Tutti sbagliano su XRP! Ecco perché…

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 29, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli ultimi mesi, XRP è stato al centro di accesi dibattiti tra investitori e appassionati di criptovalute. Mentre molti osservatori del mercato continuano a prevedere un calo o a sottovalutare il suo potenziale, un’analisi approfondita suggerisce che la maggior parte di queste opinioni potrebbe essere fuori strada.

Secondo alcuni esperti, tra cui il noto commentatore CryptoinsightUK, indicatori chiave come sentiment, liquidità e correlazioni tra asset stanno creando le condizioni per una possibile fase di rialzo in cui XRP potrebbe persino sovraperformare Ethereum.

In questo articolo esploreremo perché il consenso generale potrebbe aver interpretato male il mercato e quali segnali tecnici e strutturali indicano un’opportunità ancora poco riconosciuta.

Perché tutti sbagliano su XRP?

L’analisi di CryptoinsightUK inquadra la sua previsione all’interno di un contesto caratterizzato da un “forte rumore di mercato”, ovvero una situazione in cui segnali contrastanti e opinioni divergenti rendono difficile individuare la direzione reale del mercato. L’analista cita, da un lato, trader molto seguiti che hanno già previsto un possibile massimo e quindi ridotto le proprie posizioni durante i periodi di debolezza, e dall’altro i massimalisti di Bitcoin, che hanno festeggiato il recente rimbalzo della dominance del BTC come segnale di forza.

This doesn't mean I'll get filled. I may move these depending on how ALTs react if $BTC pulls into the $106k level.



IF we don't get a pull back, I'm still 100% in my spot bags, 95% of them are $XRP and the rest is basically $FLR and a couple of others — Cryptoinsightuk (@Cryptoinsightuk) September 29, 2025

In pratica, mentre alcuni partecipanti al mercato agiscono in modo prudente o difensivo, altri interpretano gli stessi movimenti come conferma della superiorità di Bitcoin, creando un ambiente di opinioni contrastanti e segnali confusi.

La risposta di CryptoinsightUK si basa su dati concreti: gli indicatori di sentiment si attestano vicino a livelli di “paura” pari a 40 o inferiori, una soglia che storicamente ha spesso coinciso con minimi locali o condizioni favorevoli a un’inversione del trend. Pur riconoscendo che “potremmo assistere a un’ulteriore leggera correzione” l’analista ritiene che l’insieme delle evidenze indichi una maggiore probabilità di movimenti rialzisti.

La mappatura della liquidità

Un elemento centrale dell’analisi è la mappatura della liquidità. Nel caso di Bitcoin, si osserva una liquidità significativa in sospeso intorno ai 106.000 dollari, un livello che persiste da metà luglio e che non è stato ancora assorbito, nonostante i rialzi spot abbiano raggiunto i 123.000 dollari. Secondo l’analisi, è probabile che questa area venga toccata, eventualmente fino a circa 104.000 dollari con una breve correzione, senza che questo comprometta la struttura rialzista di lungo periodo.

Fonte: @CryptoinsightUK

Un altro aspetto rilevante riguarda la distribuzione della liquidità sopra e sotto il prezzo attuale. La maggior quantità di liquidità mai registrata si trova al di sopra dei livelli correnti, il che suggerisce che, se fosse già stato raggiunto un massimo significativo, i market maker avrebbero agito per ridurre o raccogliere quella liquidità, cosa che invece non è avvenuta. Al contrario, la liquidità sul lato inferiore, intorno ai 70.000 dollari, sta diminuendo, indicando una minore pressione verso il basso, poiché posizioni long e short obsolete sono state chiuse o realizzate.

Questa asimmetria è ancora più pronunciata tra le principali criptovalute e le altcoin a grande capitalizzazione. Su timeframe giornalieri di ETH, Cardano, XRP e SUI, si è ricostruita liquidità significativa sopra il prezzo spot, mentre rimangono “tasche minori” sotto; un’asimmetria che rende difficile dichiarare in anticipo livelli precisi per comprare i ribassi ma che mantiene il “risultato finale” orientato verso un’ulteriore salita.

Il segnale di timing si basa su due oscillatori che spesso indicano finestre di rotazione: ETH è ora ipervenduto sul timeframe a 4 ore quanto lo era al fondo esatto del ciclo intorno a 1.400 dollari — una configurazione mai più vista durante il suo percorso verso i 5.000 dollari — mentre la dominance di Bitcoin (BTC.D) ha raggiunto condizioni di ipercomprato sul 4 ore. “Le ultime tre volte che questo è successo, ha segnato o un massimo locale, il massimo esatto, oppure è avvenuto subito prima di un drawdown più ampio della Dominance di Bitcoin,” osserva CryptoinsightUK.

Sul timeframe settimanale, si aspetta che l’esito strutturale sia un’accelerazione al ribasso della dominance più avanti nel ciclo, e lascia aperta la possibilità che quel momento possa essere proprio adesso. Il mosaico — ETH profondamente ipervenduto, BTC.D fortemente ipercomprato, liquidità accumulata sopra le altcoin — supporta la sua conclusione secondo cui “molto presto sarà probabilmente il momento delle altcoin.”

Fonte: @CryptoinsightUK

All’interno di questa rotazione, XRP rispetto a ETH rappresenta il suo vantaggio più marcato. Sul grafico 4 ore XRP/ETH, osserva una struttura di minimo locale — “una serie di minimi, minimi più alti e massimi più alti” — con un livello di trigger a 0,00071 ETH per XRP:

“Cerchiamo chiusure al di sopra del livello 0,00071 e più grande è il timeframe della chiusura sopra quel livello, maggiore sarà la probabilità di inversione.”

Fonte: @CryptoinsightUK

Sul grafico settimanale XRP/ETH, traccia due scenari secondo le onde di Elliott: un percorso conservativo a cinque onde verso i massimi precedenti rispetto a ETH, e un’alternativa a maggiore rischio (higher-beta) che parte dal cambiamento nella struttura delle candele e suggerisce una “crescita esponenziale” in termini relativi in questo ciclo. La tesi complessiva è chiara: