dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e quindi è soggetto a meno controlli rispetto agli investimenti tradizionali in azioni.

Alcuni economisti che seguono il mercato crypto, insieme a diversi senatori democratici, hanno espresso dubbi sui possibili conflitti di interesse che riguardano Trump e il settore crypto e per i rischi economici legati a una deregolamentazione promossa dalla sua amministrazione.

“Trump e la sua famiglia vogliono chiaramente assicurarsi una posizione di forza nel settore prima di futuri interventi normativi che probabilmente aumenteranno il valore degli asset crypto,” ha dichiarato l’economista della Cornell Eswar Prasad in un articolo pubblicato ad aprile. “Un coinvolgimento di questo livello da parte della famiglia Trump porta i potenziali conflitti di interesse a un livello completamente nuovo.”

Molti operatori crypto vedono però positivamente il fatto che il Presidente degli Stati Uniti sia così coinvolto. Inoltre, sostengono che il trattamento più equo da parte della SEC verso le aziende crypto statunitensi da quando Trump è in carica abbia favorito l’innovazione nel settore.

Al momento non ci sono conferme ufficiali su una possibile quotazione in borsa di World Liberty Financial, né dal team né da Trump o da altri soggetti direttamente collegati al progetto.

USD1 Points Program: la nuova iniziativa di World Liberty Financial

MEXC is proud to support the #USD1 Points Program, the world's first global stablecoin loyalty program



Trade, hold, and stake USD1 on #MEXC

Earn points and unlock exclusive rewards



More perks coming soon 🦅



👇 Join the legend here: — MEXC (@MEXC_Official) August 7, 2025

Il 7 agosto World Liberty Financial ha annunciato il lancio del programma USD1 Points. Il team vuole premiare gli utenti che contribuiscono alla crescita del progetto, in modo simile ai programmi fedeltà di altri settori.

L’iniziativa sarà avviata in collaborazione con exchange crypto selezionati, che stabiliranno le regole su come gli utenti potranno guadagnare punti.

Gli utenti idonei potranno ottenere punti da diverse attività, come il trading di coppie USD1 sugli exchange partecipanti e il mantenimento di saldi in USD1. Ogni partner annuncerà le regole specifiche.

Finora gli exchange KuCoin, HTX, Lbank, Gate.io, Bitget e MEXC hanno confermato la partecipazione al programma fedeltà USD1. Binance al momento non figura tra i partner.

Il team ha confermato che in futuro si potranno guadagnare punti anche mettendo in staking USD1 per ottenere rendimenti, usando USD1 in protocolli DeFi approvati e interagendo con l’app mobile WLFI.

USD1 è finora il prodotto di punta sotto l’ombrello di World Liberty Financial. Si tratta di una stablecoin ancorata al dollaro, sostenuta da titoli di stato USA a breve termine e custodita da BitGo. La stablecoin opera sia su Ethereum che su BNB Smart Chain, con piani di espansione su altre blockchain in futuro.

Quando si potrà fare trading con il token WLFI?

Community triumph! $WLFI tradability is approved. We're targeting 6–8 weeks for the full awakening — strategic alignments (alliances, grand stages, smart unlocks) take time to realize full potential.

Dopo un voto di governance tra gli investitori del token World Liberty Financial, in cui il 99% si è espresso a favore dell’abilitazione del trading di WLFI, il team ha annunciato che serviranno 6-8 settimane per la “piena attivazione”.

In un post su X del 18 luglio, il team di WLFI ha scritto:

“Vittoria della community! Il trading di $WLFI è stata approvato. Puntiamo a 6-8 settimane per la piena attivazione, servono tempo e strategie per raggiungere il massimo potenziale. C’è qualcosa in serbo per tutti…”

World Liberty Financial ha raccolto 590 milioni di dollari dalla vendita pubblica del token lo scorso anno, più altri 52 milioni da vendite private a istituzioni anonime. È stato uno dei lanci di token più attesi degli ultimi anni, grazie al forte legame con il presidente Trump e la sua famiglia.

This season's surge is closely tied to @realDonaldTrump's push for crypto market compliance. Meanwhile, the project backed by his family, @worldlibertyfi, hasn't even been listed on exchanges yet. The entire altcoin season is waiting for @WLFI.

Un utente su X, kunkun, sostiene che il bull market non inizierà davvero finché WLFI non sarà live.

Ha scritto: “Molti trader pensano che l’alt season non partirà davvero finché WLFI non verrà lanciato. Il rally di questa stagione è legato all’impegno di @realDonaldTrump per una maggiore conformità del mercato crypto. Intanto il progetto sostenuto dalla sua famiglia, @worldlibertyfi, non è nemmeno stato listato sugli exchange. Tutta la stagione delle altcoin sta aspettando WLFI”.

Per quanto riguarda le previsioni di prezzo di WLFI, al momento sono molto varie, ma un dato interessante è che la meme coin ufficiale TRUMP ha una valutazione attuale di 1,8 miliardi di dollari secondo CoinGecko.

Sembra ragionevole che la piattaforma DeFi del presidente possa raggiungere una capitalizzazione di mercato superiore rispetto a una meme coin a suo nome, quindi valutazioni iniziali sopra 1,8-2 miliardi di dollari sono plausibili.