Un analista prevede un crollo del prezzo di XRP sotto i 3 dollari (ma ci sono anche buone notizie)

Dopo l’annuncio della conclusione della battaglia legale tra Ripple e SEC, iniziata nel 2020, il prezzo di XRP è balzato di oltre il 12%. Questo rialzo ha riportato l’altcoin sopra la soglia dei 3 dollari, restituendo ai rialzisti il controllo sul prezzo. In seguito, però, la quotazione ha poi rallentato a causa delle prese di profitto e un analista crypto ha suggerito che il prezzo potrebbe continuare a scendere verso il prossimo importante livello di supporto.

La rottura della trendline discendente non basta a mantenere il prezzo

A seguito dell’impennata innescata dall’annuncio Ripple-SEC, il prezzo di XRP è riuscito a rompere una trendline discendente formatasi dopo il picco di luglio. Questa rottura aveva spinto la quotazione fino a circa 3,4 dollari, prima di essere nuovamente respinta verso il basso, come ha evidenziato l’analista crypto HAMED_AZ in una nuova analisi.

Questo è stato causato dalla resistenza incontrata poco prima dei 3,4 dollari, che ha riportato l’altcoin in una fase correttiva. Finora, i rialzisti hanno cercato di contrastare questa correzione, con il livello di 3,2 dollari che ha continuato a fungere da supporto. L’analista, però, prevede che la correzione sia tutt’altro che conclusa.

HAMED spiega che è probabile che il prezzo di XRP finisca per rompere nuovamente al ribasso, andando a ritestare la trendline precedentemente superata, situata intorno ai 2,9 dollari. Questo potrebbe significare un nuovo crollo sotto i 3 dollari, cancellando tutto il supporto che era stato costruito a questo livello.

Fonte: TradingView

La prosecuzione del rally del prezzo di XRP

Sebbene sia atteso un movimento verso la trendline precedentemente rotta, il grafico dell’analista suggerisce che l’asset digitale potrebbe trovare supporto poco sopra i 2,9 dollari. Questo livello segnerebbe il completamento del ritracciamento e fungerebbe da punto di partenza per una continuazione rialzista in grado di spingere il prezzo ancora più in alto.

Questo movimento porterebbe anche il prezzo di XRP sul percorso di una trendline ascendente iniziata nel mese di giugno, che coinciderebbe con il minimo di 2,93 dollari. Una volta completata questa fase, HAMED si aspetta che il prezzo di XRP risalga puntando verso nuovi massimi storici.

Da qui, è previsto un aumento di oltre il 35%, che porterebbe XRP sopra i 4 dollari. Se ciò accadesse, verrebbe superato l’attuale picco di 3,84 dollari, registrato otto anni fa.

Il prezzo torna sopra i 3,2 $ | Fonte: XRPUSDT su TradingView.com

In conclusione

In sintesi, la vittoria legale di Ripple contro la SEC ha innescato un forte rally iniziale per XRP, ma la strada verso nuovi massimi storici appare ancora incerta e costellata di resistenze tecniche. La possibile correzione verso la trendline dei 2,9 dollari potrebbe rappresentare un’opportunità di consolidamento per i rialzisti, preparando il terreno per una ripresa più solida.

Se i supporti reggeranno, il cammino verso quota 4 dollari e oltre potrebbe non essere solo un’ipotesi, ma una concreta possibilità per l’altcoin, aprendo una nuova fase di entusiasmo per il mercato crypto.