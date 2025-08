Verb Technology raccoglie 558 milioni di dollari per una riserva di TON

La società quotata in borsa ha dichiarato di voler istituire una riserva di crypto e ha avviato le procedure per ottenere i capitali.

Verb Technology (VERB), azienda tecnologica specializzata in video e incentrata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato di voler fare il proprio ingresso ufficiale nel settore crypto.

La società ha annunciato di aver raccolto 558 milioni di dollari attraverso una collocazione privata, con l’obiettivo di creare la prima società quotata in borsa a concentrare il proprio business sul possesso di riserve di Toncoin (TON).

Verb Technology prevede di cambiare nome in TON Strategy Co. (TSC) e collaborare con Kingsway Capital per mettere a segno una strategia di bilancio incentrata in maniera specifica su Toncoin, la crypto nativa della blockchain The Open Network (TON).

Verb Technology progetta di comprare grosse quantità di TON

La collocazione privata, che nel documento ufficiale viene definita come già “ampliata e ampiamente sottoscritta”, prevede l’emissione di circa 58,7 milioni di azioni ordinarie, comprese warrant prefinanziate, al prezzo di 9,51 dollari per azione.

Questo prezzo riflette la chiusura di mercato dello scorso 1 agosto. La transazione di Verb Technology dovrebbe concludersi intorno al 7 agosto 2025, salvo imprevisti.

La maggior parte dei proventi netti generati da questa operazione sarà destinata all’acquisto di TON coin, per rendere la società uno tra i maggiori possessori della crypto a livello globale. Questa strategia mira a generare ricompense sostenibili dallo staking, migliorando il flusso di cassa e aumentando l’esposizione a Toncoin.

Questa scelta è la conseguenza delle ultime notizie riguardo l’ecosistema TON, in particolare l’annuncio che TON diventerà la blockchain esclusiva di Telegram.

Questa partnership consente a milioni di utenti di Telegram di utilizzare Toncoin all’interno dell’app di social media, rendendolo il principale metodo di pagamento per le pubblicità. Inoltre, permetterà ai creator di Telegram di prelevare direttamente i premi in crypto.

Manuel Stotz, futuro Executive Chairman, ha parlato dei vantaggi legati all’uso di veicoli di capitale permanente per possedere Toncoin nel lungo periodo. Ha evidenziato i doppi benefici dell’apprezzamento di valore potenziale e dello staking consentendo a TSC di capitalizzare le ricompense generate da Toncoin.

558 milioni di dollari da 110 finanziatori a supporto della scommessa su Toncoin

Stando all’annuncio di lunedì, il round di investimento di Verb Technology ha attirato oltre 110 investitori istituzionali e crypto-native. A guidare la cordata c’è Kingsway Capital, mentre figurano anche aziende di primo piano come Vy Capital e Blockchain.com.

Una volta completata la transazione PIPE (Private Investment in Public Equity), una parte del capitale sociale di TSC sarà soggetta a lock-up e la società sarà una delle maggiori per valore delle riserve di liquidità più alte in rapporto agli attivi totali. Otterrà così un ruolo di leader tra le aziende di Digital Asset Treasury focalizzate su asset diversi da Bitcoin ed Ethereum.

L’azienda di intelligenza artificiale prevede inoltre di possedere grosse riserve di liquidità per sostenere la crescita delle riserve di TON dopo il lancio.

Dopo aver completato l’operazione, Verb Technology continuerà a essere quotata con il ticker “VERB” sul Nasdaq, e la nuova strategia di bilancio entrerà subito in vigore.

Fonte: TradingView

Non è bastata questa notizia per dare una spinta al prezzo di TON, che è sceso fino a 3,38 dollari in flessione del 5% nelle ultime 24 ore.

Rispetto al record di prezzo di 8,25 dollari per coin, TON viene scambiato al di sotto di quasi il 60% secondo i dati di CoinGecko.