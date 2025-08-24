WhiteBIT e Juventus lanciano una gustosa crypto-novità per i tifosi

Dopo la partnership tra Juventus e WhiteBIT, siglata a giugno 2025, che ha portato il logo del più importante exchange europeo sulle maglie bianconere, l’inizio del campionato di calcio è stata l’occasione per ospitare un evento internazionale tenutosi nella giornata di ieri all’Allianz Stadium.

Il motivo è presto detto, WhiteBIT ha presentato ufficialmente la nuova piattaforma di fan engagement basata su crypto dedicata ai tifosi della Juventus. Organizzato alla vigilia della partita inaugurale della stagione 2025–26 della Juventus contro il Parma, l’evento ha riunito dirigenti di entrambe le società e membri della stampa, invitati per esplorare come gli asset digitali possano creare un’esperienza più interattiva e gratificante per i tifosi.

Nell’immagine, da sinistra, Arkadiusz Milik, Mattia Perin, il General Manager Damnien Comolli, il CEO di WhiteBIT, Volodymyr Nosov, Fabio Miretti e Nicolò Savona. – Fonte: WhiteBIT

Una nuova era per il fan engagement

Grazie alla nuova piattaforma, gli utenti dell’exchange WhiteBIT potranno partecipare a sondaggi esclusivi per decidere, tra le altre cose, il colore del logo di WhiteBIT, vincere biglietti per assistere ai match casalinghi della Juventus nell’esclusivo SkyBox, guardare da vicino il riscaldamento dei giocatori o assicurarsi un tour esclusivo dell’Allianz Stadium.

Il piatto forte è però la possibilità di avere uno sconto del 10% sull’acquisto dei biglietti delle partite e dell’abbonamento annuale quando utilizzeranno la carta di credito Whitebit Nova che, per l’occasione, ha introdotto nuove skin a tema Juventus. Le skin si potranno cambiare a piacimento nella versione digitale, ma sarà anche possibile ricevere a casa la card fisica con l’immagine preferita.

WhiteBit Nova è una vera e propria carta di debito che potrà essere precaricata con criptovaluta e poi utilizzata anche per gli acquisti quotidiani nel mondo reale, con un cashback del 10% e la possibilità di pagare ovunque tramite Google Pay e Apple pay.

Damien Comolli e Volodymyr Nosov mostrano la maglietta con il logo di WhiteBIT sulla manica sinistra che testimonia la partnership triennale siglata a giugno 2025. – Fonte: WhiteBIT

L’obiettivo è quello di rendere le criptovalute parte integrante dell’esperienza del tifoso, aggiungendo un caso concreto che possa fare la differenza in maniera tangibile, come sottolineato dal Fondatore e CEO di WhiteBIT Volodymyr Nosov.

“Con questa piattaforma trasformiamo la tecnologia in esperienza, dando ai tifosi juventini strumenti semplici per interagire, connettersi e beneficiare di ciò che le crypto possono offrire. Quando l’innovazione aggiunge valore reale, l’adozione segue naturalmente.”

Chi è WhiteBIT?

Nato nel 2018, WhiteBIT è oggi il più grande exchange europeo per traffico con oltre 8 milioni di utenti registrati. La piattaforma dichiara 2,5 miliardi di dollari volumi medi giornalieri che, su base annua, superano i 2,7 trilioni, secondo i dati di CoinMarketCap.

L’offerta dell’exchange è piuttosto ampia. Offre oltre 780 coppie di trading crypto più di 330 asset supporta 9 valute Fiat. Non mancano poi strumenti di trading avanzato con leva, e la possibilità di mettere le crypto in staking e in lending per guadagnare rendimenti aggiuntivi.

WhiteBIT collabora anche con Visa, FACEIT, FC Barcelona, e la nazionale di calcio ucraina.