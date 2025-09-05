WLFI riprende a crescere ma solo dopo il blocco dei token di Justin Sun

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 5, 2025

Il token WLFI del progetto World Liberty Financial collegato in maniera più o meno diretta alla famiglia Trump, ha debuttato lo scorso 1 settembre, eppure è già stato travolto da forti turbolenze.

Il lancio è stato oscurato da episodi di vendite consistenti e dubbi sulla governance. In risposta e per cercare di arginare i danni, il team ha reagito congelando i token di Justin Sun, che al momento è uno tra i maggiori possessori e advisor del progetto.

L’iniziativa ha dato i suoi frutti e il prezzo ha rimbalzato recuperando parte del terreno perduto. Ma intanto si sono insinuati i dubbi sulla trasparenza e la qualità della gestione interna del progetto.

To the World Liberty Financials team and the global community,



As one of the early major investors in World Liberty Financials, I have contributed not only capital but also my trust and support for the future of this project. My goal has always been to grow alongside the team… — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 5, 2025

Dopo un pump esplosivo, WLFI è crollato trascinando sul fondo i trader retail

WLFI ha debuttato l’1 settembre a un prezzo iniziale di 0,46 dollari, ma nel giro di due ore il valore è crollato a 0,25 dollari a causa delle vendite massicce su Binance, OKX e Gate.

Chi aveva comprato i token in prevendita a prezzi bassissimi tra 0,05 e 0,15 dollari, ha realizzato guadagni anche venti volte superiori all’investimento iniziale. Nel tritacarne sono finiti i trader più piccoli che hanno realizzato grosse perdite.

Il dito adesso è puntato contro gli insider che in poche ore hanno venduto circa 700 milioni di token alimentando la volatilità e la sfiducia degli utenti.

Le opacità della governance getta ombre sul progetto

La struttura di WLFI ha subito attirato critiche. Oltre la metà della fornitura era in mano agli insider, mentre entità legate alla famiglia Trump controllavano oltre 22 miliardi di token e il diritto al 75% dei ricavi del progetto.

Anche la struttura della governance ha attirato critiche, l’eccessiva centralizzazione delle decisioni, ce strideva con le prime dichiarazioni che puntavano sulla decentralizzazione, ha sollevato più di una perplessità tra osservatori e investitori.

Il team di WLFI ha congelato i token di Justin Sun

La svolta è arrivata quando il team di WLFI ha deciso di congelare i circa 3 miliardi di token di Justin Sun, advisor del progetto.

Sun già dall’inizio dell’anno sostiene il progetto in cui ha investito 75 milioni di dollari e di cui è stato nominato advisor.

I dati riportati da Arkham Intelligence mostrano che prima del blocco, Sun aveva riscattato token per un valore di 178 milioni di dollari, portando il valore del suo patrimonio in WLFI a circa 900 milioni di dollari, prima del freeze.

JUSTIN SUN JUST CLAIMED $178 MILLION $WLFI



Justin Sun just claimed his 20% unlock of WLFI – worth almost $200 Million. In total, he holds $891.2 MILLION of WLFI!



He says he is not selling anytime soon. https://t.co/o1qft2IuvB pic.twitter.com/G2ggEjbqxC — Arkham (@arkham) September 1, 2025

Il fondatore di Tron, e uno tra i principali sostenitori della l’ingresso di Trump nel mondo crypto, si è visto bloccare token per oltre 550 milioni di dollari.

A Sun sono state rivolte accuse di aver manipolato il mercato e di aver effettuato transazioni tra wallet legati a lui e l’exchange HTX tanto da alimentare ulteriori pressioni di vendita.

Our address only carried out a few general exchange deposit tests with very small amounts, followed by an address dispersion. No buying or selling was involved, so it could not possibly have any impact on the market. — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 4, 2025

Sun ha respinto ogni accusa, sostenendo che si trattava solo di test di deposito con importi minimi e ha chiesto di sblocca i suoi asset. Ha commentato che azioni di questo tipo rischiano di minare la fiducia degli investitori e la reputazione del progetto.

我们的地址只是笼统地做了几笔交易所充值测试，金额非常低，然后做了一个地址分散，没有涉及任何买卖，不可能对市场产生任何影响。 — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 4, 2025

D’altra parte, una volta congelati i token si è ridotta la liquidità disponibile. Il risultato è stato un immediato rimbalzo del prezzo di WLFI sopra la soglia di 0,18 dollari che ha permesso di raggiungere una capitalizzazione di circa 400 milioni di dollari.

La volatilità conferma i dubbi sulla decentralizzazione di WLFI

L’operazione però non è stata indolore. Sono cresciuti i dubbi sulla reale decentralizzazione della governance: se il team può bloccare i wallet di un advisor, come può la community sentirsi protetta da decisioni arbitrarie?

Nel frattempo, la volatilità non si è placata. Dopo il recupero temporaneo, la pressione di vendita è tornata a farsi sentire.

In meno di una settimana dal lancio, il valore di WLFI è sceso del 41% rispetto ai massimi, arrivando vicino a 0,18 dollari. Non solo i piccoli, anche le whale e i principali investitori hanno registrato perdite milionarie.

Alcuni wallet hanno registrato perdite superiori a 1,5 milioni di dollari, mentre solo pochi trader, grazie a posizioni short, sono riusciti a trarre profitto dal crollo.

Tentativi disperati di stabilizzare il prezzo col burning

Per tentare di stabilizzare il mercato, WLFI ha bruciato 47 milioni di token, pari allo 0,19% della fornitura circolante. Ha anche proposto un programma di buyback and burning, soggetto a votazione della community.

Ma i risultati non si sono ancora visti. Il prezzo ha continuato a scendere, con una perdita del 18% nelle 24 ore successive all’annuncio del burning. Si tratta dell’ennesima prova della fragilità di progetti trainati più dalla notorietà che dalla solidità tecnica o dalla fiducia.

Oltre alle questioni di prezzo, la scelta di congelare i token di Sun ha sollevato domande sulla possibilità di riscatto per gli investitori e sulla reale natura della governance di WLFI.

Se exchange come HTX hanno venduto depositi di WLFI mentre i token di Sun sono bloccati, chi vorrà riscattare le proprie quote potrebbe doverle ricomprare sul mercato, alimentando ulteriore incertezza.

So justin Sun's HTX took in WLFI deposits by enticing w 20% yield,

then they sold all the deposits on binance in the last 1.5days or so

and as Sun tried to back stop the sold supply with his own coins, WLFI team blacklisted his wallet.



Now if users wants their $WLFI back, does… — Simon (@0xSimon_lee) September 4, 2025

L’interesse attorno a WLFI era stato inizialmente alimentato anche da un’esplosione nel trading di derivati legati al token. In poche ore, il volume aveva superato i 3,9 miliardi di dollari, con posizioni aperte per quasi un miliardo.

Al picco, WLFI ha toccato una valutazione fully diluted vicina ai 40 miliardi, entrando temporaneamente tra le prime 50 crypto per capitalizzazione prima di perdere rapidamente terreno.

Nonostante le turbolenze, il team di WLFI insiste sulla validità della governance on-chain e sulla necessità delle votazioni comunitarie per ogni decisione chiave.

Resta da vedere se queste promesse saranno sufficienti a ristabilire la fiducia degli investitori e a dare una direzione più stabile al progetto, o se WLFI resterà un esempio delle difficoltà che incontrano le crypto nate più per ragioni mediatiche che per una reale innovazione tecnica.