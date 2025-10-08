Un modello previsionale indica che Bitcoin potrebbe salire verso i $140.000 a ottobre

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 8, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nuove analisi dei dati mostrano che a ottobre c’è circa il 50% di probabilità che il prezzo di Bitcoin superi i 140.000 dollari. In modo particolare, emerge il modello sviluppato dal noto esperto Timothy Peterson, che si basa sui pattern storici del prezzo di BTC e simula centinaia di scenari senza influenze emotive o supposizioni soggettive.

La domanda alla quale cerchiamo di dare una risposta in questo articolo è: il prezzo del Bitcoin supererà davvero questo livello nel breve termine?

Bitcoin sostenuto dai pattern storici

Peterson ha studiato le tendenze di prezzo a partire dal 2015 e ha rilevato che Bitcoin tende a registrare ottime performance nel mese di ottobre. Dal 2013, il prezzo medio di BTC in questo periodo sale di oltre il 20%.

Half of Bitcoin's October gains may have already happened, according to this AI simulation.

There is a 50% chance Bitcoin finishes the month above $140k

But there is a 43% chance Bitcoin finishes below $136k. pic.twitter.com/LPhFr0mry9 — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) October 7, 2025

Secondo gli analisti crypto, questo fenomeno sarebbe legato a effetti stagionali, come la chiusura del terzo trimestre e l’inizio di nuovi cicli di investimento da parte di fondi e aziende. Questi periodi di trading generano spesso ulteriore liquidità sul mercato, dando ai rialzisti più margine per costruire posizioni.

Attualmente, il prezzo del Bitcoin si aggira intorno ai 122.000 dollari, con un incremento di quasi il 7% nell’ultima settimana e del 10% nell’ultimo mese. Secondo le simulazioni citate, BTC dovrebbe salire di circa il 15% per raggiungere i 140.000 dollari.

Questa stima è in linea con le performance registrate negli anni precedenti, quando Bitcoin ha mostrato forti candele rialziste in ottobre. I modelli di Peterson sono completamente basati sui dati, replicati più volte per calcolare la probabilità di questi movimenti.

Gli analisti crypto restano positivi

Secondo l’analista crypto Jelle, Bitcoin sta attualmente consolidando al di sopra di precedenti zone di resistenza, segnale che gli “orsi” stanno perdendo terreno. Jelle ritiene che questa struttura di mercato resterà stabile finché BTC rimarrà sopra livelli tecnici chiave.

#Bitcoin retesting the previous all-time highs.



It's definitely over.



For bears.



Send it higher. pic.twitter.com/eeztjIIZ1m — Jelle (@CryptoJelleNL) October 7, 2025

L’analista Matthew Hyland osserva inoltre che la pressione rialzista sta aumentando, un fenomeno che spesso precede una nuova fase di trend positivo.

Timothy Peterson, però, mette in guardia sul fatto che i mercati crypto possano talvolta discostarsi dai pattern storici a causa di eventi imprevisti, come cambiamenti normativi o shock macroeconomici. In questo momento, però, i dati attuali mostrano un flusso di liquidità sano verso Bitcoin, a supporto della visione ottimistica di molti operatori di mercato.

Innovativa Layer 2 per Bitcoin: ecco Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) è una nuova soluzione Layer 2 che supera i limiti della blockchain originale di Bitcoin. Grazie a un collegamento diretto con la rete, è possibile utilizzare i propri BTC all’interno dell’ecosistema Hyper e investirli in meme coin, progetti DeFi, asset del mondo reale (RWA), NFT e molto altro.

And just like that…



BOOM! 22M Raised! 🔥⚡️ pic.twitter.com/UEeJ2ukj79 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 6, 2025

Le transazioni sono ultra-veloci e a costi minimi, rispetto alla blockchain Bitcoin, lenta e costosa. Il token $HYPER funge sia da mezzo di scambio all’interno della rete sia da strumento di governance, dando agli utenti diritto di voto nelle decisioni chiave dell’ecosistema.

Durante l’attuale crypto presale – che veleggia con il vento in poppa e si appresta a raggiungere i $23 milioni – $HYPER è disponibile a un prezzo di ingresso di $0,013085.