Un modello previsionale indica che Bitcoin potrebbe salire verso i $140.000 a ottobre
Nuove analisi dei dati mostrano che a ottobre c’è circa il 50% di probabilità che il prezzo di Bitcoin superi i 140.000 dollari. In modo particolare, emerge il modello sviluppato dal noto esperto Timothy Peterson, che si basa sui pattern storici del prezzo di BTC e simula centinaia di scenari senza influenze emotive o supposizioni soggettive.
La domanda alla quale cerchiamo di dare una risposta in questo articolo è: il prezzo del Bitcoin supererà davvero questo livello nel breve termine?
Bitcoin sostenuto dai pattern storici
Peterson ha studiato le tendenze di prezzo a partire dal 2015 e ha rilevato che Bitcoin tende a registrare ottime performance nel mese di ottobre. Dal 2013, il prezzo medio di BTC in questo periodo sale di oltre il 20%.
Secondo gli analisti crypto, questo fenomeno sarebbe legato a effetti stagionali, come la chiusura del terzo trimestre e l’inizio di nuovi cicli di investimento da parte di fondi e aziende. Questi periodi di trading generano spesso ulteriore liquidità sul mercato, dando ai rialzisti più margine per costruire posizioni.
Attualmente, il prezzo del Bitcoin si aggira intorno ai 122.000 dollari, con un incremento di quasi il 7% nell’ultima settimana e del 10% nell’ultimo mese. Secondo le simulazioni citate, BTC dovrebbe salire di circa il 15% per raggiungere i 140.000 dollari.
Questa stima è in linea con le performance registrate negli anni precedenti, quando Bitcoin ha mostrato forti candele rialziste in ottobre. I modelli di Peterson sono completamente basati sui dati, replicati più volte per calcolare la probabilità di questi movimenti.
Gli analisti crypto restano positivi
Secondo l’analista crypto Jelle, Bitcoin sta attualmente consolidando al di sopra di precedenti zone di resistenza, segnale che gli “orsi” stanno perdendo terreno. Jelle ritiene che questa struttura di mercato resterà stabile finché BTC rimarrà sopra livelli tecnici chiave.
L’analista Matthew Hyland osserva inoltre che la pressione rialzista sta aumentando, un fenomeno che spesso precede una nuova fase di trend positivo.
Timothy Peterson, però, mette in guardia sul fatto che i mercati crypto possano talvolta discostarsi dai pattern storici a causa di eventi imprevisti, come cambiamenti normativi o shock macroeconomici. In questo momento, però, i dati attuali mostrano un flusso di liquidità sano verso Bitcoin, a supporto della visione ottimistica di molti operatori di mercato.
Innovativa Layer 2 per Bitcoin: ecco Bitcoin Hyper
Bitcoin Hyper ($HYPER) è una nuova soluzione Layer 2 che supera i limiti della blockchain originale di Bitcoin. Grazie a un collegamento diretto con la rete, è possibile utilizzare i propri BTC all’interno dell’ecosistema Hyper e investirli in meme coin, progetti DeFi, asset del mondo reale (RWA), NFT e molto altro.
Le transazioni sono ultra-veloci e a costi minimi, rispetto alla blockchain Bitcoin, lenta e costosa. Il token $HYPER funge sia da mezzo di scambio all’interno della rete sia da strumento di governance, dando agli utenti diritto di voto nelle decisioni chiave dell’ecosistema.
Durante l’attuale crypto presale – che veleggia con il vento in poppa e si appresta a raggiungere i $23 milioni – $HYPER è disponibile a un prezzo di ingresso di $0,013085.
